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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6243. ИП должны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней с даты исключения из ЕГРИП

Закрытие бизнеса ИП не освобождает от уплаты страховых взносов за себя.

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