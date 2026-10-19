Утренний бухгалтер № 6236. ФНС раскрыла, кому придется доплатить НДФЛ за 2025 год

Доплатить НДФЛ придется, если доходы превысили лимит для применения конкретных ставок НДФЛ.
Главбух и ИИ: как сократить ручную работу с документами и не потерять контроль, узнаете здесь.
Максимальные больничные увеличат до 239 тыс. рублей в 2027 году.
ФНС предупредила, что налог на имущество за 2025 год может существенно вырасти.
Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться, узнаете из статьи.
Региональное УФНС: закрытие ИП не освободит от обязанности по погашению налоговых долгов.
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🧐 Подводные камни ЭДО в 1С:БГУ
Внедрить новые формы по Приказу 61н сложнее, чем кажется. Одна ошибка в правах или маршрутах — и документы потеряют юридическую силу, а главбуху грозит штраф. Разбираем нюансы настройки, которые часто упускают.
Разборы законов
— НДС у IT-компаний: как проверить льготу и декларацию за III квартал 2026 года
Аккредитация не освобождает IT-компании от НДС на все ее продажи подряд. Перед декларацией за III квартал проверьте, какие права и услуги переданы заказчикам, есть ли ПО в реестре Минцифры и как учли входной налог. Разберем условия и документы, которые помогут подтвердить освобождение.
— Алгоритмы налоговых проверок. Камеральная проверка: как автоматика находит риски и что делать. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как проходит камеральная проверка, как автоматика находит риски и что делать, если инспектор запросил пояснения.
— Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели меняющиеся подходы к контролю доходов и расходов физических лиц, закон о платформенной занятости, тренды налогового контроля.
— Счет-фактура: как обязать контрагента ее выставить и когда суд откажет
Контрагент получил оплату с НДС, но счет-фактуру не выставил. Можно ли заставить его через суд и не потерять вычет? Практика показывает, что все зависит от договора. Разбираем кейсы и позицию Верховного суда.
— Сбой после атак на Яндекс у 1С и «Астрала»: инструкции и чек-листы. Что делать бухгалтеру прямо сейчас
Из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе программ «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД». Хотя данные клиентов сохранены, сервисы обещают восстановить лишь к 14–16 октября. Разбираем, что делать с отчетностью по НДС за III квартал и другими, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф.
💫 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
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Новости
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Мероприятия
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов
Дата проведения: 20 октября, вторник
Отчетность IT‑компании за 9 месяцев 2026: прибыль, НДС, 6‑НДФЛ, РСВ и персональный учет
Дата проведения: 20 октября, вторник
Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ
Дата проведения: 21 октября, среда
Финансовая модель-2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу
Дата проведения: 22 октября, четверг
Статьи
— 16 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 16 октября отмечают День службы дознания МВД РФ, Всемирный день продовольствия и Всемирный день анестезии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 октября.
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Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.
— Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату
При аренде квартиры у наймодателя возникает налогооблагаемый доход. Существует три варианта: можно уплачивать НДФЛ, открыть самозанятость или зарегистрировать ИП. Разбираемся с нюансами и выгодой каждого из методов.
— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки
За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.
— Утренний бухгалтер № 6235. Исчислять НДС по длящимся договорам будут расчетным методом
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С 2026 года лимит необлагаемой налогом и взносами материальной помощи при рождении ребенка вырос с 50 000 до 1 000 000 рублей на каждого родителя.
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Обсуждаем, как оформить трудовые отношения задним числом по решению суда, в какой момент признавать расходы на геологоразведку, что подтвердить при компенсации за автомобиль супруги и чем заменить AnyDesk для удаленного доступа.
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Штраф за экологическое нарушение выглядит как понятная строка расходов: пришло постановление, деньги списали, бухгалтерия закрыла вопрос. Но настоящий счет приходит с нескольких сторон сразу. Его выставляют регулятор, банк, оценивающий стоимость кредита, крупный заказчик с анкетой для поставщиков и собственная энергетическая смета.
— КУБ дня. Про увольнение по решению суда
У ИП был сотрудник, с которым не заключали трудовой договор. Разбираемся, как уволить его в связи с решением суда.
— Выплаты с 1 января 2027 года: что изменится для семей, школьников и медиков
Что изменится в выплатах с 1 января 2027 года: единое пособие вырастет на 6,8%, МРОТ — до 28 935 ₽, маткапитал проиндексируют с 1 февраля. Разбираем «выплату школьникам», «5 млн за второго ребенка» и выплаты медикам: что действует, что законопроект, а что фейк.
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— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат
Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».
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Платформам запретят устанавливать для российских ИП и самозанятых более высокие комиссии
НДС на УСН в 2026 году: как выбрать ставку 5%, 7% или 22% и не переплатить налог
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Электронная подпись для водителей: как подписывать ЭТрН в 2026 году
Иностранец принес документы: как работодателю проверить их действительность?
Новые лимиты и НДС на УСН: чек-лист для бухгалтера, чтобы не влететь на доначисления в 2026 году
С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей: как выбрать ставку и не потерять деньги
В 1С пропала выплата зарплаты: как исправить НДФЛ и какие отчеты пересдать
Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер (удаленно)
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Груз потеряли при перевозке: с кого взыскивать стоимость товара, с перевозчика или экспедитора
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Травма после увольнения — не повод терять деньги: СФР объяснил, когда положен больничный
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