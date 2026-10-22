Утренний бухгалтер № 6239. Нельзя отказывать в премии, если работник выполнил все условия для ее получения

Роструд раскрыл, что работодатели не имеют права не выплачивать премию при выполнении всех условий.
Как рознице подготовиться к высокому спросу без хаоса и потерь, узнаете здесь.
Разъяснение Минфина: как облагать НДФЛ премии за выслугу лет и выплаты к юбилею.
ФНС раскрыла случаи, когда ИП вправе не платить страховые взносы за себя.
Разница между лицевым и расчетным счетом: полное руководство для бизнеса, узнаете из статьи.
Правительство проиндексирует сумму взносов на травматизм для плательщиков АУСН.
🤓 Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач
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Разборы законов
— Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года: пошаговая инструкция
В раздел 2 формы отчета ЕФС-1 вносят сведения о начисленных взносах на травматизм. Сдать отчет за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Разбираем, кто должен сдать этот отчет, как его заполнить и как не получить штраф.
— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки физлиц: сигналы, выписки, допросы. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, как налоговая выходит на проверки физлиц, откуда берет данные, как выглядит алгоритм и что изменится в ближайшее время.
— Новости кадрового учета — 2026. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели большой пакет изменений в Трудовой кодекс, вступивший в силу в течение 2026 года.
— Как заполнить и проверить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года. Пошаговая инструкция
Сдать расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Предварительно проверьте даты получения доходов и удержания налога, распределение по ставкам и КБК, вычеты и возвраты. Особое внимание — выплатам на границе сентября и октября: месяц начисления не всегда определяет, в какой расчет попадет доход.
— Алгоритмы налоговых проверок. Как ФНС ищет выгодоприобретателя: ФРПВ и переакцепт. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что такое ФРПВ, как налоговая определяет выгодоприобретателя, чем технический контрагент отличается от недобросовестного и как выйти из реестра.
Новости
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7 Главной причиной открытия счета в цифровых рублях стало любопытство
8 Подпись под протоколом: как разговор в налоговой превратился в долг на миллион. Выпуск № 136 подкаста «Налоговое утро»
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10 ВТБ и Wildberries запустили скидки до 6% на покупки
11 Сотрудник отказывается подписывать документы — что делать работодателю
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13 21 октября 2026 года курс доллара рухнул ниже 82 рублей впервые за два месяца
14 Должен ли ИП удерживать НДФЛ при покупке машин у физлиц: ответ эксперта
15 Спрос на инженеров-технологов вырос на 65% за год
16 Вклады обогнали ПИФы акций по доходности более чем в два раза
17 Число фишинговых сайтов в Рунете выросло на 17% за год
18 Суд приостановил дело о взыскании с ГК «Красное золото» налогов и пеней на 1,4 млрд рублей
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20 Начисления налога на люксовые автомобили достигли рекордных 6,6 млрд рублей
21 Путин: Россия готова поставлять в США больше удобрений
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23 Эксперт: мораторий на банкротство может ударить по кредиторам и заемщикам
24 РСВ и 6-НДФЛ: как сверить зарплатную отчетность и избежать ошибок
25 Технологический сбор могут распространить на базовые станции и маршрутизаторы
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27 Нужно ли сдавать 6-НДФЛ за 9 месяцев, если зарплату начисляли, но не платили: ответ эксперта
28 Глава РСПП не ждет снижения ключевой ставки до 2027 года
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30 Почему налоги по уведомлениям лучше уплатить до 1 декабря 2026 года
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Мероприятия
Финансовая модель-2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу
Дата проведения: 22 октября, четверг
Финансовые инструменты от Excel и Power BI до ИИ: как за 5 минут увидеть прибыль и предотвратить кассовый разрыв
Дата проведения: 27 октября, вторник
Статьи
— 21 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 21 октября отмечают День деловых женщин в России и Всемирный день профилактики йододефицита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 октября.
— Какие пособия и выплаты от государства положены на третьего ребенка в 2026 году
Рождение третьего ребенка делает семью многодетной. В этом случае положено не только единое пособие, но и другие льготы.
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Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.
— Что такое производственный кооператив: руководство по созданию и управлению артелью
Производственный кооператив все чаще становится альтернативой ООО и АО. Рассказываем, что это такое и какие нюансы стоит учесть при использовании формы бизнеса.
— Утренний бухгалтер № 6238. Страховые взносы на травматизм будут платить в ФНС в 2027 году
Администрирование страховых взносов на травматизм перейдет от СФР к ФНС для усиления контроля за уплатой.
— Толлинг: как вести бухучет в 2026 году — коротко, по делу и с примерами
Толлинг (переработка давальческого сырья) требует особого учета: сырье остается собственностью заказчика, а переработчик лишь оказывает услугу.
— Как ООО на УСН отразить в учете неустойку по решению суда
Решением суда ООО присудили и удержали неустойку. Рассказываем, как отражать в учете эти операции.
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Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.
— Организация на АУСН неправильно рассчитала налог: как будут начисляться пени после корректировки
Организация на АУСН ошибочно учла в расходах платежи, сделала корректировку и уплатила налог. Как рассчитать пени?
— Корректировки по старому расходу с НДС. Дайджест КУБа за 21 октября
Обсуждаем требования по расходу трехлетней давности, изменение цены договора задним числом, ошибку в НДФЛ 13/15 % и выбор режима для общепита.
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Нераспроданные новостройки могут стать ресурсом для поддержки многодетных семей, но у этой идеи есть финансовые и рыночные последствия.
— Электронная почтовая система: перспективы для бизнеса
С 1 марта 2027 года вступят в силу основные положения об электронной почтовой системе (ЭПС), закрепленные законом № 271-ФЗ от 26.07.2026. Новая система предназначена для приема и доставки заявлений, уведомлений, извещений и иных юридически значимых сообщений.
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— Электронный документооборот в 2026 году: как доказать легитимность первички для налоговой и суда
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Хотите освоить бухгалтерию с нуля, повысить квалификацию или подготовиться к должности главного бухгалтера? В 2026 году доступны десятки программ разного формата и уровня подготовки. Разбираем, какие курсы предлагают образовательные организации, чем отличаются программы обучения и как выбрать вариант под свои цели и бюджет.
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Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.
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Минфин определил размер страховых взносов по производственному травматизму для бизнеса на АУСН на 2027 год.
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Консультации
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Составь должностную инструкцию как специалист кадровой службы для должности - электромеханик электрического оборудования ОКЗ 7412 на производстве предприятия МСП.
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Вакансии
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— Бухгалтер по расчетам с персоналом Зарплата до 110000 ₽, Екатеринбург, Полный день
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Резюме
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Трибуна
ФНС требовала 22 миллиона, но суд срезал штраф в 4 раза. Как «сэкономить» на умысле по ст. 122 НК РФ
💥Обзор новостей: ИП-такси будут выдавать разрешения на работу по месту деятельности, Ozon потратит более 10 млрд на поддержку ПВЗ, за призывы к беспорядкам — до 6 лет
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Документы
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