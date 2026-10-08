Охлаждение рынка труда: компании считают деньги, а соискатели ищут стабильность

Вторая работа как способ подстраховаться

На этом фоне увеличивается интерес и к совместительству. Эксперт считает, что рост числа людей, работающих сразу на нескольких работах, скорее является следствием охлаждения рынка, чем его причиной.

Люди чувствуют нестабильность и подстраховываются второй подработкой. Компании тоже все чаще выбирают совместителей вместо расширения штата: это дает больше гибкости и позволяет экономить.

Изменения затрагивают как самозанятых, так и индивидуальных предпринимателей. Массового перехода из самостоятельной занятости в штат, по оценке Кузнецовой, пока не происходит, однако отдельные случаи становятся заметнее. Компании могут предлагать проверенным исполнителям трудовой договор, обеспечивая им большую стабильность.

Для соискателей эксперт советует расширять привычные рамки поиска — рассматривать смежные отрасли, проектную и временную занятость.

Сейчас выигрывает не тот, кто лучше всех рассказывает о себе, а тот, кто умеет показать конкретный результат, который он принесет бизнесу. Компании считают деньги.