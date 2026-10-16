Статьи

— 15 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 октября отмечают Всемирный день мытья рук, Всемирный день студента и День создания адресно-справочной службы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 октября.

— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.

— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.

— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.

— Утренний бухгалтер № 6234. Долги по уплате налогов могут помешать погасить кредитную карту

Банк может направить средства для погашения кредитки на уплату налоговой задолженности.

— ККТ‑2026: обязательные реквизиты чеков и штрафы за ошибки

С 2026 года требования к чекам ужесточились: детализация позиций, новые теги для онлайн‑продаж, обязательная проверка маркировки и строгие параметры QR‑кода. Разбираем, что именно должно быть в чеке, на чём чаще всего ошибаются продавцы и сколько стоят нарушения.

— Учет расходов на обучение и сертификацию сотрудников в 2026 году: что изменилось и как не ошибиться

В 2026 году для УСН перечень расходов стал открытым (ФЗ № 425-ФЗ), поэтому учитывать обучение и сертификацию проще. Для ОСНО база — подп. 23 п. 1 ст. 264 НК. Главное — связь с бизнесом, правильный договор и полный пакет документов. Оплата в интересах работодателя не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

— Раздельный учет НДС в 2026 году: строим прозрачную систему при смешанной деятельности

Когда в одном бизнесе идут бок о бок операции с НДС и без него, раздельный учет становится не бюрократией, а инструментом защиты вычетов. Он помогает показать налоговой, какая часть входного налога реально относится к облагаемой деятельности, а какую нужно включить в стоимость.

— Электронные транспортные накладные и путевые листы: подтверждаем расходы на перевозку без рисков

С 2026 года электронные форматы ЭТрН и ЭПЛ стали обязательными для большинства коммерческих перевозок.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 14 октября 2026

14 октября в систему добавили 492 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.

— Может ли работодатель перевести иностранных работников на неполное рабочее время

Иностранные работники написали заявления с просьбой перевода на неполное время. Разбираемся, будет ли это нарушением.

— ИП совмещает патент с упрощенной системой: как перейти на АУСН

ИП превысил лимит в 20 млн руб. по УСН и ПСН. Рассказываем, как перейти на АУСН.

— Цифровой ID в MAX: как создать и где он работает

Цифровой ID в MAX позволяет подтвердить возраст или личность с помощью QR-кода — на кассе самообслуживания, в пункте выдачи заказа или при заселении в гостиницу. Рассказываем, как его сделать, какие данные попадают в цифровой ID, где его уже принимают и в каких случаях бумажный паспорт по-прежнему нужен.

— 📢 Как бухгалтеру сдать отчетность за III квартал в условиях сбоев в 1С: вебинар 15 октября 2026

15 октября 2026 «Клерк» проведет срочный бесплатный вебинар в формате видеочата для бухгалтеров и руководителей.

— Контур представил новые возможности Диадока для работы с документами и платежами

9 октября на ежегодной конференции «Диадок Фест» Контур представил обновления веб-версии сервиса ЭДО, модуля для 1С и мобильного приложения. Новые инструменты позволяют автоматизировать работу с договорами, документами и платежами.

— КУБ дня. Про запись в трудовой книжке после ликвидации организации

Организацию ликвидировали, но по директору не сдали ЕФС-1. Как сообщить в СФР об увольнении и внести запись в трудовую книжку?

— Уголовно-правовые риски платформенной занятости

Может ли владелец или сотрудник онлайн-платформы стать фигурантом уголовного дела, если найденный через сервис исполнитель причинил кому-то вред. Долгое время ответ был «почти нет». Но дело о гибели диггеров в Москве изменило картину, а потому нужно понимать, когда могут возникнуть уголовные риски и как их снизить.

— 21 признак, что бумажный кадровый документооборот обходится компании слишком дорого

Кадровый электронный документооборот постепенно перестает быть инструментом только крупных корпораций. К 2025 году на КЭДО перешли около четверти российских коммерческих компаний, и по итогам года выручка крупнейших поставщиков таких систем выросла на 40%, больше, чем в любом другом сегменте HR-технологий.

— Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

— Запрет P2P-крипты, отложенная блокировка звонков и падение обхода сайтов: российский IT-дайджест #59

Главные новости российского айти за сутки.

— «Честный ЗНАК»: 20 подводных камней, о которых бизнес узнает только после первого штрафа

Система обязательной маркировки охватывает уже 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Оператор и профильное министерство отчитываются о сокращении теневого рынка. При этом предприниматели ежедневно сталкиваются с расходами, технической рутиной и растущим риском штрафов.

— Как ИП получить декретные от СФР в 2027 году

Чтобы в 2027 году получить декретные, ИП нужно в 2026 году оформить добровольное страхование и заплатить взнос.

— СФР в сто раз снизил свои ожидания по добровольным взносам самозанятых. 👫«Ночной бухгалтер» № 2285

Самозанятые совсем не так активно покупают страховку для больничных, как планировал СФР.

— Увольнение директора-учредителя после ликвидации ООО. Дайджест КУБа за 15 октября 2026

Обсуждаем, как оформить увольнение директора-единственного учредителя после ликвидации ООО, что делать при превышении лимита 60 млн рублей на АУСН, когда можно учесть себестоимость товара при УСН и как подключиться к ГосЭДО для документов в МВД и ФССП.