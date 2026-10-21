Корректировки по старому расходу с НДС. Дайджест КУБа за 21 октября

🔹 Что делать с корректировками по старому расходу с НДС. Три года назад «оптимизировали» налоги — нарисовали расход с НДС и оплатили лишь небольшую часть. Сейчас по поставщику пришло требование: он в обнальной цепочке, поясняйте или снимайте расходы, плюс акт сверки из-за долга перед бюджетом больше 1 млн. Подписывать корректировки только на оплаченную сумму или снимать все? Как не получить чужой налоговый долг?

🔹 Изменение цены договора задним числом. Заказчик сейчас подписал допсоглашение, но цена меняется с начала договора (с реализаций 1 квартала). Можно ли не трогать прошлые кварталы и провести все корректировочные счета-фактуры в текущем периоде? Нужно ли уточнять декларации по НДС за 1–2 кварталы?

🔹 Ошибка в НДФЛ 13/15 % и уведомлении. С аванса и отпуска удержали НДФЛ только по 13 %, хотя часть должна была пойти по 15 %. Уведомление уже сдано и налог уплачен. Система пересчитала — в 6-НДФЛ появилась разница. Нужно ли сдавать уточненное уведомление и доплачивать 15 %, или достаточно поправить 6-НДФЛ и вернуть сотруднику излишне удержанное?

🔹 Патент и УСН для шаурмечной. ИП открыл общепит (шаурма), ОКВЭД 56.10. Сначала подавать уведомление на УСН, а потом заявление на патент? Одного патента достаточно для работы?