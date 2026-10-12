Утренний бухгалтер № 6231. Минцифры планирует ограничить рост цен на связь

Минцифры считает, что рост стоимости связи не должен опережать тарифы ЖКХ.
Эксперт рассказал, как подтвердить расходы на перевозку без транспортной накладной.
Роструд рассказал, что закон не ограничивает количество работодателей для работы по совместительству.
Как работает мониторинг резервных копий на 30 серверах: логика проверок, уведомления и управление через MAX, узнаете из статьи.
В 2027 году пройдет двухэтапная индексация страховых пенсий.
Резиденты РФ обязаны сообщать в ФНС об открытии зарубежного счета в течение одного месяца.
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Разборы законов
— Как заполнить раздел 7 декларации по НДС и проверить раздельный учет
Операции без начисления НДС могут влиять на вычеты и состав декларации. Перед отчетом за III квартал 2026 года проверьте основания освобождения, коды раздела 7 и распределение входного налога. Разберем, почему отметка «без НДС» не заменяет такую проверку.
— Упрощенцы могут вычесть НДС по остаткам товаров: когда это разрешено и где ошибаются
Ситуация: компания на УСН перестала пользоваться освобождением от НДС или ушла со ставки 5% на 22%. На складе остались товары с «входным» НДС. ФНС и Минфин разрешают принять этот налог к вычету, но только при нескольких условиях. Ниже объясняем, когда вычет законен, а когда инспекция его снимет.
— Маржа vs Затраты. Точка безубыточности в 2026 году: пересчитайте, пока не поздно. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, почему точка безубыточности меняется, как ее пересчитать при изменении цен и затрат и не работать в минус.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год
Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.
— Нужно ли платить налоги за майнинг в 2026 году: почему ФНС снимает расходы и как находит фермы
Верховный суд подтвердил: нельзя списывать затраты на майнинговое оборудование и электричество, не отражая в учете добытую криптовалюту. Разбираем, почему аргумент «до 2024 года закона о крипте не было» не работает и что изменилось к нынешнему году.
Новости
1 💲 ЦБ снизил официальный курс доллара 9 октября 2026
2 Иностранные права россиян хотят признавать при поездках в РФ до 183 дней
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5 ФНС обновила порядок трудоустройства бывших налоговиков в компании, которые они проверяли
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7 Кто может получить пенсионные накопления до назначения страховой пенсии
8 Мосбиржа: убыток по фьючерсу на ключевую ставку может превысить внесенную сумму
9 Организации должны сдать отчет об инвестиционной активности в Росстат
10 🖇 КУБ появился в Max: там можно задавать вопросы по налогам, учету и 1С
11 Атака БПЛА вывела из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге
12 47% инвесторов ждут снижения ключевой ставки до 13,75%
13 Акции «Яндекса» упали на 2,21% после атаки на дата-центр
14 Эксперт видит угрозу для микробизнеса из-за роста фиксированных штрафов
15 VK потребовала отменить санкции Евросоюза через суд
16 Рост доходов может увеличить налоги и сделать бизнес убыточным
17 Минфин уточнил, когда можно удваивать расходы на использование российского ПО
18 Работник может быть совместителем у неограниченного числа работодателей
19 Без отметки о переходе на ЭТК сотруднику нужно оформить дубликат трудовой книжки
20 Дефицит рабочих в России может вырасти до 2,61 млн человек в 2030 году
21 ИП доначислили свыше 1 млн рублей из-за несоответствия деятельности патенту
22 «Яндекс» не может назвать сроки восстановления дата-центров после атак БПЛА
23 ФНС направила физлицам 69,9 млн налоговых уведомлений
24 Бухгалтерам объяснили, как исправить ошибку в начислении амортизации
25 Суды признали прощенный иностранным акционером заем налогооблагаемым доходом
26 О зарубежном счете нужно сообщить в ФНС в течение месяца
27 Более 90% предпринимателей могут претендовать на господдержку без стоп-факторов
28 Как подтвердить расходы на перевозку без транспортной накладной
29 Доставка в УПД отдельной строкой: когда бухгалтеру не придется требовать ЭТрН с поставщика
30 При отсутствии ДОПП налог по импорту отражают в строке 031 декларации
31 «Яндекс» договорился с конкурентами о переносе данных клиентов после атак БПЛА
32 ФССП увеличивает поступления: за восемь месяцев 2026 бюджет получил 68 млрд рублей сбора
33 Минфин проверит, доступны ли льготы для покупки автомобиля «Атом»
34 Эксперт: налоговые штрафы до 111 тысяч ударят по тем, кто просто ошибся в документах
35 Доля IT-отрасли в ВВП России удвоилась за шесть лет
36 Объявляем о старте масштабной Осенней распродажи в «Клерке» со скидками до 80% на ключевые обучающие продукты и сервисы.
37 Эксперт рассказал, что делать инвесторам при угрозе дефолтов эмитентов
38 ФНС перечислила признаки ЗПИФов для ухода от налогов
39 НСФР оспорит право операторов связи блокировать звонки банков
40 Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютой с 1 декабря 2026
41 Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета снизится до 17%
42 Минцифры ограничит рост цен на связь — тарифы не должны расти быстрее ЖКХ
Мероприятия
Кадровый и воинский учет – 2026: реформа ТК РФ, новые основания увольнения и цифровизация. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 12 октября, понедельник
РСВ и 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов
Дата проведения: 13 октября, вторник
Нейросотрудник 2026-2027: контрагенты, федеральный реестр подставных лиц, проверки ФНС
Дата проведения: 14 октября, среда
Проверяем декларацию по НДС за III квартал 2026 года
Дата проведения: 15 октября, четверг
Статьи
— Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать
До 26 октября надо сдать уведомление, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру в 2026 году
С окончательным переходом на ФСБУ 6/2020 вопрос ликвидационной стоимости перестал быть теоретическим — теперь это реальный элемент амортизации, с которым сталкивается каждый бухгалтер.
— Учетная политика: в чем разница между бухгалтерским и налоговым учетом и какие правки нужны в 2026 году
Учетная политика — это внутренний свод правил компании: бухгалтерские нормы показывают, насколько бизнес устойчив и прибылен, налоговые — сколько и когда платить в бюджет. В 2026 году из‑за поправок в НК и новых ФСБУ бизнесу важно вовремя зафиксировать в приказе свои учетные решения — иначе вырастут риски расхождений, доначислений и штрафов.
— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить
Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.
— Утренний бухгалтер № 6230. При утрате права на АУСН придется платить НДС с начала месяца нарушения
Право на применение спецрежима утрачивается с начала месяца, когда возникло нарушение. Поэтому и НДС нужно восстанавливать в аналогичном порядке.
— Туристический налог‑2026: ставки, сезонная дифференциация и правила для санаториев
Туристический налог перестал быть новинкой и превратился в полноценный налог, который учитывают в цене каждого гостиничного номера. С 1 января 2026 года у него изменились базовые параметры: предельная ставка выросла до 2%, муниципалитеты получили право менять ее в зависимости от сезона.
— ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: как синхронизировать доходы и расходы в 2027 году — полный разбор с примерами
С 2027 года российский бухучет доходов и расходов меняется до основания: два привычных ПБУ уходят на пенсию, а их место занимают стандарты с совсем другой логикой. ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н) и ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н) вводят единый принцип
— ФСБУ 10/2026 и дисконтирование кредиторки: разбираем исключения, считаем проценты, готовимся к 2027 году
С 2027 года отсрочка платежа больше года перестает быть «бесплатной» для бухгалтерии: по новому ФСБУ 10/2026 «Расходы» такую кредиторскую задолженность придется показывать в учете не по номиналу, а по дисконтированной стоимости. Формально это норма про оценку расходов, на практике — финрасчет, временные разницы по ПБУ 18/02 и изменения в учетной политике.
— Земельный налог ИЖС: повышающий коэффициент к ставке 1,5% не применяется с 2027 года
Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции положения п. 1 ст. 394 и п. 15 ст. 396 НК — в той мере, в какой они порождают правовую неопределенность, позволявшую одновременно применять ставку 1,5% и повышающие коэффициенты 2 и 4 к земельному налогу для участков под ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности.
— Утрата права на ПСН: что делать с патентом и как зачесть налог
ИП утратил право на патент — что теперь с уже оплаченным и еще не начисленным налогом, в какой срок заявить об утрате и на какой режим предприниматель переходит автоматически. Ответы ФНС разложила в письме от 28.09.2026 № СД-36-3/8565@, и они не очевидны: часть денег назад уже не вернуть, зато ими можно закрыть налог на другом режиме.
— Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования
Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.
— ИП перешел с ПСН на УСН: какую отчетность нужно сдавать
ИП оказывал услуги общепита, но превысил лимит выручки на патенте. Рассказываем, какую отчетность ему нужно сдавать при переходе на УСН 15%.
— Как отвечать на требование ФНС о мнимости сделки из-за отсутствия сотрудников у контрагентов
ИНФС не видит у контрагентов ни сотрудников, ни уплаты налогов. А организация по мнению налоговой — конечный выгодоприобретатель экономии на налогах и фиктивности сделки.
— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов
Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.
— Как оптимизировать расходы в строительстве на примере мобильного склада
Как сократить бюджет строительства склада и не потерять в практичности и надежности помещения. В этой статье разберем, какая технология позволяет сэкономить время и деньги, какие расходы часто забывают в смете и сравним варианты строительства на реальных цифрах.
— Акцизы-2026: как рост ставок на алкоголь, табак и топливо меняет расчеты бизнеса
С начала 2026 года нагрузка по акцизам заметно выросла: государство проиндексировало ставки по ключевым группам товаров — от алкоголя и табака до топлива и автомобилей. Изменения закреплены в законе от 28.11.2025 № 425‑ФЗ и затронули статью 193 НК.
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Спросите любого сотрудника, что он делает. Он ответит быстро: свожу акты, веду клиентов, отвечаю на заявки. Теперь спросите, что изменится в компании, если он неделю не выйдет. Пауза будет долгой. Именно в этой паузе и живет проблема, о которой редко говорят на планерках.
— Можно ли выплатить зарплату работнику в выходной день в 2026 году
Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.
— Расходы при импорте: что учесть заранее, чтобы сохранить прибыль
Цена товара и перевозки не отражает всех затрат на импортную поставку. Неучтенные расходы на разрешительные документы, таможенные платежи и дополнительные операции могут заметно сократить ожидаемую прибыль предпринимателя. Расскажу, как включить их в финансовую модель и оценить потребность в деньгах до получения выручки.
— КУБ дня. Про учет судебных расходов на УСН 15%
У ИП на УСН «Доходы минус расходы» было несколько судебных споров. Какие расходы можно учесть при расчете базы единого налога?
— Аванс 5-го, зарплата 20-го: как деньгам зарабатывать между выплатами
Даты зарплаты большинство из нас знает наизусть. Но о том, что происходит с деньгами между двумя выплатами, задумываются реже. Часть суммы постепенно тратится, остаток лежит на карте и чаще всего не приносит ничего.
— Как ИП принять на работу сотрудника в 2027 году + бланк трудового договора
Для трудоустройства сотрудника нужно запросить у него документы, заключить трудовой договор и своевременно подать ЕФС-1. Как учесть все нюансы и не нарваться на санкции — рассказали в статье.
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Обсуждаем вычет НДС по контрагенту, который перестал отчитываться, требования СФР по ЕФС-1 на генерального директора, судебные расходы при УСН и маркировку кофе в кофейне.
— Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281
В 2027 году предельная база вырастет на 11,5% до 3 311 000 руб.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 8 октября 2026
Вчера в систему добавили 9 документов — все со статусом «новый документ»; новых редакций не было. Рассказываем, какие документы появились с разбивкой по категориям.
Блоги компаний
Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте: стоимость, документы и порядок действий
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Казначейский мониторинг с 1 сентября 2026 года: новые правила, риски и алгоритмы защиты бизнеса
Виртуальная карта для бизнеса в 2026 году: как оформить онлайн, четырнадцать вариантов для компании и ИП из России, стоимость за 1, 3 и 5 лет и что с ней делать в учете
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Опоздали с нулевой декларацией: штрафа может не быть, но сдавать отчетность все равно придется
Зачем банк вообще лезет в ваши деньги и по какому праву он блокирует счета — просто о сложном
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💥Обзор новостей: Минфин готов обсудить донастройку ИИС-3, в Рунете произошел масштабный сбой, объем обязательной информации в рекламе сократят
От глиняной таблички до требования ФНС: что изменилось в налогах за 5000 лет
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НДС в 2026 году: что изменилось для бизнеса на УСН
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