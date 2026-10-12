Роструд: нарушения выявляют в 90% трудовых проверок

Высокая результативность проверок связана с риск-ориентированным подходом. Инспекторы приходят туда, где наиболее вероятны серьезные нарушения.

Нарушения трудового законодательства выявляют в 90% проводимых проверок. Контрольные мероприятия сосредоточены на работодателях с высоким риском нарушений и тяжелых последствий.

«Сейчас 90% проверок выявляют какие-то нарушения», — сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков. По его словам, такого результата удалось достичь после внедрения риск-ориентированного подхода.

Иванков также сообщил о сокращении числа жалоб на нарушения трудового законодательства.