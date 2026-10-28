Утренний бухгалтер № 6243. ИП должны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней с даты исключения из ЕГРИП

ФНС: после закрытия ИП обязаны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней.
1С:ERP без переплаты и ошибок: как внедрить ERP и подготовить систему к работе ИИ-агентов, узнаете здесь.
Роструд рассказал, можно ли уведомить сотрудника о сокращении, если он находится в отпуске.
ИИ в бухгалтерии: как работать с нейросетями без лишнего риска, узнаете из статьи.
Если недвижимость подарило третье лицо, придется уплатить НДФЛ.
Банки будут следить за снятием наличных в первые сутки после получения кредита.
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Разборы законов
— Выездная проверка СФР 2026: как проверяют страхователя. Часть 2
СФР проводит выездные проверки по месту нахождения страхователя и проверяет документы за более длительный период, чем при камеральной проверке. Разберем, когда фонд назначит выездную проверку, как она проходит и как оспорить ее результаты.
— Налоговый контроль-2027. Контроль за расходами физлиц: когда покупки не доказывают доход. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему крупные покупки не всегда доказывают скрытый доход, как суды оценивают расходы физлица и как защититься на проверке.
— Если ФНС требует пояснения по отчетности за 9 месяцев: когда пояснить, а когда уточнить
Налоговая запросит пояснения, если обнаружит расхождения в декларации: это касается и отчетности по НДС за III квартал, 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев. Разберем, как проверить требование, когда достаточно объяснить показатели, а когда придется исправить отчетность.
— Нашли ошибку в отчетности за 9 месяцев перед отправкой: что делать. Пошаговая инструкция
Не спешите отправлять нулевой расчет или менять цифры вручную. Сначала выясните, на что влияет ошибка и можно ли исправить ее в последние часы — или после подачи декларации. Разберем порядок действий на примерах НДС, 6-НДФЛ и РСВ.
— Алгоритмы налоговых проверок. Инструменты ФНС: что уже работает и что будет в 2027 году. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, какими инструментами налоговая выявляет риски, что уже работает автоматически и куда движется система налогового контроля.
Новости
1 Рубль укрепляется вторую неделю: валюты просели еще на 2,9-3,9%
2 Мошенники направляют россиян в Росфинмониторинг для аннулирования поддельных доверенностей
3 Средние зарплатные предложения в России выросли на 20% за год
4 Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться за компенсацию
5 В Госдуму внесли законопроект о частичной кредитной амнистии для малоимущих должников
6 Налоговики рассказали, кого не касаются авансовые платежи
7 Путин поручил пересмотреть условия семейной ипотеки для многодетных семей
8 🌐 В центре Москвы на три дня могут ограничить мобильный интернет из-за саммитов
9 Роструд назвал отрасли с самым высоким уровнем травматизма
10 Требование РСВ на АУСН: ошибка налоговой или забывчивость бухгалтера? Выпуск № 140 подкаста «Налоговое утро»
11 Налоговая: ИП обязаны уплатить страховые взносы в течение 15 дней после закрытия бизнеса
12 Какие налоги и взносы нужно уплатить 28 октября 2026 года
13 Wildberries будет арендовать склады у бизнеса по всей России
14 Требование об уплате утильсбора распространят на буровое оборудование и дифференцируют для экскаваторов
15 Вредоносные ИИ-черви смогут самостоятельно адаптироваться под любое оборудование — эксперт
16 При перевозке товаров из Белоруссии в российский филиал нужно формировать ДОПП
17 🏪 Минимальная продуктовая корзина в России подешевела до 7,8 тысячи рублей
18 При возврате аванса компания может потерять право на вычет НДС из-за ошибок в документах
19 Детские онлайн-школы заработали почти 45 млрд рублей за шесть лет
20 Соглашения об устранении нарушений при проверках начнут применять в новых сферах контроля
21 К 2030 году искусственный интеллект будут использовать в 95% отраслей России
22 Резиденты СЭЗ смогут использовать льготы без привязки к объему инвестиций еще три года
23 Обновленный список российского ПО для предустановки вступит в силу с 2027 года
24 Работника могут уволить за поддельный диплом даже спустя несколько лет
25 Соцфонд назвал даты выплаты детских пособий в ноябре 2026 года
26 Whoosh переведет сотрудников на четырехдневку и сократит зарплаты на 20%
27 Почти все интернет-пользователи в России совершают покупки онлайн — ВЦИОМ
28 Депутаты предложили убрать препятствие для строительства домов за маткапитал
29 Компаниям на АУСН не нужно сдавать РСВ за девять месяцев
30 Сервисы доставки еды хотят обязать проверять поставщиков и отвечать за их нарушения
31 Обязательную маркировку товаров для дома и интерьера введут с 1 апреля 2027 года
32 Мошенники начали использовать ИИ-видео со знаменитостями для продажи несуществующих товаров
33 В Приморье задерживают социальные выплаты из-за нагрузки на бюджет
34 Налоговики рассказали о порядке действий при отсутствии платежа на ЕНС
35 🧑🧒🧒 ФНС объяснила, когда матпомощь при рождении ребенка освобождается от страховых взносов
36 Как отправить уведомление по УСН за июль, если 1С уже перевели на АУСН?
37 🔥 Сбой в работе «Яндекс Почты» 27 октября: что известно
38 Организации должны перечислить авансы по имущественным налогам до 28 октября 2026
39 Банки начнут проверять снятие наличных в первые сутки после выдачи кредита
40 Как делать запись о совместительстве задним числом: новые разъяснения Роструда
41 ИИ обнаружил уязвимости, устранение которых может занять у бизнеса месяцы
42 За подаренное чужим человеком жилье надо платить налог, иначе будет штраф
43 Можно ли уведомить сотрудника о сокращении во время отпуска
44 На пояснения в ФНС по декларации за III квартал отведут не больше 5 дней. Напоминание от эксперта
45 Скидка на взносы на травматизм на 2027 год: заявление принимают до 2 ноября 2026 года
46 Крупные компании все чаще управляют командировками через цифровые платформы
47 Зарплаты некоторых специалистов упали вдвое — рекрутер объяснила причины
48 🍿 Для школьников, студентов и пенсионеров хотят сделать бесплатные показы исторических фильмов
49 Семьям из приграничных регионов разрешили получать единое пособие даже при превышении доходов
Мероприятия
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новая логика учета доходов и расходов
Дата проведения: 29 октября, четверг
Статьи
— 27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 27 октября отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия и Международный день плюшевого мишки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 октября.
— Наставничество в сфере труда в 2026 году: новые рекомендации
Наставничество — это когда опытный сотрудник по поручению работодателя помогает новичку освоить профессию и рабочие навыки (ст. 351.8 ТК). Это удобная форма подготовить нужных для бизнеса людей, но чтобы вместо специалиста не получить неприятности, соблюдайте правила организации наставничества (утв. протоколом от 22.04.2026 № 4пр).
— Компенсация за аренду жилья сотруднику в 2026 году: как оформить
Некоторые работодатели компенсируют аренду жилья своим сотрудникам. Неверные формулировки в документах и отсутствующая первичка могут стать причиной доначислений. Предлагаем алгоритм, который обезопасит от претензий как контролеров, так и сотрудников.
— Личное дело работника 2026: правила ведения, хранения и оформления по ТК
Личное дело сотрудника — совокупность документов, которые фиксируют трудовую деятельность конкретного работника в организации. Рассказываем, как составить и что включить в личное дело.
— Утренний бухгалтер № 6242. ФНС разъяснила, какая ошибка в учете расходов прошлых лет квалифицируется как нарушение
Если выручка превысила 15 млн рублей за квартал, организации придется перейти с квартальных платежей по налогу на прибыль на ежемесячные авансы.
— Упрощенка 2026: цифры, которые меняют правила игры для малого бизнеса
«Платишь 6%, сдаешь одну декларацию в год и живешь спокойно» — так годами описывали УСН. В 2026-м формула сломалась: у миллионов упрощенцев появился НДС, у большинства — взносы по общему тарифу, а «простая» система обросла выбором ставок и лимитами, за которыми надо следить каждый месяц. При этом сама упрощенка никуда не делась и ее границы даже расширились
— Налоги и отчетность за 2026 год: полный календарь для бухгалтера на 2027 год
Январь у бухгалтера редко бывает легким, но январь 2027-го обещает быть особенно плотным: сходятся в одну точку годовые расчеты, декларации и первые платежки нового цикла. Дальше темп не сбавится — ФНС продолжает переводить отчетность на «конвейер» ЕНС и менять правила игры по имущественным налогам.
— Может ли организация арендовать у учредителя-ИП квартиру под офис
Учредитель хочет заключить договор аренды со своим ООО. Рассказываем, можно ли это сделать и отразить расходы в базе по налогу на прибыль.
— Какие документы нужно выдать работникам в 2027 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 26 октября 2026
26 октября в систему поступил 571 документ и 626 редакций. Сделали дайджест с самыми важными обновлениями.
— Виртуальные операторы, комиссия по сетям и GPT-6.1 Terra: российский IT-дайджест #66
Главные новости российского айти за сутки.
— ИП утратил право на патент: как пересчитать единый налог
ИП совмещал УСН 6% и ПСН, но утратил право на применение патента из-за превышения лимита доходов.
— Дивиденды до окончания отчетного периода: где проходит граница допустимого
В статье рассказывается, вправе ли участники ООО распределять прибыль до конца года — по итогам отдельного проекта или ежемесячными выплатами. Станет ли промежуточная отчетность основанием для такого решения и когда выплаты сохранят статус дивидендов, а когда налоговая их оспорит.
— ИИ в бухгалтерии: как работать с нейросетями без лишнего риска
Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался скорее как эксперимент: интересная технология, которой можно задать вопрос, попросить написать текст или что-то посчитать. Сегодня отношение изменилось.
— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами
Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.
— КУБ дня. Про учет расходов ИП на ОСНО
ИП на ОСНО получил документы по оказанным услугам, а оплатил их в другом квартале. Как учитывать расходы?
— Увольнение директора, который не был в отпуске 10 лет. Дайджест КУБа за 27 октября 2026
Обсуждаем, чем грозит директору и компании десять лет без отпуска, когда расходы ИП на ОСНО уменьшают базу при разрыве между актом и оплатой, куда должен попасть зачет аванса в книге покупок и как ИП выводить выручку после того, как Сбер поменял тариф.
— Не пришло налоговое уведомление: что делать до 1 декабря 2026 года
Разбираем, почему уведомление могло не прийти, куда смотреть и что будет, если не заплатить.
— За неуплату налога по подаренной квартире ФНС начислит налог, два штрафа и пени. ⛔«Ночной бухгалтер» № 2293
Дарение жилья от человека, который не ваш близкий родственник, облагается НДФЛ.
Блоги компаний
Кто изменил данные об имуществе: как восстановить историю операций
Сколково или ИТ-аккредитация: что выгоднее, если совмещать нельзя
Хранение документов: как выбрать оператора и не переплатить
Когда типовой 1С:ERP недостаточно для управленческого учета: как финансовому директору не переплатить за доработки
Списание долгов по кредитам в Краснодаре в 2026 году — как законно избавиться от задолженностей
Командировки 2026: новые правила и риски. Вебинар 29 октября
Какие объявления нужно публиковать в Федресурсе и в какие сроки
28 октября 2026 года: какие налоги и взносы заплатить, чтобы не попасть на пени
Бизнес на бумаге и бизнес на самом деле
Как составить пояснения в ФНС о выплате низкой зарплаты в 2026–2027 годах
Штраф за иностранца на объекте 2026–2027: кто платит — заказчик или подрядчик
Виртуальная карта для оплаты зарубежных сервисов в 2026: как оформить и какие есть способы
Принципы налоговой реконструкции: на что может рассчитывать налогоплательщик?
Взносы на травматизм переходят к ФНС: что изменится для бухгалтера в 2027 году
ИИ в финансах: 8 сценариев для финансового директора из практики крупных компаний
Самозанятые готовятся работать на пенсии: как обеспечить доход в будущем
Кнопки соцсетей на сайте больше не работают. Как вывести ленту Telegram, MAX и ВКонтакте прямо на сайт
Можно ли нанять сотрудника без рабочей квалификации и обучить его за счет компании
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Заполнение РСВ в 2026 году по необлагаемым выплатам
Здравствуйте, водитель заключил договор аренды транспортного средства с экипажем для перевозки зерна. Какие документы должны быть оформлены на перевозку зерна?
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Доход продавца маркетплейса на УСН: какую сумму учитывать и на какую дату
Как с помощью ИИ разобрать требование ФНС и подготовить черновик ответа
Новости законодательства: Свидетельство о рождении через MAX, маткапитал 2027 и новый список запрещенных для подростков работ
Электронная почта вместо юридического адреса: Минфин предложил разрешить ООО обходиться без офиса
Когда штраф за отсутствие инструктажа для ООО считают по суммам для ИП
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🚨 Год назад я написал заявление об увольнении из ФНС
Геймификация в отделе продаж: как игровые механики помогают повышать мотивацию и результативность команды
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