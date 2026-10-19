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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6236. ФНС раскрыла, кому придется доплатить НДФЛ за 2025 год

Работодатель удерживает НДФЛ с выплачиваемых ими доходов без учета других источников. Поэтому по итогам года может оказаться, что физлицу нужно доплатить НДФЛ.

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Доплатить НДФЛ придется, если доходы превысили лимит для применения конкретных ставок НДФЛ.

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Мероприятия

ФСБУ 10/2026 «Расходы»: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов

Дата проведения: 20 октября, вторник

Отчетность IT‑компании за 9 месяцев 2026: прибыль, НДС, 6‑НДФЛ, РСВ и персональный учет

Дата проведения: 20 октября, вторник

Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ

Дата проведения: 21 октября, среда

Финансовая модель-2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу

Дата проведения: 22 октября, четверг

Статьи

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За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

Утренний бухгалтер № 6235. Исчислять НДС по длящимся договорам будут расчетным методом

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Материальная помощь при рождении ребенка: освобождение от НДФЛ и взносов в 2026 году

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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 15 октября 2026

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Как сформировать резервы на оплату отпусков в 1С

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Как в 2026 году ИП считать взносы 1% и уменьшать на них налог

С дохода свыше 300 тыс. рублей ИП должны платить взносы 1%. На них можно уменьшить налог. Способ уменьшения зависит от режима налогообложения.

Техсбор на электронику, блокировка Miro и шифр для 5G: российский IT-дайджест #59

Главные новости российского айти за сутки.

Суд обязал оформить трудовые отношения задним числом. Дайджест КУБа за 16 октября

Обсуждаем, как оформить трудовые отношения задним числом по решению суда, в какой момент признавать расходы на геологоразведку, что подтвердить при компенсации за автомобиль супруги и чем заменить AnyDesk для удаленного доступа.

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КУБ дня. Про увольнение по решению суда

У ИП был сотрудник, с которым не заключали трудовой договор. Разбираемся, как уволить его в связи с решением суда.

Выплаты с 1 января 2027 года: что изменится для семей, школьников и медиков

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Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат

Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».

Технологический сбор за смартфоны будет от 250 до 496 рублей. 📳«Ночной бухгалтер» № 2286

С 1 декабря вводят технологический сбор за электронную технику. Тарифы уже утвердили.

Блоги компаний

Выдача и возврат инструмента: поштучный учёт и контроль комплектности

Кризис рутины: как делегировать нейросетям и Excel работу с отчетами и освободить вечера для жизни

Вызов принят: как Р7 решает нестандартные запросы клиентов

Как подать объявление в Вестник государственной регистрации в 2027 году

Платформам запретят устанавливать для российских ИП и самозанятых более высокие комиссии

НДС на УСН в 2026 году: как выбрать ставку 5%, 7% или 22% и не переплатить налог

Главбух и 1С: 7 вещей, которые нужно уметь делать самостоятельно

Федресурс — чистые активы в 2026–2027 году: кто обязан публиковать, сроки и пример сообщения

Криптокарта Bybit у ИП и физлица: НДФЛ, документы и учет в 2026 году

Назначение и механизм работы топливных карт

Увольнение по соглашению сторон и порядок оформления

«Деловая Россия» предлагает кардинально трансформировать экономику России

Оплата от иностранного заказчика через SWIFT: учет, ФНС, застрявший перевод

МЧД для водителя: когда нужна доверенность и как её оформить

Электронная подпись для водителей: как подписывать ЭТрН в 2026 году

Иностранец принес документы: как работодателю проверить их действительность?

Новые лимиты и НДС на УСН: чек-лист для бухгалтера, чтобы не влететь на доначисления в 2026 году

С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей: как выбрать ставку и не потерять деньги

В 1С пропала выплата зарплаты: как исправить НДФЛ и какие отчеты пересдать

Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов

Консультации

Резюме

Трибуна

Скидки маркетплейса за счет продавца: учет без ошибок

📌 С сентября 2026 года малому бизнесу упростили заключение срочных трудовых договоров

ЕНС селлера в 2026 году: сверка сальдо без кассового разрыва

⚠️ Утратили право на ПСН? Что делать с кассой

Штрафы маркетплейса на УСН с 2026 года: учет без ошибок

Как правильно перейти с инвалидностью с социальной пенсии на страховую

⚠️ Самозанятым на платформах — новые правила с 1 октября 2026

💥Обзор новостей: Даниил Егоров — «главный кормилец бюджета», механизм отложенного инвествычета проработают, бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию

Груз потеряли при перевозке: с кого взыскивать стоимость товара, с перевозчика или экспедитора

Когда можно выйти на пенсию по основаниям ст. 30 и ст. 32

Экономика и бизнес: главное за 15 октября

Травма после увольнения — не повод терять деньги: СФР объяснил, когда положен больничный

Сказка про кризис

За что налоги? Я лишь перевел деньги с одного счета на другой: часть 2

Отставить валидол: почему слухи о налоговом судном дне для малого бизнеса оказались сильно преувеличены

Налоговая вызвала директора на допрос: какие вопросы задают инспекторы и как подготовиться

Сотрудник работает на конкурентов в свободное время: когда работодатель вправе вмешаться

🧠Мозгонапрягатель 40/50

Налоговые байки из судебной практики: как налоговая пыталась разделить йогурт и печенье

🚛 Электронная транспортная накладная: как не потерять расходы и вычет НДС?

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