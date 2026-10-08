Охлаждение рынка труда: компании считают деньги, а соискатели ищут стабильность

Рынок труда перестает быть перегретым
Российский рынок труда начал остывать после нескольких лет дефицита кадров. К концу августа количество вакансий, по данным одного из HR-агрегаторов, снизилось на 18%. Работодатели стали нанимать осторожнее, а соискателям приходится расширять поиск и соглашаться на менее привлекательные условия.
Я смотрю на это охлаждение без драматизма, но и без иллюзий. Рынок не рушится, он просто перестает быть перегретым». На рынок одновременно повлияли высокая ключевая ставка, замедление деловой активности и высокая база предыдущих лет. В период острого дефицита кадров компании активно расширяли штаты и были готовы повышать зарплаты, чтобы закрывать вакансии.
Почему компании сокращают наем
Последние пару лет вакансий было больше, чем людей, и компании готовы были платить почти любые деньги, лишь бы закрыть позицию.
Сейчас маятник качнулся в другую сторону. Высокая ключевая ставка сделала свое дело — бизнес больше не может содержать раздутые штаты.
Дополнительным фактором остается демография: людей трудоспособного возраста становится меньше, а переход работников между отраслями происходит медленно. В результате в одних сегментах по-прежнему сохраняется дефицит кадров, тогда как в других конкуренция за рабочие места растет.
Вторая работа как способ подстраховаться
На этом фоне увеличивается интерес и к совместительству. Эксперт считает, что рост числа людей, работающих сразу на нескольких работах, скорее является следствием охлаждения рынка, чем его причиной.
Люди чувствуют нестабильность и подстраховываются второй подработкой. Компании тоже все чаще выбирают совместителей вместо расширения штата: это дает больше гибкости и позволяет экономить.
Изменения затрагивают как самозанятых, так и индивидуальных предпринимателей. Массового перехода из самостоятельной занятости в штат, по оценке Кузнецовой, пока не происходит, однако отдельные случаи становятся заметнее. Компании могут предлагать проверенным исполнителям трудовой договор, обеспечивая им большую стабильность.
Для соискателей эксперт советует расширять привычные рамки поиска — рассматривать смежные отрасли, проектную и временную занятость.
Сейчас выигрывает не тот, кто лучше всех рассказывает о себе, а тот, кто умеет показать конкретный результат, который он принесет бизнесу. Компании считают деньги.
Оптимизация продолжится, но дело не только в ИИ
Осенью тенденция к оптимизации штатов, по ее словам, продолжится. При этом связывать сокращения исключительно с развитием искусственного интеллекта было бы неправильно. ИИ действительно позволяет автоматизировать часть рутинных задач, однако главным фактором остается экономическая ситуация.
В медиапространстве много говорят о массовых увольнениях из-за ИИ. На практике первичной причиной сокращений чаще остается общая экономическая ситуация. Бизнес сокращает издержки там, где падает спрос или снижается маржинальность, а ИИ может стать дополнительным инструментом такой оптимизации.
Кому сложнее найти работу
При охлаждении рынка сложнее приходится нескольким группам соискателей. Среди наиболее уязвимых Кузнецова называет молодых специалистов без опыта, работников старше 45 лет и женщин с маленькими детьми.
Формально дискриминация запрещена, но при охлаждении рынка работодатели становятся более консервативными и стараются минимизировать риски.
Молодым специалистам сложнее получить первую работу, поскольку компании не всегда готовы вкладываться в обучение. Работники старшего возраста сталкиваются со стереотипами, а женщин с маленькими детьми работодатели иногда опасаются нанимать из-за возможных больничных.
В итоге рынок труда переходит от ситуации, когда работодатели конкурировали за сотрудников, к модели более осторожного найма. Для компаний главным критерием становится экономическая эффективность, а для соискателей — способность доказать свою практическую ценность и готовность адаптироваться к меняющимся условиям.