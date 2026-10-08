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Обзоры для бухгалтера
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Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280

Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280

Вместо физического адреса с арендой офиса малый бизнес сможет выбирать электронный в государственной системе «Почты России».

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Сегодня в выпуске:

  • Организацию можно будет регистрировать по адресу электронной почты.

  • Пенсию предложили проиндексировать более существенно.

  • Чтобы купить страховку на случай болезни и пенсии, самозанятому надо отдать 23% своего дохода.

  • Сокращенный работник может одновременно получить и больничный, и выходное пособие.

  • Россияне проводят в интернете по 3 недели в год.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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Юрадрес

Минфин разработал законопроект, по которому у малого и среднего бизнес будет возможность выбрать электронный адрес вместо физического.

Электронный адрес должен быть в государственной системе «Почты России».

При этом госрегистрация таких компаний и их постановка на налоговый учет будет идти по месту жительства руководителя.

Индексация пенсий

В 2027 году запланировано две индексации страховых пенсий:

  • с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции;

  • с 1 апреля на 3,3% по результатам управления активами СФР.

Вторую индексацию в апреле предложили провести на 10%.

Это будет рост, который отвечает реальным возможностям СФР, отметил автор идеи депутат Сергей Миронов.

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Самозанятые

Чтобы получать оплату больничных листов, самозанятые должны платить страховые взносы – минимум 1 344 руб. в месяц.

На будущую пенсию самозанятые тоже могут отчислять добровольные взносы.

Эксперты подсчитали, что на эти две страховки самозанятым в среднем надо 23% дохода. Причем имеется в виду выручка, то есть доход до вычета расходов и налогов.

Больничный лист

В течение месяца после увольнения можно оформить оплачиваемый больничный лист.

СФР уточнил, что это право распространяется и на тех, кто был уволен по сокращению штата.

После такого увольнения бывшему сотруднику еще 3 месяца платят выходное пособие. Но это не помешает ему получить еще и больничные.

Можно за один период получить два пособия — по сокращению и по временной нетрудоспособности.

Люди в интернете

Россияне потребляют в 1,5 раза больше интернет-трафика, чем жители других стран.

На одного пользователя приходится 1,5 ТБ интернет-трафика в год. Это значит, что в среднем каждый россиянин 3 недели проводит в интернете, подсчитали эксперты.

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Мем дня

Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280

Ваша проводит в интернете много времени редакция

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