Утренний бухгалтер № 6230. При утрате права на АУСН придется платить НДС с начала месяца нарушения

ФНС рассказала, что платить НДС придется с начала месяца, в котором произошла утрата права на АУСН.
СФР: после сокращения работнику выплачивают средний заработок и больничный.
Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%.
Предельная база по страховым взносам в 2027 году превысит 3 млн руб.
С 1 января 2027 года компании больше не будут сдавать декларации по месту обособленных подразделений.
Минфин предложил использовать электронную почту как официальный канал связи.
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Разборы законов
— Нужно ли платить налоги за майнинг в 2026 году: почему ФНС снимает расходы и как находит фермы
Верховный суд подтвердил: нельзя списывать затраты на майнинговое оборудование и электричество, не отражая в учете добытую криптовалюту. Разбираем, почему аргумент «до 2024 года закона о крипте не было» не работает и что изменилось к нынешнему году.
— Как отразить авансы, возвраты и исправления в книгах покупок и продаж. Памятка
Одна операция может потребовать записей в обеих книгах: например, аванс сначала попадает в книгу продаж, а после отгрузки — в книгу покупок. Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте вид документа, код операции и период регистрации. Это защитит от двойного начисления налога и необоснованных вычетов.
— Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности настройки дополнительных реквизитов в документах и отчетах.
— Маржа vs Затраты. Стресс-тест: проверьте, выдержит ли ваш бизнес кризис. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, что такое стресс-тест, как он показывает устойчивость бизнеса к кризису и какие шаги предпринять, чтобы подготовиться заранее.
— Вычет НДС 2026: когда заявлять, а когда не стоит
Соблюдайте условия Налогового кодекса, иначе вычет НДС не поможет уменьшить налог к уплате. До отправки декларации за III квартал 2026 года проверьте документ, дату принятия покупки к учету, назначение приобретения и особенности вашей налоговой ставки.
Новости
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7 Апрельскую индексацию пенсий предложили повысить до 10%
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9 Суды могут расценить серию взысканий как давление на работника
10 Годовая инфляция в России ускорилась после индексации тарифов ЖКХ
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17 В социальной рекламе с образом семьи будут показывать не менее трех детей — правительственный законопроект
18 Кассовый контроль регистрирует 1,5 млн операций в секунду — Голикова
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21 Купили технику без расширения штата: обязательно ли вводить должность тракториста?
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23 Эксперт напомнила правила предоставления отпусков за свой счет пенсионерам и инвалидам: дни сгорят и не перенесутся
24 Интернет-торговля заняла 21% розничных продаж в России
25 ФНС: компании перестанут сдавать декларации по месту обособленных подразделений
26 Как не потерять вычет по НДС: эксперты назвали три ошибки, которых нужно избегать
27 Ozon заплатит перевозчикам 21 рубль за минуту простоя
28 Что делать, если из-за пропущенной повестки заблокировали сделки и регистрацию ИП: инструкция юриста
29 Можно ли на микропредприятии провести СОУТ без создания комиссии: ответ Онлайнинспекции
30 Налоговая: контрагента перед сделкой нужно проверить по четырем направлениям
31 Налоговая: при утрате права на АУСН НДС придется платить с начала месяца нарушения
32 Росприроднадзор расширил чек-лист для экологического контроля
33 Автоматически продленные водительские права нужно заменить после 1 октября 2026
34 Рост ключевой ставки можно частично компенсировать фьючерсом — Мосбиржа
35 Роспотребнадзор установит порядок гигиенической подготовки работников
36 Минфин увеличит предельную базу по страховым взносам на 2027 год
37 ИП переехал в пределах одного города: ФНС ответила, придется ли менять электронную подпись
38 Слова предпринимателя могут использовать против него при проверке на дробление
39 Прожиточный минимум увеличат на 6,8% с 2027 года
40 СФР: после сокращения работнику выплатят и больничный, и средний заработок
41 Удаленка не освобождает от воинского учета: как уведомить военкомат, если повестку нельзя вручить работнику
42 Службу в прокуратуре, СК и таможне будут учитывать для военной пенсии
43 Правительство выделило 1,6 млрд рублей на поддержку АПК Крыма
44 Компания оплатила личный штраф сотрудника: как бухгалтеру провести платеж
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46 С 1 декабря 2026 вступит в силу порядок регистрации детей военных, рожденных после смерти отца
47 ⚠️ В России произошел масштабный сбой в работе сайтов и онлайн-сервисов
48 Часть обязательных сведений в рекламе предлагают заменить ссылкой
49 Директор не подписывает заявление на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам: можно ли просто не выйти на работу
Мероприятия
Работа в 1С. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 9 октября, пятница
Проверки по дроблению. Алгоритмы защиты налогоплательщика в 2026 году
Дата проведения: 9 октября, пятница
Кадровый и воинский учет – 2026: реформа ТК РФ, новые основания увольнения и цифровизация. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 12 октября, понедельник
РСВ и 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов
Дата проведения: 13 октября, вторник
Нейросотрудник 2026-2027: контрагенты, федеральный реестр подставных лиц, проверки ФНС
Дата проведения: 14 октября, среда
Статьи
— 8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 8 октября отмечают Всемирный день зрения и День работников дополнительного образования. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 октября.
— Денежная компенсация за неотгулянный отпуск: как рассчитать в 2026 году
Если сотрудник не успел или не захотел отгулять отпуск, работодатель обязан возместить это деньгами. Размер выплаты зависит от стажа, зарплаты и нового МРОТ, а с 2025 года добавились прогрессивный НДФЛ и компенсация за невостребованные отгулы. Разбираем по шагам, ничего не упустив.
— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год
Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.
С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился с 60 до 20 млн рублей. Бизнес массово делит выручку между ИП, чтобы остаться без НДС — и попадает под прицел ФНС. Разбираемся, когда разделение признают схемой и что грозит.
— Утренний бухгалтер № 6229. При исправлении ошибок нельзя пересчитывать налог на прибыль за прошлые периоды по текущей ставке
Если ошибка относится к периоду с низкой налоговой ставкой, базу пересчитывают за период ее совершения.
— Налог на прибыль — 2026: убытки, инвестиционные вычеты и штрафы. Что изменилось и как это учесть
Налоговая реформа-2026 перекроила сразу три болевые точки налога на прибыль. Ограничение в 50% на перенос убытков, которое все ждали отменить, продлили еще на четыре года — до конца 2030-го. Инвестиционные вычеты ФИНВ и РИНВ расширили: группам компаний стало проще делить вычет между собой, а регионы получили право вводить РИНВ по любым расходам.
— Охлаждение рынка труда: компании считают деньги, а соискатели ищут стабильность
После нескольких лет кадрового дефицита компании стали осторожнее с наймом, а конкуренция.
— Клик по фишинговой ссылке: можно ли наказать сотрудника и что оформить заранее
Когда из-за ошибки бухгалтера или кадровика данные сотрудников и клиентов оказываются у мошенников, первый вопрос руководителя: «А с него-то что взять?» Ответ неприятный: без подготовки – почти ничего.
— Страховые взносы‑2026: конец универсальной льготы для МСП и новые ставки для ИТ
Универсальный тариф 15% для малого и среднего бизнеса — в прошлом. С 2026 года пониженная ставка осталась лишь за компаниями из приоритетных отраслей по перечню № 4125‑р, а аккредитованные ИТ‑организации перешли на двухступенчатую шкалу 15%/7,6%. Разбираемся, кто сохранил право на льготу, как изменились расчеты и что делать бухгалтеру.
— Налоговое администрирование — 2026: проверки, Госуслуги, отсрочки и запрет на «лишние» деньги на ЕНС
Годовая волна налоговой реформы докатилась до процедуры: с 1 января и 1 сентября 2026 года заработали поправки закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, которые меняют и то, как ФНС проверяет бизнес, и то, как она с нами общается, и то, что можно делать с переплатой на едином налоговом счете.
— «Технологический» сбор: как с декабря 2026 года будут облагать электронику и что успеть сделать бизнесу до старта
У российского рынка электроники появился новый обязательный платеж — и он не налог. Технологический сбор вводят с 1 декабря 2026 года: первоначальный срок — 1 сентября — власти отодвинули после просьб отрасли, чтобы производители и импортеры успели подготовиться.
— Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования
Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.
— Как принять на работу гражданина Молдовы с ВНЖ
Работодатель собирается трудорустроить гражданина Молдовы с российским ВНЖ. У него нет СНИЛС и ИНН, можно ли принять его на работу?
— Сбой в ЦОД Яндекса, объединение облаков и реестр криптодепозитариев: российский IT-дайджест #54
Главные новости российского айти за сутки.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 8 октября
В сегодняшнем выпуске: спорная сумма в налоговом уведомлении физлица, переход ИП с НПД на УСН в середине года, поиск отчетов после утраты базы 1С и смартфон сотрудника в расходах.
— Как исправить некорректно предоставленный детский вычет на АУСН
Организация ошибочно предоставила сотруднику детский вычет за три месяца. Как исправить ошибку?
— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 7 октября 2026
Сегодня в систему были добавлены: ведомственные приказы — 3, постановления Правительства — 2, письмо ФНС — 1, указ Президента — 1, распоряжение Правительства — 1. Раздел судебная практика пополнился 3 560 документами. Для удобства в дайджесте разбили документы по тематикам.
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Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные. Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.
— КУБ дня. Про корректировку переплаты по налогам в уведомлениях
ИП обнаружил в уведомлениях переплату по налогам. Рассказываем, как лучше ее скорректировать.
— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки
Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.
— Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать
До 26 октября надо сдать уведомление, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280
Вместо физического адреса с арендой офиса малый бизнес сможет выбирать электронный в государственной системе «Почты России».
Блоги компаний
Отчетная кампания по НДС за III квартал 2026 года: расписание серии материалов
Brand Lift в VK Рекламе: как проверить, что вашу компанию заметили и запомнили
Регистрация товарного знака под ключ: как сравнить предложения патентных бюро и рассчитать полную стоимость до получения свидетельства
В общепит со знанием дела: «Клерк» открыл предзаказ на новый практический курс для бухгалтеров
Агентский договор с банком: как получать вознаграждение за рекомендации
Комиссии ФНС и выемка документов: что бухгалтерии и юристам подготовить вместе
Налоговый учет ИП в 2026 году: книги, запросы налоговой и от чего можно вежливо отказаться
Классификация заявок: почему Service Desk есть, а порядка нет
289-ФЗ заработал с 1 октября: что это значит для салона красоты с самозанятыми
Предаудит отчетности за 9 месяцев: как исправить ошибки до того, как их найдет ФНС
Казначейские проверки и как к ним подготовиться в 2027 году: Полное руководство
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Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году
100 документов и 56 тысяч рублей: какие налоговые штрафы предлагают увеличить
Взносы ИП за 2027 год: сколько платить и как уменьшить налог
Самостоятельная подготовка и электронный тест: что меняет новый законопроект
ФНС начислила штраф: с сентября его можно уменьшить, но просто попросить уже недостаточно
Право на пенсию досрочно может зависеть от стажа и характера работы
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«Сбросить балласт»: правда ли из школ хотят убрать физику, химию и математику? Разбор громкой инициативы
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Инфляция разогналась, Сбер готовит цифровые валюты: главное для бизнеса за 7 октября
Битва за налоги: офлайн-ритейл предлагает прижать маркетплейсы
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