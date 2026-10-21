Утренний бухгалтер № 6238. Страховые взносы на травматизм будут платить в ФНС в 2027 году

Статьи

— 20 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 20 октября отмечают День военного связиста, Международный день повара и Всемирный день борьбы с остеопорозом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 октября.

— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру

Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.

— Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о повышении штрафов по 29 статьям КоАП. Для бизнеса важны блоки по пожарной безопасности, алкоголю, опасным объектам и гражданской обороне. Разбираем предлагаемые суммы и что делать до принятия закона.

— Цифровой ID в MAX: как создать и где он работает

Цифровой ID в MAX позволяет подтвердить возраст или личность с помощью QR-кода — на кассе самообслуживания, в пункте выдачи заказа или при заселении в гостиницу. Рассказываем, как его сделать, какие данные попадают в цифровой ID, где его уже принимают и в каких случаях бумажный паспорт по-прежнему нужен.

— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат

Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».

— Утренний бухгалтер № 6237. ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов в целях налоговой оптимизации

Число закрытых паевых инвестиционных фондов выросло почти на 90%, и налоговая зафиксировала, что применяют их ради отсрочки уплаты налогов.

— Инвентаризация в 2026 году: новые правила

В 2026 году подход к инвентаризации заметно изменился: коммерческие фирмы ориентируются на ФСБУ 28/2023, а бюджетные учреждения — на обновленные электронные формы Минфина.

— Как учитывать амортизацию и обесценение после модернизации: разбор по ФСБУ

После модернизации актив «перезагружается» в учете: его стоимость растет, а параметры амортизации нередко приходится пересматривать. Разберем, как это сделать по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, с учетом поправок 2026 года

— Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027

До конца 2027 года действует особый налоговый порядок: курсовые разницы по валютным долгам признают не каждый месяц, а при погашении.

— Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году

Резерв по сомнительным долгам — это способ заранее учесть вероятные потери от неплатежей и корректно отразить их в налоговом учете. С 2026 года правила стали детальнее: появилась возможность включать в резерв подтвержденные судом санкции, но при этом усилились требования к доказательствам и расчетам.

— Учетная политика‑2027: перестраиваем логику учета под ФСБУ 9/2025 и 10/2026 без рисков для отчетности

В 2027 году правила игры в бухучете серьезно меняются: вместо привычных ПБУ 9/99 и 10/99 действуют ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Суть не в замене ссылок, а в смене логики: контроль вместо права собственности, справедливая стоимость вместо договорной, период возникновения вместо соотнесения.

— Отходы как сырье: когда промышленности выгодно возвращать материалы в производство

Из промышленных отходов можно получать сырье для повторного использования. Но будет ли собственная переработка выгоднее передачи отходов специализированной организации, нужно считать в каждом случае. И от чего зависит результат.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 19 октября 2026

Вчера в систему поступило 526 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

— Нужно ли отражать в разделе 2 ЕФС-1 взносы по договорам ГПХ

У организации есть исполнители по гражданско-правовым договорам. Рассказываем, нужно ли отражать их в разделе 2 ЕФС-1.

— Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением

Сотрудник собирается взять короткий отпуск, потом выйти на работу и уволиться. Рассказываем, можно ли это оформить и в чем отличие от отпуска с последующим увольнением.

— Антифрод 3.0, наличный USDT и атака на ЦОД VK: российский IT-дайджест #61

Главные новости российского айти за сутки.

— Завещание или дарственная — что лучше оформить в 2027 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

— КУБ дня. Про ответ на требование ФНС по выводу средств ИП

ИП выводил выручку через зарплатный проект. ФНС прислала требование о доначислении НДФЛ.

— Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

В 2027 году фиксированные взносы ИП дадут прибавку к пенсии в 116 рублей.

— НПД могут продлить после 2028 года. ✅«Ночной бухгалтер» № 2288

Минфин подумает над тем, не продлить ли эксперимент с самозанятыми.

— Исправление дебетового остатка по 76.АВ за прошлые периоды. Дайджест КУБа за 20 октября

Обсуждаем, что делать с УПД, который клиент не подписал, нужен ли корректировочный РСВ за 2022 год с разделом 3, можно ли распределить дивиденды за 11 месяцев при ежеквартальном уставе и как закрыть дебетовый остаток по 76.АВ в 1С.

— Постоянные и переменные издержки: формулы и примеры расчета

Постоянные и переменные издержки помогают определить, какие расходы можно сократить. Рассказываем, как разделить два вида расходов и использовать их для расчета других показателей.