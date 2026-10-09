Работник может быть совместителем у неограниченного числа работодателей
Совместительство допускается как по месту основной работы, так и в других организациях. Ограничить число работодателей может только федеральный закон.
Работник вправе заключать трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей, следует из ответа Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Поэтому допустимы оба варианта: внутреннее и внешнее совместительство.
При внутреннем совместительстве сотрудник выполняет дополнительную регулярную оплачиваемую работу у основного работодателя. При внешнем — трудится по отдельному договору у другого работодателя.
Работу по совместительству нужно выполнять в свободное от основной работы время. Такие правила установлены частями 1-3 статьи 282 ТК.
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