Утренний бухгалтер № 6243. ИП должны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней с даты исключения из ЕГРИП

Статьи

— 27 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 27 октября отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия и Международный день плюшевого мишки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 октября.

— Наставничество в сфере труда в 2026 году: новые рекомендации

Наставничество — это когда опытный сотрудник по поручению работодателя помогает новичку освоить профессию и рабочие навыки (ст. 351.8 ТК). Это удобная форма подготовить нужных для бизнеса людей, но чтобы вместо специалиста не получить неприятности, соблюдайте правила организации наставничества (утв. протоколом от 22.04.2026 № 4пр).

— Компенсация за аренду жилья сотруднику в 2026 году: как оформить

Некоторые работодатели компенсируют аренду жилья своим сотрудникам. Неверные формулировки в документах и отсутствующая первичка могут стать причиной доначислений. Предлагаем алгоритм, который обезопасит от претензий как контролеров, так и сотрудников.

— Личное дело работника 2026: правила ведения, хранения и оформления по ТК

Личное дело сотрудника — совокупность документов, которые фиксируют трудовую деятельность конкретного работника в организации. Рассказываем, как составить и что включить в личное дело.

— Утренний бухгалтер № 6242. ФНС разъяснила, какая ошибка в учете расходов прошлых лет квалифицируется как нарушение

Если выручка превысила 15 млн рублей за квартал, организации придется перейти с квартальных платежей по налогу на прибыль на ежемесячные авансы.

— Упрощенка 2026: цифры, которые меняют правила игры для малого бизнеса

«Платишь 6%, сдаешь одну декларацию в год и живешь спокойно» — так годами описывали УСН. В 2026-м формула сломалась: у миллионов упрощенцев появился НДС, у большинства — взносы по общему тарифу, а «простая» система обросла выбором ставок и лимитами, за которыми надо следить каждый месяц. При этом сама упрощенка никуда не делась и ее границы даже расширились

— Налоги и отчетность за 2026 год: полный календарь для бухгалтера на 2027 год

Январь у бухгалтера редко бывает легким, но январь 2027-го обещает быть особенно плотным: сходятся в одну точку годовые расчеты, декларации и первые платежки нового цикла. Дальше темп не сбавится — ФНС продолжает переводить отчетность на «конвейер» ЕНС и менять правила игры по имущественным налогам.

— Может ли организация арендовать у учредителя-ИП квартиру под офис

Учредитель хочет заключить договор аренды со своим ООО. Рассказываем, можно ли это сделать и отразить расходы в базе по налогу на прибыль.

— Какие документы нужно выдать работникам в 2027 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 26 октября 2026

26 октября в систему поступил 571 документ и 626 редакций. Сделали дайджест с самыми важными обновлениями.

— Виртуальные операторы, комиссия по сетям и GPT-6.1 Terra: российский IT-дайджест #66

Главные новости российского айти за сутки.

— ИП утратил право на патент: как пересчитать единый налог

ИП совмещал УСН 6% и ПСН, но утратил право на применение патента из-за превышения лимита доходов.

— Дивиденды до окончания отчетного периода: где проходит граница допустимого

В статье рассказывается, вправе ли участники ООО распределять прибыль до конца года — по итогам отдельного проекта или ежемесячными выплатами. Станет ли промежуточная отчетность основанием для такого решения и когда выплаты сохранят статус дивидендов, а когда налоговая их оспорит.

— ИИ в бухгалтерии: как работать с нейросетями без лишнего риска

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался скорее как эксперимент: интересная технология, которой можно задать вопрос, попросить написать текст или что-то посчитать. Сегодня отношение изменилось.

— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.

— КУБ дня. Про учет расходов ИП на ОСНО

ИП на ОСНО получил документы по оказанным услугам, а оплатил их в другом квартале. Как учитывать расходы?

— Увольнение директора, который не был в отпуске 10 лет. Дайджест КУБа за 27 октября 2026

Обсуждаем, чем грозит директору и компании десять лет без отпуска, когда расходы ИП на ОСНО уменьшают базу при разрыве между актом и оплатой, куда должен попасть зачет аванса в книге покупок и как ИП выводить выручку после того, как Сбер поменял тариф.

— Не пришло налоговое уведомление: что делать до 1 декабря 2026 года

Разбираем, почему уведомление могло не прийти, куда смотреть и что будет, если не заплатить.

— За неуплату налога по подаренной квартире ФНС начислит налог, два штрафа и пени. ⛔«Ночной бухгалтер» № 2293

Дарение жилья от человека, который не ваш близкий родственник, облагается НДФЛ.