💳❓💳 По проекту № 617-9 переводы с карты на карту будут облагаться НДФЛ: правда или миф?

Перечень подарков без НДФЛ: поправка в НК

В пункте 18.1 статьи 217 НК РФ перечислены доходы от дарения, которые освобождены от НДФЛ.

Любые подарки от близких родственников и членов семьи освобождены от налога.

Подарки от других людей тоже освобождены от НДФЛ, но есть исключения. Не подпадают под льготу такие подарки:

недвижимое имущество;

транспортные средства;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты;

цифровые финансовые активы;

цифровые права, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;

цифровая валюта;

доли, паи.

ФНС в письме от 11.02.2025 № БС-16-11/33@ поясняла, что деньги, безвозмездно полученные физлицами от физлиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ. Аналогичное разъяснение есть в письме Минфина от 28.04.2021 № № 03-04-05/32869.

Проект № 617-9 расширяет перечень исключений. С 2027 года не будет льготы по НДФЛ при дарении имущественных прав.

То есть имущественные права будут освобождены от НДФЛ, только если дарение идет между близкими родственниками.

Подобные подарки от дальних родственников, друзей, знакомых, чужих людей будут облагаться НДФЛ с 2027 года.