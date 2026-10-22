Утренний бухгалтер № 6239. Нельзя отказывать в премии, если работник выполнил все условия для ее получения

Разборы законов

— Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года: пошаговая инструкция

В раздел 2 формы отчета ЕФС-1 вносят сведения о начисленных взносах на травматизм. Сдать отчет за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Разбираем, кто должен сдать этот отчет, как его заполнить и как не получить штраф.

— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки физлиц: сигналы, выписки, допросы. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, как налоговая выходит на проверки физлиц, откуда берет данные, как выглядит алгоритм и что изменится в ближайшее время.

— Новости кадрового учета — 2026. Конспект вебинара с видео

Рассмотрели большой пакет изменений в Трудовой кодекс, вступивший в силу в течение 2026 года.

— Как заполнить и проверить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года. Пошаговая инструкция

Сдать расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Предварительно проверьте даты получения доходов и удержания налога, распределение по ставкам и КБК, вычеты и возвраты. Особое внимание — выплатам на границе сентября и октября: месяц начисления не всегда определяет, в какой расчет попадет доход.

— Алгоритмы налоговых проверок. Как ФНС ищет выгодоприобретателя: ФРПВ и переакцепт. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что такое ФРПВ, как налоговая определяет выгодоприобретателя, чем технический контрагент отличается от недобросовестного и как выйти из реестра.