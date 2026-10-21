Утренний бухгалтер № 6238. Страховые взносы на травматизм будут платить в ФНС в 2027 году

СФР передаст администрирование страховых взносов на травматизм налоговой.
Как сохранять ключевых сотрудников и улучшать бизнес-результаты с помощью цифровых решений, узнаете здесь.
СФР рассказал, что выплаты за дни диспансеризации нужно учитывать при расчете больничных.
Росреестр раскрыл ошибки, за которые компаниям приостанавливают регистрацию недвижимости.
Назвали максимальный срок непрерывного больничного в РФ.
Налоговый режим самозанятых могут продлить после 2028 года.
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Разборы законов
— Как заполнить и проверить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года. Пошаговая инструкция
Сдать расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Предварительно проверьте даты получения доходов и удержания налога, распределение по ставкам и КБК, вычеты и возвраты. Особое внимание — выплатам на границе сентября и октября: месяц начисления не всегда определяет, в какой расчет попадет доход.
— Новости кадрового учета — 2026. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели большой пакет изменений в Трудовой кодекс, вступивший в силу в течение 2026 года.
— Алгоритмы налоговых проверок. Как ФНС ищет выгодоприобретателя: ФРПВ и переакцепт. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что такое ФРПВ, как налоговая определяет выгодоприобретателя, чем технический контрагент отличается от недобросовестного и как выйти из реестра.
— Алгоритмы налоговых проверок. Кто внутри ФНС работает с вашим налоговым риском и как не усугубить ситуацию. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, какие отделы ФНС работают с налоговым риском, как они взаимодействуют между собой и на каком этапе можно закрыть вопрос без проверки.
— НДС у селлеров: что проверить перед декларацией за III квартал 2026 года
Отчеты маркетплейса и банковская выписка показывают разные суммы. Для НДС важно не только сколько денег получила компания, но и когда товар отгрузили покупателю, как учли скидки, возвраты и услуги площадки. Разберем контрольные точки перед декларацией за III квартал.
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Новости
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2 Число МСП в общепите в России выросло на 8%
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5 Во всем виноват директор: Минтруд хочет автоматически штрафовать руководителей за ошибки в ЕФС-1. Выпуск № 135 подкаста «Налоговое утро»
6 Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,1 % на старте утренней сессии
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8 💨 В Санкт-Петербурге планируют полностью запретить продажу вейпов с 2027 года
9 Средняя пенсия неработающих россиян в 2027 году вырастет до 30,2 тыс. рублей
10 Судебная практика. Контрагент не выставил счет-фактуру на 679 млн рублей. Суд не встал на сторону заказчика
11 Изменения в законодательстве принесут бюджету 3,6 трлн рублей за три года
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14 Бизнесу могут разрешить продолжать торговлю при сбоях в госинформсистемах
15 👓 Что изменится с ноября 2026 года: новые законы для бухгалтера
16 🔥 Успейте подать заявку на Премию бухгалтеров 2026 от «Клерка»
17 Росреестр объяснил, из-за каких ошибок компаниям приостанавливают регистрацию недвижимости
18 Президент утвердил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год
19 Налоговый режим для самозанятых могут продлить после 2028 года
20 Россия расширяет применение искусственного интеллекта в экономике и госуправлении
21 Автоматического штрафа за превышение работы с самозанятым нет, но есть другие риски
22 Назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
23 Хакеры могут получить доступ к системам управления складами маркетплейсов
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25 Соцфонд передаст ФНС администрирование страховых взносов на травматизм в 2027 году
26 «Клерк.Система» обновила интерфейс: ориентироваться в полезных материалах стало проще
27 СФР: выплаты за дни диспансеризации учитывают при расчете больничных пособий
28 Оформление общего имущества в СНТ упростят — законопроект правительства
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30 Число выданных иностранцам разрешений на работу выросло на 21%
31 Получающим господдержку фермерам могут дать приоритет при аренде сельхозземель
32 Предприниматель потерял две трети продаж на маркетплейсах после перехода на FBS
33 Стипендии предложили поднять до уровня МРОТ
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35 Чек-лист от эксперта: что взять новому директору в ФНС для получения электронной подписи
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Мероприятия
Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ
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Финансовая модель-2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу
Дата проведения: 22 октября, четверг
Статьи
— 20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 20 октября отмечают День военного связиста, Международный день повара и Всемирный день борьбы с остеопорозом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 октября.
— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру
Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.
— Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о повышении штрафов по 29 статьям КоАП. Для бизнеса важны блоки по пожарной безопасности, алкоголю, опасным объектам и гражданской обороне. Разбираем предлагаемые суммы и что делать до принятия закона.
— Цифровой ID в MAX: как создать и где он работает
Цифровой ID в MAX позволяет подтвердить возраст или личность с помощью QR-кода — на кассе самообслуживания, в пункте выдачи заказа или при заселении в гостиницу. Рассказываем, как его сделать, какие данные попадают в цифровой ID, где его уже принимают и в каких случаях бумажный паспорт по-прежнему нужен.
— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат
Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».
— Утренний бухгалтер № 6237. ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов в целях налоговой оптимизации
Число закрытых паевых инвестиционных фондов выросло почти на 90%, и налоговая зафиксировала, что применяют их ради отсрочки уплаты налогов.
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В 2026 году подход к инвентаризации заметно изменился: коммерческие фирмы ориентируются на ФСБУ 28/2023, а бюджетные учреждения — на обновленные электронные формы Минфина.
— Как учитывать амортизацию и обесценение после модернизации: разбор по ФСБУ
После модернизации актив «перезагружается» в учете: его стоимость растет, а параметры амортизации нередко приходится пересматривать. Разберем, как это сделать по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, с учетом поправок 2026 года
— Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027
До конца 2027 года действует особый налоговый порядок: курсовые разницы по валютным долгам признают не каждый месяц, а при погашении.
— Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году
Резерв по сомнительным долгам — это способ заранее учесть вероятные потери от неплатежей и корректно отразить их в налоговом учете. С 2026 года правила стали детальнее: появилась возможность включать в резерв подтвержденные судом санкции, но при этом усилились требования к доказательствам и расчетам.
— Учетная политика‑2027: перестраиваем логику учета под ФСБУ 9/2025 и 10/2026 без рисков для отчетности
В 2027 году правила игры в бухучете серьезно меняются: вместо привычных ПБУ 9/99 и 10/99 действуют ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Суть не в замене ссылок, а в смене логики: контроль вместо права собственности, справедливая стоимость вместо договорной, период возникновения вместо соотнесения.
— Отходы как сырье: когда промышленности выгодно возвращать материалы в производство
Из промышленных отходов можно получать сырье для повторного использования. Но будет ли собственная переработка выгоднее передачи отходов специализированной организации, нужно считать в каждом случае. И от чего зависит результат.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 19 октября 2026
Вчера в систему поступило 526 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.
— Нужно ли отражать в разделе 2 ЕФС-1 взносы по договорам ГПХ
У организации есть исполнители по гражданско-правовым договорам. Рассказываем, нужно ли отражать их в разделе 2 ЕФС-1.
— Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением
Сотрудник собирается взять короткий отпуск, потом выйти на работу и уволиться. Рассказываем, можно ли это оформить и в чем отличие от отпуска с последующим увольнением.
— Антифрод 3.0, наличный USDT и атака на ЦОД VK: российский IT-дайджест #61
Главные новости российского айти за сутки.
— Завещание или дарственная — что лучше оформить в 2027 году
Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.
— КУБ дня. Про ответ на требование ФНС по выводу средств ИП
ИП выводил выручку через зарплатный проект. ФНС прислала требование о доначислении НДФЛ.
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В 2027 году фиксированные взносы ИП дадут прибавку к пенсии в 116 рублей.
— НПД могут продлить после 2028 года. ✅«Ночной бухгалтер» № 2288
Минфин подумает над тем, не продлить ли эксперимент с самозанятыми.
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Обсуждаем, что делать с УПД, который клиент не подписал, нужен ли корректировочный РСВ за 2022 год с разделом 3, можно ли распределить дивиденды за 11 месяцев при ежеквартальном уставе и как закрыть дебетовый остаток по 76.АВ в 1С.
— Постоянные и переменные издержки: формулы и примеры расчета
Постоянные и переменные издержки помогают определить, какие расходы можно сократить. Рассказываем, как разделить два вида расходов и использовать их для расчета других показателей.
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Обзор российских HR-платформ: как выбрать лучшее решение в 2026 году
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Как пользоваться бизнес-картой в 2026-2027 годах: что можно оплачивать и как отражать в 1С
Топ-6 ошибок предпринимателей при внедрении нейросетей: почему ИИ не окупается
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Как ликвидировать ООО в 2027 году: порядок, сроки и расходы
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120 часов почти выбраны: как оформить и оплатить дальнейшие переработки
Реестр Минпромторга: 5 способов заработать на российском происхождении продукции
Признаки трудовых отношений в салоне красоты: чек-лист самопроверки для владельца в 2026 году
Мобилизация работника: пошаговый алгоритм для бухгалтера и кадровика
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Ведущий бухгалтер-эксперт / Консультант по вопросам БУ и НУ (1С) удаленно
— Бухгалтер по расчету заработной платы
— Финансовый аналитик, автор экспертных материалов
— Главный бухгалтер в единственном лице
— Бухгалтер на первичную документацию, банк-клиент, ВЭД
Трибуна
IT-аутсорсинг в банках: банковскую тайну разрешат передавать подрядчикам. Но работать с банками смогут далеко не все
Конфискация имущества в 2026 году: когда заберут даже проданный автомобиль, а когда Верховный суд защитит собственника
Сколько рублей стоит согласование решений руководителем и что нельзя убрать по закону
💥Обзор новостей: в ГД предложили повысить налоговый вычет на квартиру до 8 млн, Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ, Минфин обсудит с РСПП налог на сверхдоходы
Компания получила оплату от третьего лица: какие риски возникают и как правильно оформить документы
Золотые мои старики! Новая схема оптимизации налогов набирает обороты
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Товар на складе, продавать нельзя. Нужно ли его списывать из-за претензии по товарному знаку?
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Кассовый разрыв или убыток: что проверить, прежде чем брать кредит
Оплата самозанятому и по договору ГПХ с лицевого счета: что проверит казначейство
Непрерывность стажа больше не решает: что теперь важно для пенсии и больничных
🚨 Выездная налоговая проверка: приоритеты рисков, лимиты назначения и практические действия
Пояснения на требование ФНС: как подробный ответ превращается в доказательство против компании
С 1 ноября Маркет штрафует за расхождения. Расход ли это?
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