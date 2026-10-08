Юридический адрес будет электронный. 💌«Ночной бухгалтер» № 2280

Сегодня в выпуске:
Организацию можно будет регистрировать по адресу электронной почты.
Пенсию предложили проиндексировать более существенно.
Чтобы купить страховку на случай болезни и пенсии, самозанятому надо отдать 23% своего дохода.
Сокращенный работник может одновременно получить и больничный, и выходное пособие.
Россияне проводят в интернете по 3 недели в год.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Подпишись на рассылку «Ночной бухгалтер»
Юрадрес
Минфин разработал законопроект, по которому у малого и среднего бизнес будет возможность выбрать электронный адрес вместо физического.
Электронный адрес должен быть в государственной системе «Почты России».
При этом госрегистрация таких компаний и их постановка на налоговый учет будет идти по месту жительства руководителя.
Индексация пенсий
В 2027 году запланировано две индексации страховых пенсий:
с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции;
с 1 апреля на 3,3% по результатам управления активами СФР.
Вторую индексацию в апреле предложили провести на 10%.
Это будет рост, который отвечает реальным возможностям СФР, отметил автор идеи депутат Сергей Миронов.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Самозанятые
Чтобы получать оплату больничных листов, самозанятые должны платить страховые взносы – минимум 1 344 руб. в месяц.
На будущую пенсию самозанятые тоже могут отчислять добровольные взносы.
Эксперты подсчитали, что на эти две страховки самозанятым в среднем надо 23% дохода. Причем имеется в виду выручка, то есть доход до вычета расходов и налогов.
Больничный лист
В течение месяца после увольнения можно оформить оплачиваемый больничный лист.
СФР уточнил, что это право распространяется и на тех, кто был уволен по сокращению штата.
После такого увольнения бывшему сотруднику еще 3 месяца платят выходное пособие. Но это не помешает ему получить еще и больничные.
Можно за один период получить два пособия — по сокращению и по временной нетрудоспособности.
Люди в интернете
Россияне потребляют в 1,5 раза больше интернет-трафика, чем жители других стран.
На одного пользователя приходится 1,5 ТБ интернет-трафика в год. Это значит, что в среднем каждый россиянин 3 недели проводит в интернете, подсчитали эксперты.
Главред рекомендует
«Технологический» сбор: как с декабря 2026 года будут облагать электронику и что успеть сделать бизнесу до старта.
Клик по фишинговой ссылке: можно ли наказать сотрудника и что оформить заранее.
Налог на прибыль — 2026: убытки, инвестиционные вычеты и штрафы. Что изменилось и как это учесть.
Комиссии ФНС и выемка документов: что бухгалтерии и юристам подготовить вместе.
Нужно ли платить налоги за майнинг в 2026 году: почему ФНС снимает расходы и как находит фермы.
Как провести счет-фактуру на аванс 3 кварталом, если она поступила по ЭДО в октябре?
Мем дня
Ваша проводит в интернете много времени редакция