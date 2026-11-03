Утренний бухгалтер № 6247. С 2027 года организации будут вести учет расходов по новому ФСБУ 10/2026

Разборы законов

— Как вернуть положительное сальдо по ЕНС: судебная практика и механизмы защиты

Даже если обратиться в суд, вернуть переплату по ЕНС не всегда удастся. Причины для отказа — признаки недобросовестности, включая внесение средств, не связанных с реальным бизнесом, или использование ЕНС в качестве транзитного счета. Но есть практика, в которой налогоплательщиков поддержали.

— Маркировка молока и растительных масел с 1 ноября 2026: что меняется для опта

С 1 ноября 2026 года в системе «Честный ЗНАК» для части молочной продукции вводят партионный учет, а для растительных масел и масложировой продукции — поэкземплярный. Оптовикам придется по-разному заполнять электронные документы. Разберем, какие сведения передавать при перепродаже и как работать с переходящими остатками.

— Переквалификация ГПХ в трудовой: когда это законно и как защититься

Если СФР заподозрит подмену трудовых отношений, он начнет проверку, а также может уведомить ФНС и ГИТ для переквалификации. Последствия для страхователя — доначисление взносов на травматизм, пени и штраф. Разбираем, по каким признакам фонд переквалифицирует отношения, когда суды его поддерживают, а когда встают на сторону страхователя.

— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год

Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.

— Налоговый контроль-2027. Дарение денег: как доказать, что перевод — не доход. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, когда денежный перевод не облагается НДФЛ, как подтвердить дарение и что делать, если перевод — не подарок.