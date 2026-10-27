Дивиденды до окончания отчетного периода: где проходит граница допустимого

Когда собственникам бизнеса нужны деньги раньше окончания отчетного периода

Компания завершила крупный проект в ноябре, получила прибыль и хочет распределить ее между участниками, не дожидаясь декабря. Другой бизнес предпочитает ежемесячно перечислять собственникам часть заработанного. В обоих случаях бухгалтер может подготовить показатели за нужный период, но возникает иной вопрос: вправе ли участники ООО принять на их основе решение о распределении чистой прибыли и сохранят ли выплаты налоговый статус дивидендов.

Здесь пересекаются два режима. По части 4 статьи 13 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» промежуточная отчетность составляется в установленных законом, договором, учредительными документами или решениями собственника случаях; пункт 55 ФСБУ 4/2023 предусматривает ее формирование нарастающим итогом с 1 января. Но пункт 1 статьи 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» разрешает принимать решения о распределении прибыли ежеквартально, раз в полгода или раз в год.