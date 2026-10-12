Утренний бухгалтер № 6231. Минцифры планирует ограничить рост цен на связь

Статьи

— Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

До 26 октября надо сдать уведомление, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру в 2026 году

С окончательным переходом на ФСБУ 6/2020 вопрос ликвидационной стоимости перестал быть теоретическим — теперь это реальный элемент амортизации, с которым сталкивается каждый бухгалтер.

— Учетная политика: в чем разница между бухгалтерским и налоговым учетом и какие правки нужны в 2026 году

Учетная политика — это внутренний свод правил компании: бухгалтерские нормы показывают, насколько бизнес устойчив и прибылен, налоговые — сколько и когда платить в бюджет. В 2026 году из‑за поправок в НК и новых ФСБУ бизнесу важно вовремя зафиксировать в приказе свои учетные решения — иначе вырастут риски расхождений, доначислений и штрафов.

— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить

Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.

— Утренний бухгалтер № 6230. При утрате права на АУСН придется платить НДС с начала месяца нарушения

Право на применение спецрежима утрачивается с начала месяца, когда возникло нарушение. Поэтому и НДС нужно восстанавливать в аналогичном порядке.

— Туристический налог‑2026: ставки, сезонная дифференциация и правила для санаториев

Туристический налог перестал быть новинкой и превратился в полноценный налог, который учитывают в цене каждого гостиничного номера. С 1 января 2026 года у него изменились базовые параметры: предельная ставка выросла до 2%, муниципалитеты получили право менять ее в зависимости от сезона.

— ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: как синхронизировать доходы и расходы в 2027 году — полный разбор с примерами

С 2027 года российский бухучет доходов и расходов меняется до основания: два привычных ПБУ уходят на пенсию, а их место занимают стандарты с совсем другой логикой. ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н) и ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н) вводят единый принцип

— ФСБУ 10/2026 и дисконтирование кредиторки: разбираем исключения, считаем проценты, готовимся к 2027 году

С 2027 года отсрочка платежа больше года перестает быть «бесплатной» для бухгалтерии: по новому ФСБУ 10/2026 «Расходы» такую кредиторскую задолженность придется показывать в учете не по номиналу, а по дисконтированной стоимости. Формально это норма про оценку расходов, на практике — финрасчет, временные разницы по ПБУ 18/02 и изменения в учетной политике.

— Земельный налог ИЖС: повышающий коэффициент к ставке 1,5% не применяется с 2027 года

Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции положения п. 1 ст. 394 и п. 15 ст. 396 НК — в той мере, в какой они порождают правовую неопределенность, позволявшую одновременно применять ставку 1,5% и повышающие коэффициенты 2 и 4 к земельному налогу для участков под ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности.

— Утрата права на ПСН: что делать с патентом и как зачесть налог

ИП утратил право на патент — что теперь с уже оплаченным и еще не начисленным налогом, в какой срок заявить об утрате и на какой режим предприниматель переходит автоматически. Ответы ФНС разложила в письме от 28.09.2026 № СД-36-3/8565@, и они не очевидны: часть денег назад уже не вернуть, зато ими можно закрыть налог на другом режиме.

— Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования

Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.

— ИП перешел с ПСН на УСН: какую отчетность нужно сдавать

ИП оказывал услуги общепита, но превысил лимит выручки на патенте. Рассказываем, какую отчетность ему нужно сдавать при переходе на УСН 15%.

— Как отвечать на требование ФНС о мнимости сделки из-за отсутствия сотрудников у контрагентов

ИНФС не видит у контрагентов ни сотрудников, ни уплаты налогов. А организация по мнению налоговой — конечный выгодоприобретатель экономии на налогах и фиктивности сделки.

— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

— Как оптимизировать расходы в строительстве на примере мобильного склада

Как сократить бюджет строительства склада и не потерять в практичности и надежности помещения. В этой статье разберем, какая технология позволяет сэкономить время и деньги, какие расходы часто забывают в смете и сравним варианты строительства на реальных цифрах.

— Акцизы-2026: как рост ставок на алкоголь, табак и топливо меняет расчеты бизнеса

С начала 2026 года нагрузка по акцизам заметно выросла: государство проиндексировало ставки по ключевым группам товаров — от алкоголя и табака до топлива и автомобилей. Изменения закреплены в законе от 28.11.2025 № 425‑ФЗ и затронули статью 193 НК.

— «Зачем я здесь»: почему сотрудники теряют ощущение своей нужности и как это влияет на сервис

Спросите любого сотрудника, что он делает. Он ответит быстро: свожу акты, веду клиентов, отвечаю на заявки. Теперь спросите, что изменится в компании, если он неделю не выйдет. Пауза будет долгой. Именно в этой паузе и живет проблема, о которой редко говорят на планерках.

— Можно ли выплатить зарплату работнику в выходной день в 2026 году

Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.

— Расходы при импорте: что учесть заранее, чтобы сохранить прибыль

Цена товара и перевозки не отражает всех затрат на импортную поставку. Неучтенные расходы на разрешительные документы, таможенные платежи и дополнительные операции могут заметно сократить ожидаемую прибыль предпринимателя. Расскажу, как включить их в финансовую модель и оценить потребность в деньгах до получения выручки.

— КУБ дня. Про учет судебных расходов на УСН 15%

У ИП на УСН «Доходы минус расходы» было несколько судебных споров. Какие расходы можно учесть при расчете базы единого налога?

— Аванс 5-го, зарплата 20-го: как деньгам зарабатывать между выплатами

Даты зарплаты большинство из нас знает наизусть. Но о том, что происходит с деньгами между двумя выплатами, задумываются реже. Часть суммы постепенно тратится, остаток лежит на карте и чаще всего не приносит ничего.

— Как ИП принять на работу сотрудника в 2027 году + бланк трудового договора

Для трудоустройства сотрудника нужно запросить у него документы, заключить трудовой договор и своевременно подать ЕФС-1. Как учесть все нюансы и не нарваться на санкции — рассказали в статье.

— СФР требует ЕФС-1 на гендиректора «задним числом»: штрафы и последствия. Дайджест КУБа за 9 октября 2026

Обсуждаем вычет НДС по контрагенту, который перестал отчитываться, требования СФР по ЕФС-1 на генерального директора, судебные расходы при УСН и маркировку кофе в кофейне.

— Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

В 2027 году предельная база вырастет на 11,5% до 3 311 000 руб.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 8 октября 2026

Вчера в систему добавили 9 документов — все со статусом «новый документ»; новых редакций не было. Рассказываем, какие документы появились с разбивкой по категориям.