Налоговая напомнила, что НДС по длящимся договорам исчисляют расчетным методом.
Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ, узнаете здесь.
Расходы по ЕСХН можно учесть только после оплаты и при наличии первичных документов.
Законопроект: компаниям придется сразу указывать цену без скидок с условиями.
Затраты работодателей на охрану труда выросли в 1,5 раза за 5 лет.
Лимит страхового возмещения по вкладам могут повысить до 3 млн руб.
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Разборы законов
— Счет-фактура: как обязать контрагента ее выставить и когда суд откажет
Контрагент получил оплату с НДС, но счет-фактуру не выставил. Можно ли заставить его через суд и не потерять вычет? Практика показывает, что все зависит от договора. Разбираем кейсы и позицию Верховного суда.
— Сбой после атак на Яндекс у 1С и «Астрала»: инструкции и чек-листы. Что делать бухгалтеру прямо сейчас
Из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе программ «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД». Хотя данные клиентов сохранены, сервисы обещают восстановить лишь к 14–16 октября. Разбираем, что делать с отчетностью по НДС за III квартал и другими, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф.
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В мини-курсе расскажем, какие отделы ФНС работают с налоговым риском, как они взаимодействуют между собой и на каком этапе можно закрыть вопрос без проверки.
— Особенности учета в строительстве и учет в 1С — 2026. Конспект вебинара с видео
Определили, как вести учет по ПБУ 2/2008, как распределять затраты и использовать давальческую схему. Рассмотрели новые тенденции в законодательстве, а также судебную практику.
— НДС у селлеров: что проверить перед декларацией за III квартал 2026 года
Отчеты маркетплейса и банковская выписка показывают разные суммы. Для НДС важно не только сколько денег получила компания, но и когда товар отгрузили покупателю, как учли скидки, возвраты и услуги площадки. Разберем контрольные точки перед декларацией за III квартал.
Новости
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3 Выручка от продаж массовых новостроек в Москве упала на треть
4 «Деловая Россия» не предлагает повышать налоги для МСП
5 Когда начислять проценты по депозиту без ежемесячной выплаты: 31-е число или дата договора. Выпуск № 132 подкаста «Налоговое утро»
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7 Шохин: ЦБ не снизит ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября 2026
8 Сбой 1С после атак на Яндекс: подготовили чек-листы и инструкцию для бухгалтеров
9 Аналитики назвали срок поиска работы в России
10 Роструд: работодатель не имеет права вычитать час на обед из суточной смены, если сотрудник не может уйти
11 🤱 Пособие по уходу за ребенком выплатят досрочно в ноябре 2026
12 Ответ Роструда: можно ли взять два отпуска подряд по 5 дней с понедельника по пятницу
13 Отмена УСН «Доходы» может сильнее всего ударить по IT-компаниям и сфере услуг
14 С 1 июля 2027 запретят прямые сделки с криптовалютой между физлицами
15 Топливо низкого экологического класса могут обязать продавать только на бирже
16 Компания переезжает в другой регион: пошаговый алгоритм перерегистрации
17 Общепит и декларация по НДС за III квартал 2026 года: вышла экспертная инструкция
18 С владельцев и фрахтователя затонувших в Керченском проливе танкеров взыскали 34,2 млрд рублей
19 На форуме Клерка появились голосовые и видеозвонки — приглашаем протестировать
20 Лимит страхового возмещения по вкладам предложили повысить до 3 млн рублей
21 Прогноз по взносам самозанятых на больничные сократили в 103 раза
22 Налоговый консультант-2026: старт курса 1 ноября 2026, начните раньше, успеете решить рабочие задачи в комфортном темпе
23 Свадьба или форс-мажор: как правильно рассчитать срок уведомления об отпуске за свой счет
24 Расходы по ЕСХН можно учесть только после оплаты и при наличии первички — налоговая
25 Первый семестр в вузе предложили оплачивать до начала обучения
26 «Красная кнопка» на Госуслугах заработает в ноябре 2026 — Григоренко
27 Письмо Минфина: платить ли налог на прибыль с возвращенного целевого финансирования
28 Эксперт разъяснила, как отпуск за свой счет сдвигает рабочий год + пример
29 НДС по длящимся договорам будут исчислять расчетным методом
30 Маркетплейсы попросили сохранить пониженные ставки УСН для торговли
31 Как «Санги Стиль» использовал успех «Магнита» для развития собственной сети
32 Предприниматели стали чаще открывать фитнес-центры и реже продавать спорттовары
33 ⚡️ Вебинар 15 октября 2026: как бухгалтеру сдать отчетность за III квартал в условиях сбоев в 1С
34 19% работодателей планируют повысить зарплаты отдельным сотрудникам
35 Налоговики напомнили о сроках отправки уведомления по ЕНП
36 Расходы работодателей на охрану труда выросли в 1,5 раза
37 В сентябре 2026 банки выдали меньше новых кредитных карт
38 НДС на эквайринг и снижение порогов по УСН вынуждают малый бизнес уходить в тень и просить наличные
39 Регионы получат более 1,7 млрд рублей на стимулирование экспорта
40 ФНС разъяснила, должен ли даритель квартиры платить НДФЛ со сделки
41 Бизнес обяжут сразу указывать цену без скидок с условиями
Мероприятия
Сдаем отчетность за III квартал 2026 года. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 16 октября, пятница
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов
Дата проведения: 20 октября, вторник
Отчетность IT‑компании за 9 месяцев 2026: прибыль, НДС, 6‑НДФЛ, РСВ и персональный учет
Дата проведения: 20 октября, вторник
Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ
Дата проведения: 21 октября, среда
Статьи
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Сегодня 15 октября отмечают Всемирный день мытья рук, Всемирный день студента и День создания адресно-справочной службы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 октября.
— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году
Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника
В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.
— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября
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— Утренний бухгалтер № 6234. Долги по уплате налогов могут помешать погасить кредитную карту
Банк может направить средства для погашения кредитки на уплату налоговой задолженности.
— ККТ‑2026: обязательные реквизиты чеков и штрафы за ошибки
С 2026 года требования к чекам ужесточились: детализация позиций, новые теги для онлайн‑продаж, обязательная проверка маркировки и строгие параметры QR‑кода. Разбираем, что именно должно быть в чеке, на чём чаще всего ошибаются продавцы и сколько стоят нарушения.
— Учет расходов на обучение и сертификацию сотрудников в 2026 году: что изменилось и как не ошибиться
В 2026 году для УСН перечень расходов стал открытым (ФЗ № 425-ФЗ), поэтому учитывать обучение и сертификацию проще. Для ОСНО база — подп. 23 п. 1 ст. 264 НК. Главное — связь с бизнесом, правильный договор и полный пакет документов. Оплата в интересах работодателя не облагается НДФЛ и страховыми взносами.
— Раздельный учет НДС в 2026 году: строим прозрачную систему при смешанной деятельности
Когда в одном бизнесе идут бок о бок операции с НДС и без него, раздельный учет становится не бюрократией, а инструментом защиты вычетов. Он помогает показать налоговой, какая часть входного налога реально относится к облагаемой деятельности, а какую нужно включить в стоимость.
— Электронные транспортные накладные и путевые листы: подтверждаем расходы на перевозку без рисков
С 2026 года электронные форматы ЭТрН и ЭПЛ стали обязательными для большинства коммерческих перевозок.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 14 октября 2026
14 октября в систему добавили 492 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.
— Может ли работодатель перевести иностранных работников на неполное рабочее время
Иностранные работники написали заявления с просьбой перевода на неполное время. Разбираемся, будет ли это нарушением.
— ИП совмещает патент с упрощенной системой: как перейти на АУСН
ИП превысил лимит в 20 млн руб. по УСН и ПСН. Рассказываем, как перейти на АУСН.
— Цифровой ID в MAX: как создать и где он работает
Цифровой ID в MAX позволяет подтвердить возраст или личность с помощью QR-кода — на кассе самообслуживания, в пункте выдачи заказа или при заселении в гостиницу. Рассказываем, как его сделать, какие данные попадают в цифровой ID, где его уже принимают и в каких случаях бумажный паспорт по-прежнему нужен.
— 📢 Как бухгалтеру сдать отчетность за III квартал в условиях сбоев в 1С: вебинар 15 октября 2026
15 октября 2026 «Клерк» проведет срочный бесплатный вебинар в формате видеочата для бухгалтеров и руководителей.
— Контур представил новые возможности Диадока для работы с документами и платежами
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Организацию ликвидировали, но по директору не сдали ЕФС-1. Как сообщить в СФР об увольнении и внести запись в трудовую книжку?
— Уголовно-правовые риски платформенной занятости
Может ли владелец или сотрудник онлайн-платформы стать фигурантом уголовного дела, если найденный через сервис исполнитель причинил кому-то вред. Долгое время ответ был «почти нет». Но дело о гибели диггеров в Москве изменило картину, а потому нужно понимать, когда могут возникнуть уголовные риски и как их снизить.
— 21 признак, что бумажный кадровый документооборот обходится компании слишком дорого
Кадровый электронный документооборот постепенно перестает быть инструментом только крупных корпораций. К 2025 году на КЭДО перешли около четверти российских коммерческих компаний, и по итогам года выручка крупнейших поставщиков таких систем выросла на 40%, больше, чем в любом другом сегменте HR-технологий.
— Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.
— Запрет P2P-крипты, отложенная блокировка звонков и падение обхода сайтов: российский IT-дайджест #59
Главные новости российского айти за сутки.
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Система обязательной маркировки охватывает уже 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Оператор и профильное министерство отчитываются о сокращении теневого рынка. При этом предприниматели ежедневно сталкиваются с расходами, технической рутиной и растущим риском штрафов.
— Как ИП получить декретные от СФР в 2027 году
Чтобы в 2027 году получить декретные, ИП нужно в 2026 году оформить добровольное страхование и заплатить взнос.
— СФР в сто раз снизил свои ожидания по добровольным взносам самозанятых. 👫«Ночной бухгалтер» № 2285
Самозанятые совсем не так активно покупают страховку для больничных, как планировал СФР.
— Увольнение директора-учредителя после ликвидации ООО. Дайджест КУБа за 15 октября 2026
Обсуждаем, как оформить увольнение директора-единственного учредителя после ликвидации ООО, что делать при превышении лимита 60 млн рублей на АУСН, когда можно учесть себестоимость товара при УСН и как подключиться к ГосЭДО для документов в МВД и ФССП.
Блоги компаний
Как проверить документы по 44-ФЗ перед размещением закупки в ЕИС
Публикация в Федресурсе в 2026–2027 году: полный порядок, сроки, тариф и ответственность
Интернет-эквайринг и онлайн-касса: как принимать платежи и формировать чеки
Налоговый консультант-2026: как научиться находить скрытые риски бизнеса, законно оптимизировать налоги и уверенно отвечать на требования ФНС
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Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться
Бухгалтер уперся в потолок дохода? Две специализации, которые помогут выйти на более дорогих клиентов
А воз и ныне там: почему стратегия не доходит до реализации?
Что стало с возражениями ФНС — новый электронный порядок в 2026 году. 2000 знаков и 256 градаций серого
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Топ-5 систем для хранения бухгалтерских документов
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Бухгалтер по расчету заработной платы
Трибуна
О проверке пенсий начали говорить крупные СМИ: почему это важно для каждого пенсионера
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💥Обзор новостей: досрочно отменять АУСН и ПСН не предлагали, больничные из частных клиник проверят, завершена «форсированная фаза» трансформации экономики
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