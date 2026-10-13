Утренний бухгалтер № 6232. За передачу банковской карты третьим может быть уголовная ответственность

Статьи

— 12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 октября отмечают День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом и День благодарения в Канаде. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 октября.

— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация

В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий.

— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.

— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.

— Утренний бухгалтер № 6231. Минцифры планирует ограничить рост цен на связь

Ведомство отметило, что любой рост цен должен быть подтвержден инвестициями в развитие и соответствовать инфляции.

— Интеграция учетных систем с госорганами в 2026 году: баланс удобства и рисков

Цифровизация меняет правила игры: прямая связка учетных систем (вроде 1С) с ЕНС, ФНС и банками уже не опция, а отраслевой стандарт.

— Госсектор в 2026 году: как учет подружился с «Электронным бюджетом»

С 2026 года учет в госсекторе серьезно трансформировался: старые инструкции ушли, а данные теперь стекаются в единую цифровую систему.

— Детский, лечебный и ипотечный вычеты: что изменится в 2027 году

Новый законопроект № 617-9 расширяет правила применения трех вычетов по НДФЛ — стандартного на детей, социального на лечение и имущественного по ипотечным процентам.

— Если склад сгорел: какие риски при хранении товара можно покрыть страховкой

В статье разбирается, что именно можно застраховать, какие риски включить в полис, и в каких случаях страховая компания может отказать в выплате.

— ИИ в бухгалтерии: как минутная экономия времени может обернуться увольнением и штрафом

Вокруг искусственного интеллекта в учете давно идут споры. Скептики уверены, что нейросети — это просто продвинутый Т9, который путается в проводках и не знает специфики конкретного бизнеса. Оптимисты, напротив, ждут, что программа вот-вот начнет сама сдавать отчеты и спорить с налоговой.

— НДФЛ уплатили, но не учли в уведомлении и в отчете 6-НДФЛ из-за технической ошибки: что делать

Из-за ошибки в 1С удалился расходный кассовый ордер с начислением зарплаты. Ее начислили, налог удержали и уплатили, но в документах это не отразили. Как исправить ошибку?

— Продвижение в 2026: развиваем SEO или переходим на GEO. Стоит ли бороться за ТОП выдачи в эру нейросетей

Один из самых острых вопросов для маркетолога и для бизнеса в целом – стоит ли дальше вкладывать бюджет в SEO, если нейросети все активнее захватывают выдачу. Может, бросить все средства на GEO и забыть о SEO. А чем тогда GEO отличается от SEO. Разбираем ключевые аспекты продвижения в новых условиях.

— Пять частых ошибок при переходе на новые ФСБУ: чек‑лист для аудитора

Переход на новые ФСБУ в 2026 году — зона повышенного риска для отчетности. Аудиторы регулярно фиксируют типовые ошибки: от формального подхода к учетной политике до неверного учета аренды и раскрытия пояснений.

— ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки

До 2027 года бизнесу нужно привести процессы ЭДО в соответствие с новыми требованиями к перевозочным документам.

— Метрика и Вебмастер не работают: чем это грозит бизнесу, Директу и SEO

Сбои в работе сервисов Яндекса лишили бизнес доступа к части данных о трафике, продажах и состоянии сайтов. Разбираемся, что это меняет для SEO и рекламы в Директе и какие меры помогут снизить риски, пока Метрика и Вебмастер недоступны.

— Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс

Организация на ОСНО заключила договор с иностранным поставщиком (нерезидентом) и перечислила аванс. Однако весь объем товара она не смогла забрать. Можно ли вернуть аванс?

— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.

— КУБ дня. Про перевыпуск УКЭП на сайте налоговой

ИП пытается перевыпустить УКЭП на сайте ФНС, но сервис выдает ошибку.

— Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о повышении штрафов по 29 статьям КоАП. Для бизнеса важны блоки по пожарной безопасности, алкоголю, опасным объектам и гражданской обороне. Разбираем предлагаемые суммы и что делать до принятия закона.

— Перевыпуск КЭП для ИП: система «Налог-3» не подтверждает данные. Дайджест КУБа за 12 октября 2026

Обсуждаем алименты из больничного в 1С, платежи по СБП в рознице, ошибку при перевыпуске электронной подписи и информационные сообщения от инспекции.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026

За 9 октября в справочно-правовую систему загрузили 254 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.

— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.

— В ЕГРЮЛ есть заявительные и отчетные коды ОКВЭД, но не у всех. 🔠«Ночной бухгалтер» № 2282

К 2028 году у всех компаний и ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут коды ОКВЭД двух типов – заявительного и отчетного. Пока они есть не у всех.