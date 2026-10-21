Нераспроданные квартиры: как жилье для многодетных скажется на бюджете и рынке

Кто покроет расходы на жилье для многодетных

Инициатива предполагает, что нераспроданные квартиры в новостройках будут предоставлять многодетным семьям, например, в рамках субсидированной аренды сроком на 15–20 лет.

Если жилье будут передавать бесплатно, расходы лягут на бюджет: вероятнее всего, на региональный.

При внесении поправок в Жилищный или Бюджетный кодексы финансирование могут вывести на федеральный уровень. При этом формально программа не потребует вводить новый налог для граждан. Однако на практике государство может компенсировать траты за счет повышения других сборов, например, за счет роста ставок по налогу на имущество или новых налогов для бизнеса.