Утренний бухгалтер № 6232. За передачу банковской карты третьим может быть уголовная ответственность

МВД раскрыло, когда за передачу карты третьим лицам может наступить уголовная ответственность.
Как за 2 часа научиться говорить убедительно и перестать впадать в ступор при давлении собеседника, узнаете здесь.
Росфинмониторинг перечислил популярные способы отмывания доходов.
ФНС напомнила правила подтверждения расходов на медицинские услуги для получения социального вычета.
Роструд поделился статистикой проверок: более 90% из них выявляют у работодателей нарушения.
ФНС рассказала, стоит ли формировать нулевые данные по НДФЛ, если директор на АУСН ушел в отпуск за свой счет.
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Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Разборы законов
— Когда восстановить НДС: проверьте авансы и корректировки перед декларацией
Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте не только новые вычеты, но и суммы, принятые к вычету раньше. Поступление товара в счет аванса, уменьшение стоимости поставки или переход на специальные ставки могут потребовать восстановления НДС. Разберем частые ситуации и документы для проверки.
— Маржа vs Затраты. При дефиците денег: план антикризисной оптимизации расходов. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что делать, когда деньги закончились, как определить причину дефицита и в каком порядке сокращать расходы, чтобы не потерять бизнес.
— Маржа vs Затраты. Почему прибыль тает, а денег нет. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему при растущей выручке прибыль падает, где главная ловушка и как контролировать баланс «цена — затраты».
— Упрощенцы могут вычесть НДС по остаткам товаров: когда это разрешено и где ошибаются
Ситуация: компания на УСН перестала пользоваться освобождением от НДС или ушла со ставки 5% на 22%. На складе остались товары с «входным» НДС. ФНС и Минфин разрешают принять этот налог к вычету, но только при нескольких условиях. Ниже объясняем, когда вычет законен, а когда инспекция его снимет.
— Как отразить авансы, возвраты и исправления в книгах покупок и продаж. Памятка
Одна операция может потребовать записей в обеих книгах: например, аванс сначала попадает в книгу продаж, а после отгрузки — в книгу покупок. Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте вид документа, код операции и период регистрации. Это защитит от двойного начисления налога и необоснованных вычетов.
Новости
1 Минимальная продуктовая корзина подешевела на 2,4% в августе 2026
2 Назвали самые оплачиваемые профессии в России
3 💲 Доллар может остаться в диапазоне 84–86 рублей на неделе с 12 по 16 октября 2026
4 🔥«Клерк» проводит Премию бухгалтеров 2026
5 Назвали размер МРОТ на 2027 год
6 Успейте сегодня: финал Осенней распродажи на «Клерке» со скидками до 80%!
7 Компенсации СФР за СИЗ выросли на треть
8 В ноябре 2026 у россиян будет 20 рабочих дней и 4-х дневная рабочая неделя
9 Каждый второй россиянин задумывался о переезде ради работы
10 Письмо СФР: пособие совместителю из МРОТ рассчитывают с учетом его ставки
11 АТОР предупредила туристов о проблемах из-за сбоев в «Яндексе»
12 В выписках СФР появятся данные для расчета больничных и декретных с 2027 года
13 УСН уменьшили, а взносы оплатили позже: как работать с уведомлениями в 2026 году. Выпуск № 129 подкаста «Налоговое утро»
14 Прослеживаемые товары нужно отражать по каждому факту ввоза
15 Письмо Минфина: можно ли учесть с коэффициентом 2 затраты на опытный образец для НИОКР
16 Роструд: нарушения выявляют в 90% трудовых проверок
17 Предельный возраст службы женщин-военных повысят до 50 лет
18 Яндекс.Директ остается недоступным: рекламодатели четвёртый день без доступа к кабинету
19 Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября 2026 года
20 Просроченная задолженность по государственным авансам выросла до 1,5 трлн рублей
21 Оценили ущерб бизнеса от атаки на дата-центры «Яндекса»
22 Бухгалтер случайно дважды оплатил счет — что делать с переплатой и НДС
23 🖇 КУБ доступен в Max — бухгалтеры могут задавать вопросы и получать ответы с разных площадок
24 МВД: за передачу банковской карты третьим лицам грозит до семи лет тюрьмы
25 Силуанов: в проект бюджета заложили индексацию зарплат, пенсий и пособий
26 Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОДов
27 📅 Приближается срок отправки уведомлений по имущественным налогам за третий квартал 2026
28 Налоговая: отчетные коды ОКВЭД отражены не у всех юрлиц и ИП
29 Возврат остатка за «Баллы за отзывы» от РВБ: как учесть в 1С и нужно ли платить налоги
30 Смягчение денежно-кредитной политики будет зависеть от замедления инфляции — Решетников
31 Разрыв между средними пенсиями в регионах превысил 24 тыс. рублей
32 ЦБ рассказал, когда цифровой рубль позволит бизнесу и физлицам сэкономить
33 В какой срок отправить работника на медосмотр, если после СОУТ изменились вредные факторы?
34 Роструд ответил, нужно ли заполнять период работы в приказе на отпуск за свой счет
35 Наличные обошли банковские счета по популярности у россиян
36 Путин: бизнес должен понимать, что государство стоит на страже его интересов
37 Среднее зарплатное предложение в России выросло на 19%. Это больше, чем реальный рост
38 Силуанов назвал средний размер пенсии по старости на конец 2027 года
39 Выплаты беременным до 1 млн рублей хотят освободить от НДФЛ и взносов
40 Директор на АУСН ушел в отпуск без содержания: нужно ли формировать нулевые сведения по НДФЛ
41 Как подтвердить стаж работы у адвоката, если трудовую книжку вести нельзя: позиция Онлайнинспекции
42 В России впервые начали выставлять счета за обучение через Госуслуги
43 Уведомить налоговую о зарубежных счетах можно в электронном виде — УФНС
44 Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна
45 ЕС расширил санкции против российского бизнеса в рамках 22-го пакета
46 Росфинмониторинг назвал популярные методы отмывания доходов
47 Иностранных работников резидентов ТОР освободят от экзаменов
48 Дополнительные доходы бюджета направят на льготные кредиты для IT-компаний
49 Гарантированный отпуск за свой счет: какие документы требовать от работников и кому нельзя отказать
50 Руководство и главбухов территориальных ФОМС обяжут раскрывать доходы — законопроект
51 ФНС напомнила, как подтвердить расходы на медуслуги для социального налогового вычета
52 Доля квартир со скидками в России выросла до 40%
53 Привлечение самозанятых на подработку обходится бизнесу на 33% дешевле аутсорсинга
54 Новые правила для цифровых платформ: будут ли самозанятых предупреждать о лимите рабочих часов
Мероприятия
РСВ и 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов
Дата проведения: 13 октября, вторник
Нейросотрудник 2026-2027: контрагенты, федеральный реестр подставных лиц, проверки ФНС
Дата проведения: 14 октября, среда
Проверяем декларацию по НДС за III квартал 2026 года
Дата проведения: 15 октября, четверг
Сдаем отчетность за 3 квартал 2026 года. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 16 октября, пятница
Статьи
— 12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 12 октября отмечают День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом и День благодарения в Канаде. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 октября.
— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация
В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий.
— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу
В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.
— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год
Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.
— Утренний бухгалтер № 6231. Минцифры планирует ограничить рост цен на связь
Ведомство отметило, что любой рост цен должен быть подтвержден инвестициями в развитие и соответствовать инфляции.
— Интеграция учетных систем с госорганами в 2026 году: баланс удобства и рисков
Цифровизация меняет правила игры: прямая связка учетных систем (вроде 1С) с ЕНС, ФНС и банками уже не опция, а отраслевой стандарт.
— Госсектор в 2026 году: как учет подружился с «Электронным бюджетом»
С 2026 года учет в госсекторе серьезно трансформировался: старые инструкции ушли, а данные теперь стекаются в единую цифровую систему.
— Детский, лечебный и ипотечный вычеты: что изменится в 2027 году
Новый законопроект № 617-9 расширяет правила применения трех вычетов по НДФЛ — стандартного на детей, социального на лечение и имущественного по ипотечным процентам.
— Если склад сгорел: какие риски при хранении товара можно покрыть страховкой
В статье разбирается, что именно можно застраховать, какие риски включить в полис, и в каких случаях страховая компания может отказать в выплате.
— ИИ в бухгалтерии: как минутная экономия времени может обернуться увольнением и штрафом
Вокруг искусственного интеллекта в учете давно идут споры. Скептики уверены, что нейросети — это просто продвинутый Т9, который путается в проводках и не знает специфики конкретного бизнеса. Оптимисты, напротив, ждут, что программа вот-вот начнет сама сдавать отчеты и спорить с налоговой.
— НДФЛ уплатили, но не учли в уведомлении и в отчете 6-НДФЛ из-за технической ошибки: что делать
Из-за ошибки в 1С удалился расходный кассовый ордер с начислением зарплаты. Ее начислили, налог удержали и уплатили, но в документах это не отразили. Как исправить ошибку?
— Продвижение в 2026: развиваем SEO или переходим на GEO. Стоит ли бороться за ТОП выдачи в эру нейросетей
Один из самых острых вопросов для маркетолога и для бизнеса в целом – стоит ли дальше вкладывать бюджет в SEO, если нейросети все активнее захватывают выдачу. Может, бросить все средства на GEO и забыть о SEO. А чем тогда GEO отличается от SEO. Разбираем ключевые аспекты продвижения в новых условиях.
— Пять частых ошибок при переходе на новые ФСБУ: чек‑лист для аудитора
Переход на новые ФСБУ в 2026 году — зона повышенного риска для отчетности. Аудиторы регулярно фиксируют типовые ошибки: от формального подхода к учетной политике до неверного учета аренды и раскрытия пояснений.
— ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки
До 2027 года бизнесу нужно привести процессы ЭДО в соответствие с новыми требованиями к перевозочным документам.
— Метрика и Вебмастер не работают: чем это грозит бизнесу, Директу и SEO
Сбои в работе сервисов Яндекса лишили бизнес доступа к части данных о трафике, продажах и состоянии сайтов. Разбираемся, что это меняет для SEO и рекламы в Директе и какие меры помогут снизить риски, пока Метрика и Вебмастер недоступны.
— Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс
Организация на ОСНО заключила договор с иностранным поставщиком (нерезидентом) и перечислила аванс. Однако весь объем товара она не смогла забрать. Можно ли вернуть аванс?
— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября
С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.
— КУБ дня. Про перевыпуск УКЭП на сайте налоговой
ИП пытается перевыпустить УКЭП на сайте ФНС, но сервис выдает ошибку.
— Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о повышении штрафов по 29 статьям КоАП. Для бизнеса важны блоки по пожарной безопасности, алкоголю, опасным объектам и гражданской обороне. Разбираем предлагаемые суммы и что делать до принятия закона.
— Перевыпуск КЭП для ИП: система «Налог-3» не подтверждает данные. Дайджест КУБа за 12 октября 2026
Обсуждаем алименты из больничного в 1С, платежи по СБП в рознице, ошибку при перевыпуске электронной подписи и информационные сообщения от инспекции.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026
За 9 октября в справочно-правовую систему загрузили 254 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.
— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника
В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.
— В ЕГРЮЛ есть заявительные и отчетные коды ОКВЭД, но не у всех. 🔠«Ночной бухгалтер» № 2282
К 2028 году у всех компаний и ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут коды ОКВЭД двух типов – заявительного и отчетного. Пока они есть не у всех.
Блоги компаний
Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59
Этикетка на основном средстве повреждена: как восстановить идентификатор и не создать дубль
Продление товарного знака в Роспатенте: сроки, стоимость и порядок действий
Ко Дню кадровика курс «Кадровик с нуля до профи» в Осенней распродаже
Создание сайта с нуля: этапы разработки, цены и ошибки бизнеса
Налоговая отсрочка и рассрочка: условия, правила и порядок оформления
Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс
Оплата импорта в 2026 году: какие документы готовить на каждом этапе
МВД получит доходы иностранцев из РСВ: 5 ошибок в учете, которые нужно исправить бухгалтеру
Обучение КЭДО (специалист по электронному кадровому документообороту): кто это и зачем нужен
Возврат качественного товара: что с НДС у поставщика и покупателя
Как выбрать CMS для интернет-магазина: критерии, интеграции и подключение онлайн-оплаты
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Открыли бизнес в частном доме — его могут потребовать снести? Верховный Суд защитил собственника
Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации
Наняли шестого сотрудника — и потеряли налоговый режим: ловушка АвтоУСН
Налоговая заблокировала счет ИП или ООО: что делать и как быстро снять ограничения
В какие периоды засчитывается в пенсионный стаж
Как бухгалтеру не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил
Досрочная пенсия матери ребенка-инвалида: сохранится ли выплата по уходу
Сбой 1С-Отчетности, проблемы с Яндекс Пэй и экспорт дизеля: главное за 11 октября
Женщина владела домом с 1998 года, но ФНС решила, что срок владения еще не истек. Суд с налоговой не согласился
Страховые взносы по работникам с 2027 года вырастут
Статотчетность осенью 2026 года: новые правила Росстата, октябрьские сроки и пошаговая сдача через 1С:БП
Проценты по счетам ИП с 2026 года: теперь это НДФЛ, а не доход спецрежима
Минфин предлагает отменить юридические адреса для малого бизнеса
💥Обзор новостей: детские пособия будут выплачивать еще в декрете без НДФЛ, обороты маркетплейсов восстанавливаются, акции «Яндекса» обвалились
Налоговая реконструкция в 2026 году: что нужно знать бизнесу и бухгалтерии
Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают
«Документы будут, я точно подписывал»: как я перестала быть службой сбора первички
Налоговая назвала признаки злоупотреблений ЗПИФ
ЗПИФ под прицелом ФНС: какие операции вызывают вопросы и что проверить пайщику
Анализ налоговых и судебных споров по личным фондам: фокус на добросовестности