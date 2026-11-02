💳❓💳 По проекту № 617-9 переводы с карты на карту будут облагаться НДФЛ: правда или миф?

Что случилось
В сети активно обсуждают введение НДФЛ с 2027 года на безналичные переводы.
Основание: поправка в пункт 18.1 статьи 217 НК РФ с 2027 года. Она прописана в законопроекте № 617-9.
Разберем суть этой поправки и ее последствия.
Перечень подарков без НДФЛ: поправка в НК
В пункте 18.1 статьи 217 НК РФ перечислены доходы от дарения, которые освобождены от НДФЛ.
Любые подарки от близких родственников и членов семьи освобождены от налога.
Подарки от других людей тоже освобождены от НДФЛ, но есть исключения. Не подпадают под льготу такие подарки:
недвижимое имущество;
транспортные средства;
ценные бумаги;
производные финансовые инструменты;
цифровые финансовые активы;
цифровые права, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;
цифровая валюта;
доли, паи.
ФНС в письме от 11.02.2025 № БС-16-11/33@ поясняла, что деньги, безвозмездно полученные физлицами от физлиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ. Аналогичное разъяснение есть в письме Минфина от 28.04.2021 № № 03-04-05/32869.
Проект № 617-9 расширяет перечень исключений. С 2027 года не будет льготы по НДФЛ при дарении имущественных прав.
То есть имущественные права будут освобождены от НДФЛ, только если дарение идет между близкими родственниками.
Подобные подарки от дальних родственников, друзей, знакомых, чужих людей будут облагаться НДФЛ с 2027 года.
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Суть поправки в НК про НДФЛ с подарков: миф
Согласно статье 128 ГК РФ к имущественным правам относятся безналичные деньги. А дарение имущественных прав с 2027 года облагается НДФЛ.
Ключевая позиция по поводу безнала ранее была сформулирована Конституционным Судом РФ. В Постановлении от 10.12.2014 № 31-П указано, что безналичные денежные средства, в отличие от наличных, не могут рассматриваться в качестве вещей, так как не обладают материальными характеристиками. По своей природе они представляют собой имущественные права, выражающиеся в обязательстве банка перед владельцем счета.
Отсюда следует вывод: дарение безналичных денег будет облагаться НДФЛ. То есть переводы с карту на карту от физлиц, которые – не родственники, больше не будут освобождены от НДФЛ.
То есть дарить наличные по-прежнему можно будет без налога, а безналичные переводы будут облагать налогом.
Этот вывод сейчас активно обсуждают в интернете.
Суть поправки в НК про НДФЛ с подарков: правда
По нормам Гражданского кодекса безналичные деньги – это действительно имущественное право, а наличные деньги – имущество.
Но в НК РФ есть свое определение имущества. Оно приведено в пункте 2 статьи 11 НК. Там сказано, что для целей НК безналичные денежные средства признаются имуществом.
То есть безнал для целей НК – это не имущественное право, а имущество.
В гражданском праве безналичные деньги — это имущественное право (право требования к банку) по статье 128 ГК.
В налоговом праве они признаются имуществом на основании пункта 2 статьи 11 НК.
Таким образом, при дарении безналичных денежных средств в 2027 году НДФЛ не будет. То есть по-прежнему переводы с карту на карту будут освобождены от НДФЛ.
Исключение из льготы делают для имущественных прав. Но для целей налогов безналичные деньги – это не имущественные права, а имущество. Поэтому новая поправка в НК не затронет налогообложение переводов между физлицами.
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