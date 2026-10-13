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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6232. За передачу банковской карты третьим может быть уголовная ответственность

Если владелец карты передает ее третьим лицам для незаконных операций, то он может получить до 7 лет лишения свободы.

13 открытий

МВД раскрыло, когда за передачу карты третьим лицам может наступить уголовная ответственность.

Как за 2 часа научиться говорить убедительно и перестать впадать в ступор при давлении собеседника, узнаете здесь.

Росфинмониторинг перечислил популярные способы отмывания доходов.

ФНС напомнила правила подтверждения расходов на медицинские услуги для получения социального вычета.

Роструд поделился статистикой проверок: более 90% из них выявляют у работодателей нарушения.

ФНС рассказала, стоит ли формировать нулевые данные по НДФЛ, если директор на АУСН ушел в отпуск за свой счет.

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Разборы законов

Когда восстановить НДС: проверьте авансы и корректировки перед декларацией

Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте не только новые вычеты, но и суммы, принятые к вычету раньше. Поступление товара в счет аванса, уменьшение стоимости поставки или переход на специальные ставки могут потребовать восстановления НДС. Разберем частые ситуации и документы для проверки.

Маржа vs Затраты. При дефиците денег: план антикризисной оптимизации расходов. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что делать, когда деньги закончились, как определить причину дефицита и в каком порядке сокращать расходы, чтобы не потерять бизнес.

Маржа vs Затраты. Почему прибыль тает, а денег нет. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему при растущей выручке прибыль падает, где главная ловушка и как контролировать баланс «цена — затраты».

Упрощенцы могут вычесть НДС по остаткам товаров: когда это разрешено и где ошибаются

Ситуация: компания на УСН перестала пользоваться освобождением от НДС или ушла со ставки 5% на 22%. На складе остались товары с «входным» НДС. ФНС и Минфин разрешают принять этот налог к вычету, но только при нескольких условиях. Ниже объясняем, когда вычет законен, а когда инспекция его снимет.

Как отразить авансы, возвраты и исправления в книгах покупок и продаж. Памятка

Одна операция может потребовать записей в обеих книгах: например, аванс сначала попадает в книгу продаж, а после отгрузки — в книгу покупок. Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте вид документа, код операции и период регистрации. Это защитит от двойного начисления налога и необоснованных вычетов.

Новости

1 Минимальная продуктовая корзина подешевела на 2,4% в августе 2026

2 Назвали самые оплачиваемые профессии в России

3 💲 Доллар может остаться в диапазоне 84–86 рублей на неделе с 12 по 16 октября 2026

4 🔥«Клерк» проводит Премию бухгалтеров 2026

5 Назвали размер МРОТ на 2027 год

6 Успейте сегодня: финал Осенней распродажи на «Клерке» со скидками до 80%!

7 Компенсации СФР за СИЗ выросли на треть

8 В ноябре 2026 у россиян будет 20 рабочих дней и 4-х дневная рабочая неделя

9 Каждый второй россиянин задумывался о переезде ради работы

10 Письмо СФР: пособие совместителю из МРОТ рассчитывают с учетом его ставки

11 АТОР предупредила туристов о проблемах из-за сбоев в «Яндексе»

12 В выписках СФР появятся данные для расчета больничных и декретных с 2027 года

13 УСН уменьшили, а взносы оплатили позже: как работать с уведомлениями в 2026 году. Выпуск № 129 подкаста «Налоговое утро»

14 Прослеживаемые товары нужно отражать по каждому факту ввоза

15 Письмо Минфина: можно ли учесть с коэффициентом 2 затраты на опытный образец для НИОКР

16 Роструд: нарушения выявляют в 90% трудовых проверок

17 Предельный возраст службы женщин-военных повысят до 50 лет

18 Яндекс.Директ остается недоступным: рекламодатели четвёртый день без доступа к кабинету

19 Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября 2026 года

20 Просроченная задолженность по государственным авансам выросла до 1,5 трлн рублей

21 Оценили ущерб бизнеса от атаки на дата-центры «Яндекса»

22 Бухгалтер случайно дважды оплатил счет — что делать с переплатой и НДС

23 🖇 КУБ доступен в Max — бухгалтеры могут задавать вопросы и получать ответы с разных площадок

24 МВД: за передачу банковской карты третьим лицам грозит до семи лет тюрьмы

25 Силуанов: в проект бюджета заложили индексацию зарплат, пенсий и пособий

26 Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОДов

27 📅 Приближается срок отправки уведомлений по имущественным налогам за третий квартал 2026

28 Налоговая: отчетные коды ОКВЭД отражены не у всех юрлиц и ИП

29 Возврат остатка за «Баллы за отзывы» от РВБ: как учесть в 1С и нужно ли платить налоги

30 Смягчение денежно-кредитной политики будет зависеть от замедления инфляции — Решетников

31 Разрыв между средними пенсиями в регионах превысил 24 тыс. рублей

32 ЦБ рассказал, когда цифровой рубль позволит бизнесу и физлицам сэкономить

33 В какой срок отправить работника на медосмотр, если после СОУТ изменились вредные факторы?

34 Роструд ответил, нужно ли заполнять период работы в приказе на отпуск за свой счет

35 Наличные обошли банковские счета по популярности у россиян

36 Путин: бизнес должен понимать, что государство стоит на страже его интересов

37 Среднее зарплатное предложение в России выросло на 19%. Это больше, чем реальный рост

38 Силуанов назвал средний размер пенсии по старости на конец 2027 года

39 Выплаты беременным до 1 млн рублей хотят освободить от НДФЛ и взносов

40 Директор на АУСН ушел в отпуск без содержания: нужно ли формировать нулевые сведения по НДФЛ

41 Как подтвердить стаж работы у адвоката, если трудовую книжку вести нельзя: позиция Онлайнинспекции

42 В России впервые начали выставлять счета за обучение через Госуслуги

43 Уведомить налоговую о зарубежных счетах можно в электронном виде — УФНС

44 Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна

45 ЕС расширил санкции против российского бизнеса в рамках 22-го пакета

46 Росфинмониторинг назвал популярные методы отмывания доходов

47 Иностранных работников резидентов ТОР освободят от экзаменов

48 Дополнительные доходы бюджета направят на льготные кредиты для IT-компаний

49 Гарантированный отпуск за свой счет: какие документы требовать от работников и кому нельзя отказать

50 Руководство и главбухов территориальных ФОМС обяжут раскрывать доходы — законопроект

51 ФНС напомнила, как подтвердить расходы на медуслуги для социального налогового вычета

52 Доля квартир со скидками в России выросла до 40%

53 Привлечение самозанятых на подработку обходится бизнесу на 33% дешевле аутсорсинга

54 Новые правила для цифровых платформ: будут ли самозанятых предупреждать о лимите рабочих часов

Мероприятия

РСВ и 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов

Дата проведения: 13 октября, вторник

Нейросотрудник 2026-2027: контрагенты, федеральный реестр подставных лиц, проверки ФНС

Дата проведения: 14 октября, среда

Проверяем декларацию по НДС за III квартал 2026 года

Дата проведения: 15 октября, четверг

Сдаем отчетность за 3 квартал 2026 года. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой

Дата проведения: 16 октября, пятница

Статьи

12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 октября отмечают День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом и День благодарения в Канаде. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 октября.

На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация

В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий.

Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.

Утренний бухгалтер № 6231. Минцифры планирует ограничить рост цен на связь

Ведомство отметило, что любой рост цен должен быть подтвержден инвестициями в развитие и соответствовать инфляции.

Интеграция учетных систем с госорганами в 2026 году: баланс удобства и рисков

Цифровизация меняет правила игры: прямая связка учетных систем (вроде 1С) с ЕНС, ФНС и банками уже не опция, а отраслевой стандарт.

Госсектор в 2026 году: как учет подружился с «Электронным бюджетом»

С 2026 года учет в госсекторе серьезно трансформировался: старые инструкции ушли, а данные теперь стекаются в единую цифровую систему.

Детский, лечебный и ипотечный вычеты: что изменится в 2027 году

Новый законопроект № 617-9 расширяет правила применения трех вычетов по НДФЛ — стандартного на детей, социального на лечение и имущественного по ипотечным процентам.

Если склад сгорел: какие риски при хранении товара можно покрыть страховкой

В статье разбирается, что именно можно застраховать, какие риски включить в полис, и в каких случаях страховая компания может отказать в выплате.

ИИ в бухгалтерии: как минутная экономия времени может обернуться увольнением и штрафом

Вокруг искусственного интеллекта в учете давно идут споры. Скептики уверены, что нейросети — это просто продвинутый Т9, который путается в проводках и не знает специфики конкретного бизнеса. Оптимисты, напротив, ждут, что программа вот-вот начнет сама сдавать отчеты и спорить с налоговой.

НДФЛ уплатили, но не учли в уведомлении и в отчете 6-НДФЛ из-за технической ошибки: что делать

Из-за ошибки в 1С удалился расходный кассовый ордер с начислением зарплаты. Ее начислили, налог удержали и уплатили, но в документах это не отразили. Как исправить ошибку?

Продвижение в 2026: развиваем SEO или переходим на GEO. Стоит ли бороться за ТОП выдачи в эру нейросетей

Один из самых острых вопросов для маркетолога и для бизнеса в целом – стоит ли дальше вкладывать бюджет в SEO, если нейросети все активнее захватывают выдачу. Может, бросить все средства на GEO и забыть о SEO. А чем тогда GEO отличается от SEO. Разбираем ключевые аспекты продвижения в новых условиях.

Пять частых ошибок при переходе на новые ФСБУ: чек‑лист для аудитора

Переход на новые ФСБУ в 2026 году — зона повышенного риска для отчетности. Аудиторы регулярно фиксируют типовые ошибки: от формального подхода к учетной политике до неверного учета аренды и раскрытия пояснений.

ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки

До 2027 года бизнесу нужно привести процессы ЭДО в соответствие с новыми требованиями к перевозочным документам.

Метрика и Вебмастер не работают: чем это грозит бизнесу, Директу и SEO

Сбои в работе сервисов Яндекса лишили бизнес доступа к части данных о трафике, продажах и состоянии сайтов. Разбираемся, что это меняет для SEO и рекламы в Директе и какие меры помогут снизить риски, пока Метрика и Вебмастер недоступны.

Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс

Организация на ОСНО заключила договор с иностранным поставщиком (нерезидентом) и перечислила аванс. Однако весь объем товара она не смогла забрать. Можно ли вернуть аванс?

Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.

КУБ дня. Про перевыпуск УКЭП на сайте налоговой

ИП пытается перевыпустить УКЭП на сайте ФНС, но сервис выдает ошибку.

Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о повышении штрафов по 29 статьям КоАП. Для бизнеса важны блоки по пожарной безопасности, алкоголю, опасным объектам и гражданской обороне. Разбираем предлагаемые суммы и что делать до принятия закона.

Перевыпуск КЭП для ИП: система «Налог-3» не подтверждает данные. Дайджест КУБа за 12 октября 2026

Обсуждаем алименты из больничного в 1С, платежи по СБП в рознице, ошибку при перевыпуске электронной подписи и информационные сообщения от инспекции.

Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026

За 9 октября в справочно-правовую систему загрузили 254 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.

График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.

В ЕГРЮЛ есть заявительные и отчетные коды ОКВЭД, но не у всех. 🔠«Ночной бухгалтер» № 2282

К 2028 году у всех компаний и ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут коды ОКВЭД двух типов – заявительного и отчетного. Пока они есть не у всех.

Блоги компаний

Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59

Этикетка на основном средстве повреждена: как восстановить идентификатор и не создать дубль

Продление товарного знака в Роспатенте: сроки, стоимость и порядок действий

Ко Дню кадровика курс «Кадровик с нуля до профи» в Осенней распродаже

Создание сайта с нуля: этапы разработки, цены и ошибки бизнеса

Налоговая отсрочка и рассрочка: условия, правила и порядок оформления

Решайте кадровые вопросы с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Оплата импорта в 2026 году: какие документы готовить на каждом этапе

МВД получит доходы иностранцев из РСВ: 5 ошибок в учете, которые нужно исправить бухгалтеру

Обучение КЭДО (специалист по электронному кадровому документообороту): кто это и зачем нужен

Возврат качественного товара: что с НДС у поставщика и покупателя

Как выбрать CMS для интернет-магазина: критерии, интеграции и подключение онлайн-оплаты

Консультации

Резюме

Трибуна

Открыли бизнес в частном доме — его могут потребовать снести? Верховный Суд защитил собственника

Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Наняли шестого сотрудника — и потеряли налоговый режим: ловушка АвтоУСН

Налоговая заблокировала счет ИП или ООО: что делать и как быстро снять ограничения

В какие периоды засчитывается в пенсионный стаж

Как бухгалтеру не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил

Досрочная пенсия матери ребенка-инвалида: сохранится ли выплата по уходу

Сбой 1С-Отчетности, проблемы с Яндекс Пэй и экспорт дизеля: главное за 11 октября

Женщина владела домом с 1998 года, но ФНС решила, что срок владения еще не истек. Суд с налоговой не согласился

Страховые взносы по работникам с 2027 года вырастут

Статотчетность осенью 2026 года: новые правила Росстата, октябрьские сроки и пошаговая сдача через 1С:БП

Проценты по счетам ИП с 2026 года: теперь это НДФЛ, а не доход спецрежима

Минфин предлагает отменить юридические адреса для малого бизнеса

💥Обзор новостей: детские пособия будут выплачивать еще в декрете без НДФЛ, обороты маркетплейсов восстанавливаются, акции «Яндекса» обвалились

Налоговая реконструкция в 2026 году: что нужно знать бизнесу и бухгалтерии

Вознаграждение совету директоров не уменьшает прибыль. А страховые взносы — уменьшают

«Документы будут, я точно подписывал»: как я перестала быть службой сбора первички

Налоговая назвала признаки злоупотреблений ЗПИФ

ЗПИФ под прицелом ФНС: какие операции вызывают вопросы и что проверить пайщику

Анализ налоговых и судебных споров по личным фондам: фокус на добросовестности

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