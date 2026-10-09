Утренний бухгалтер № 6230. При утрате права на АУСН придется платить НДС с начала месяца нарушения

Статьи

— 8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 8 октября отмечают Всемирный день зрения и День работников дополнительного образования. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 октября.

— Денежная компенсация за неотгулянный отпуск: как рассчитать в 2026 году

Если сотрудник не успел или не захотел отгулять отпуск, работодатель обязан возместить это деньгами. Размер выплаты зависит от стажа, зарплаты и нового МРОТ, а с 2025 года добавились прогрессивный НДФЛ и компенсация за невостребованные отгулы. Разбираем по шагам, ничего не упустив.

— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.

— Что такое дробление бизнеса

С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился с 60 до 20 млн рублей. Бизнес массово делит выручку между ИП, чтобы остаться без НДС — и попадает под прицел ФНС. Разбираемся, когда разделение признают схемой и что грозит.

— Утренний бухгалтер № 6229. При исправлении ошибок нельзя пересчитывать налог на прибыль за прошлые периоды по текущей ставке

Если ошибка относится к периоду с низкой налоговой ставкой, базу пересчитывают за период ее совершения.

— Налог на прибыль — 2026: убытки, инвестиционные вычеты и штрафы. Что изменилось и как это учесть

Налоговая реформа-2026 перекроила сразу три болевые точки налога на прибыль. Ограничение в 50% на перенос убытков, которое все ждали отменить, продлили еще на четыре года — до конца 2030-го. Инвестиционные вычеты ФИНВ и РИНВ расширили: группам компаний стало проще делить вычет между собой, а регионы получили право вводить РИНВ по любым расходам.

— Охлаждение рынка труда: компании считают деньги, а соискатели ищут стабильность

После нескольких лет кадрового дефицита компании стали осторожнее с наймом, а конкуренция.

— Клик по фишинговой ссылке: можно ли наказать сотрудника и что оформить заранее

Когда из-за ошибки бухгалтера или кадровика данные сотрудников и клиентов оказываются у мошенников, первый вопрос руководителя: «А с него-то что взять?» Ответ неприятный: без подготовки – почти ничего.

— Страховые взносы‑2026: конец универсальной льготы для МСП и новые ставки для ИТ

Универсальный тариф 15% для малого и среднего бизнеса — в прошлом. С 2026 года пониженная ставка осталась лишь за компаниями из приоритетных отраслей по перечню № 4125‑р, а аккредитованные ИТ‑организации перешли на двухступенчатую шкалу 15%/7,6%. Разбираемся, кто сохранил право на льготу, как изменились расчеты и что делать бухгалтеру.

— Налоговое администрирование — 2026: проверки, Госуслуги, отсрочки и запрет на «лишние» деньги на ЕНС

Годовая волна налоговой реформы докатилась до процедуры: с 1 января и 1 сентября 2026 года заработали поправки закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, которые меняют и то, как ФНС проверяет бизнес, и то, как она с нами общается, и то, что можно делать с переплатой на едином налоговом счете.

— «Технологический» сбор: как с декабря 2026 года будут облагать электронику и что успеть сделать бизнесу до старта

У российского рынка электроники появился новый обязательный платеж — и он не налог. Технологический сбор вводят с 1 декабря 2026 года: первоначальный срок — 1 сентября — власти отодвинули после просьб отрасли, чтобы производители и импортеры успели подготовиться.

— Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования

Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.

— Как принять на работу гражданина Молдовы с ВНЖ

Работодатель собирается трудорустроить гражданина Молдовы с российским ВНЖ. У него нет СНИЛС и ИНН, можно ли принять его на работу?

— Сбой в ЦОД Яндекса, объединение облаков и реестр криптодепозитариев: российский IT-дайджест #54

Главные новости российского айти за сутки.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 8 октября

В сегодняшнем выпуске: спорная сумма в налоговом уведомлении физлица, переход ИП с НПД на УСН в середине года, поиск отчетов после утраты базы 1С и смартфон сотрудника в расходах.

— Как исправить некорректно предоставленный детский вычет на АУСН

Организация ошибочно предоставила сотруднику детский вычет за три месяца. Как исправить ошибку?

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 7 октября 2026

Сегодня в систему были добавлены: ведомственные приказы — 3, постановления Правительства — 2, письмо ФНС — 1, указ Президента — 1, распоряжение Правительства — 1. Раздел судебная практика пополнился 3 560 документами. Для удобства в дайджесте разбили документы по тематикам.

— Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные. Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

— КУБ дня. Про корректировку переплаты по налогам в уведомлениях

ИП обнаружил в уведомлениях переплату по налогам. Рассказываем, как лучше ее скорректировать.

— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки

Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.

— Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

До 26 октября надо сдать уведомление, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

— Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280

Вместо физического адреса с арендой офиса малый бизнес сможет выбирать электронный в государственной системе «Почты России».