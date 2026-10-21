Работодатель не вправе отказать в премии при выполнении всех условий
Отказ в выплате незаконен, если сотрудник выполнил критерии премирования, закрепленные в трудовом или коллективном договоре, соглашении либо локальном акте.
Работодатель обязан начислить премию сотруднику, который выполнил все установленные условия, следует из разъяснения Роструда. Премии относятся к стимулирующим выплатам и входят в состав заработной платы на основании ч. 1 ст. 129 ТК.
Виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты должны быть закреплены в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. При этом система премирования может учитывать качество, эффективность и продолжительность работы, а также наличие дисциплинарного взыскания. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатель обязан соблюдать условия трудовых и коллективных договоров, соглашений и локальных актов, а также полностью и вовремя выплачивать причитающуюся зарплату. Дискриминация при установлении или изменении условий оплаты труда запрещена.
Снижение премии из-за дисциплинарного взыскания допускается только за период, в котором оно применено, если такое условие предусмотрено локальным актом. Из-за снижения премии месячная зарплата работника не может уменьшиться более чем на 20%.
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