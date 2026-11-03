Утренний бухгалтер № 6247. С 2027 года организации будут вести учет расходов по новому ФСБУ 10/2026

С 2027 года учет расходов придется вести по правилам нового ФСБУ 10/2026.
Успешную регистрацию в ЕГРЮЛ не может гарантировать даже подача нескольких заявлений.
Как автоматизировать МСФО в 1С:Управление Холдингом: разбор реальных кейсов, узнаете здесь.
Пенсионные накопления хотят автоматически переводить в ПДС уже с 2027 года.
Особый порядок ввоза белорусских товаров продлят до середины 2027 года.
Если отпуск перенесли из-за больничного, то удержать отпускные без согласия работника нельзя.
Бесплатный вебинар для бухгалтера «Работа на световой скорости. ИИ-помощник КонсультантПлюс»
20 ноября в 11:00 в прямом эфире известный бизнес-консультант Евгений Терещенко расскажет, как задавать вопросы ИИ-помощнику КонсультантПлюс, разберет примеры для бухгалтера и покажет, как проверять ответы.
Реклама: ЗАО «Консультант Плюс», ИНН 7702044361, erid: 2W5zFHPcMs8
Разборы законов
— Как вернуть положительное сальдо по ЕНС: судебная практика и механизмы защиты
Даже если обратиться в суд, вернуть переплату по ЕНС не всегда удастся. Причины для отказа — признаки недобросовестности, включая внесение средств, не связанных с реальным бизнесом, или использование ЕНС в качестве транзитного счета. Но есть практика, в которой налогоплательщиков поддержали.
— Маркировка молока и растительных масел с 1 ноября 2026: что меняется для опта
С 1 ноября 2026 года в системе «Честный ЗНАК» для части молочной продукции вводят партионный учет, а для растительных масел и масложировой продукции — поэкземплярный. Оптовикам придется по-разному заполнять электронные документы. Разберем, какие сведения передавать при перепродаже и как работать с переходящими остатками.
— Переквалификация ГПХ в трудовой: когда это законно и как защититься
Если СФР заподозрит подмену трудовых отношений, он начнет проверку, а также может уведомить ФНС и ГИТ для переквалификации. Последствия для страхователя — доначисление взносов на травматизм, пени и штраф. Разбираем, по каким признакам фонд переквалифицирует отношения, когда суды его поддерживают, а когда встают на сторону страхователя.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год
Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.
— Налоговый контроль-2027. Дарение денег: как доказать, что перевод — не доход. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, когда денежный перевод не облагается НДФЛ, как подтвердить дарение и что делать, если перевод — не подарок.
🤓 Практика, а не только лекции
Профессиональное обучение полезно, когда новые знания можно сразу перенести в работу.
В подписке Клерк.Школа есть не только видео и конспекты, но и тесты, практические задания, шаблоны документов и встречи с экспертами.
Можно проверить себя, разобрать сложные моменты и получить ответы на вопросы, которые возникают при применении новых правил.
Новости
1 Доллар дешевеет, юань растет — курс валют на 2 ноября 2026 года
2 Хакеры взломали приложение МЧС и разослали фейковые предупреждения об угрозе
3 Уведомление по НДФЛ за конец октября нужно подать до 3 ноября 2026
4 Переход с патента на УСН или ОСНО: как правильно перенастроить онлайн кассу
5 ФНС оштрафовала 3 тысячи самозанятых на 300 млн рублей за массовую отмену чеков
6 WB Банк начал выдавать банковские гарантии за 10 минут с помощью ИИ
7 Среда станет выходным днем — как будем отдыхать на неделе со 2 по 8 ноября 2026
8 Платежные агенты начали требовать от экспортеров вернуть деньги за старые переводы
9 💥 Масштабный сбой Beget 2 ноября: в России перестали работать сайты
10 Маркетплейсы и поисковики начнут помечать сделанные нейросетями тексты и картинки с 1 марта 2027 года
11 Налогоплательщикам дадут право лично спорить с ФНС без суда
12 Wildberries разрешила сетевому бизнесу открывать пункты выдачи без ремонта и брендинга
13 Минфин собирается автоматически переводить пенсионные накопления в ПДС уже в 2027 году
14 IT-компании могут лишиться аккредитации из-за долгов по налогам и низких зарплат
15 Мишустин выделил почти 200 млн рублей на цифровизацию рыбной отрасли
16 Россия временно закрывает экспорт некоторых химических компонентов ради поддержки бизнеса
17 Аграриям компенсируют затраты на отечественные семена с 2027 года
18 Чек-лист от Роструда: какие 26 документов теперь проверяет трудовая инспекция у работодателей
19 Трамп предложил вернуть российский газ в Европу
20 Спрос самозанятых на ипотеку и потребкредиты вырос в 2,2 раза — доход из приложения больше не помеха
21 Когда решение о продлении полномочий директора ООО не требует нотариального удостоверения
22 Почти полмиллиона российских предпринимателей выбрали АУСН к октябрю 2026 года
23 Банкам грозят миллионные штрафы за навязывание рекламных сообщений и звонков
24 ЦРПТ: работу систем «Честный знак» полностью восстановили после сбоя
25 С 2027 года расходы в бухучете будут учитывать по-новому: утвержден ФСБУ 10/2026
26 🤱 Работодатель обязан дать до пяти дней отпуска при рождении ребенка
27 При одновременном отпуске по уходу за ребенком пособие получит один родитель
28 Аналитики: ключевая ставка сохранится на высоком уровне до весны 2027 года
29 🏝 При переносе отпуска из-за больничного нельзя удержать отпускные без согласия работника
30 Сэкономить на НДФЛ через нежилое помещение директора не вышло — суды встали на сторону ФНС
31 Путин подписал закон о раскрытии данных о должниках и их имуществе в странах СНГ
32 Накопительную пенсию разрешат потратить на лечение и передать по наследству уже в 2027 году
33 Цифровые платформы могут добавить экономике 4,4 трлн рублей
34 Компании могут списать весь бракованный товар в расходы по налогу на прибыль
35 Работу во время простоя оплачивают по условиям трудового договора
36 Почти новая спецтехника продается со скидками 40% из-за кризиса в лизинге
37 Работодатель обязан сохранить должность сотруднику в отпуске по уходу за ребенком
38 ФТС официально предупредила о сбоях в информационном обмене
39 Правительство продлит особый порядок ввоза белорусских товаров в Россию до середины 2027 года
40 Масштабный сбой Beget произошел из-за кибератаки
41 На пояснения в ФНС по декларации за III квартал отведут не больше 5 дней. Напоминание от эксперта
42 Мосбиржа с 1 декабря запустит торги биткоином, Ethereum и USDT
43 Минтруд обновил форму СЗИ-ИЛС для проверки пенсионных прав
44 Индекс деловой среды вырос в октябре 2026, но у бизнеса по-прежнему финансовые проблемы
45 Путин расширил перечень получателей социальных гарантий за работу в новых регионах
46 Почему подача нескольких заявлений в ЕГРЮЛ не гарантирует успешную регистрацию изменений
47 В России предложили ввести новые надбавки к тарифам на отопление и воду
48 Положительное сальдо ЕНС вернут не всегда: пояснения эксперта по судебной практике
Мероприятия
Финансовая модель-2027: что учесть, структура, сбор и построение с ИИ
Дата проведения: 3 ноября, вторник
Топ претензий ФНС, с которыми обращаются к налоговому консультанту
Дата проведения: 5 ноября, четверг
Статьи
— 2 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 2 ноября отмечают День провозглашения Российской Империи и День признания Санкт-Петербурга. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 ноября.
— Утренний бухгалтер № 6246. Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2027 год для УСН, ПСН и НДФЛ
Коэффициенты-дефляторы повлияют на расчет НДФЛ и налогов по спецрежимам.
— Налог на имущество, землю и транспорт: с 2027 года за вас все посчитает ФНС
Организациям больше не нужно считать три налога самостоятельно. Закон № 425-ФЗ передал расчет транспортного налога, земельного налога и налога на имущество по кадастру налоговой службе. Первые «готовые» расчеты коснутся платежа за I квартал 2027 года. До этого момента — последний год, когда компании сами заполняют уведомления.
— Налоговая посчитает налоги за вас. Бизнес увидит готовые суммы в сообщении ФНС по новому бланку
С 2027 года три налога организации — транспортный, земельный и налог на имущество — считает инспекция, а не бухгалтер. ФНС утвердила форму сообщения, по которому придет готовый расчет: приказ от 26.12.2025 № ЕД-7-21/1278@.
— Перевыпуск НДФЛ-справочника: ФНС перекроила коды доходов и вычетов — налоговым агентам дан год на перенастройку учета
Служба налогов выпустила приказ от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@, который заметно обновляет перечень кодов, применяемых в 6-НДФЛ и справках о доходах. Ждать до вступления поправок в силу не стоит: новые коды уже внесены в свежие релизы 1С, а значит, подготовка учетных систем — задача ближайших месяцев.
— Патент сжимается: с 2027 года лимит доходов падает до 15 млн — под раздачу попадут совмещающие ПСН и упрощенку
Индивидуальные предприниматели, которые в 2026 году заработали на патенте и упрощенке в сумме больше 15 млн рублей, с 1 января 2027-го потеряют право на патент. Лимит, по которому в 2026 году еще можно было спокойно работать, для следующего года уже не подойдет.
— Как отчитываться по расходам на корпоративной карте
Разбираемся, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.
— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 30 октября 2026
30 октября в систему поступило 111 документов. Собрали все важные поступления в одном дайджесте.
— Когда списывать дебиторскую задолженность, если компанию исключили из ЕГРЮЛ
После исключения контрагента из ЕГРЮЛ его дебиторскую задолженность можно признать безнадежной и списать. Разбираемся, когда это можно сделать, чтобы не нарушить закон.
— 💳❓💳 Переводы с карты на карту будут облагаться НДФЛ в 2027 году: правда или миф?
Перечень подарков от физлиц, которые облагаются НДФЛ, дополнят.
— Как скорректировать сумму налога по УСН за прошлый период
Организация обнаружила некорректную сумму в уведомлении. Можно ли подать уточненный документ за прошлый период?
— Запрет обучения ИИ и сбой Beget: российский IT-дайджест #70
Главные новости российского айти за сутки.
— Что изменилось с 1 ноября 2026: обзор новых правил
Ноябрь принес сразу несколько изменений: новый ГОСТ отделил растворимый кофе от кофейного напитка, заработала поэкземплярная маркировка растительных масел, банки обязали передавать данные об оплате в ГИС ГМП за час. Разбираем каждый пункт изменений.
— Аннулирование IT-аккредитации и перерасчет взносов. Дайджест КУБа за 2 ноября
Обсуждаем аннулирование госаккредитации IT-компании, продажу долга арендатора по цессии на АУСН, РСВ при ликвидации и директора без зарплаты на АУСН.
— Как встречались клерки. Хронология 2002 – 2017 год
Когда-то мы знали друг друга только по никам на форуме. А потом начали встречаться: сначала по несколько человек в кафе, позже целыми семьями в подмосковных пансионатах. Я нашёл старые рассказы и фотографии и попробовал собрать эту историю по годам.
— КУБ дня. Про вычет по счету-фактуре в формате PDF
Организация получила от клиента счет-фактуру в формате PDF. Можно ли принять НДС по нему к вычету?
— Господдержка бизнеса: какие субсидии доступны начинающим предпринимателям в 2027 году
Многие предприниматели часто сталкиваются с финансовыми трудностями на старте. Однако государство предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на аренду помещений, закупку оборудования и обучение сотрудников. Рассказываем о доступных программах и даем практические советы по их получению.
— Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297
Минфин разработал законопроект, по которому пенсионные накопления россиян из НПФ и ВЭБ переведут в программу долгосрочных сбережений. Через 15 лет или в 55/60 лет их можно будет снять.
Блоги компаний
Эквайер: что это такое и как выбрать сервис для приема платежей в бизнесе
Медосвидетельствование для иностранцев: разбираемся с ИИ-помощником КонсультантПлюс
Системы для управления договорами в 2026 году: что выбрать бизнесу
ГОСТ о психологическом здоровье на работе: что он меняет для руководителей и HR
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам в 2026-2027: правила, сроки, документы и образцы
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: что изменится и как подготовиться к переходу в 2027 году
Как зарегистрировать товарный знак в 2027 году: самостоятельно, через специалиста или патентное бюро
Обучение по противодействию коррупции в организации: кого из сотрудников нужно отправить на курсы
Сколько стоит ремонт квартиры в 2026 году: бюджет, смета и стоимость ремонта премиум-класса под ключ
Почему сложно найти работу в 2026 году: что делать соискателю
Воинский учет в программе 1С для «чайников»: с чего начать, если вы никогда это не делали
Как оформить карту водителя для тахографа и не получить штрафы при работе с ней
Воинский учет поручили вам, а дела не передали: что проверить в первый день
Иностранные работники в 2027 году: что работодателю проверить до января
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер / бухгалтер в единственном лице
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Пенсионные накопления хотят автоматически перевести в ПДС с 1 апреля 2027 года: что проверить уже сейчас
💥Обзор новостей: началась четырехдневная рабочая неделя, пенсионные накопления «молчунов» переведут в ПДС с 1 апреля 2027 года, пенсии в апреле проиндексируют
Как понравиться зарубежным банкирам?
Промокод Клерк на скидку 5% в 2026 году
Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности
Кривая интеграция сайта с 1С и Честным ЗНАКом: как технический костыль веб-студии подводит директора под штрафы до 300 000 рублей
Штраф за рекламную рассылку без согласия: как бизнесу избежать штрафа ФАС до 1 млн рублей
Родня, тракторы и «бумажный» НДС: как новая оценка ФНС «сдаст» ваш бизнес контрагентам и как это оспорить
Как уже сейчас нужно защитить свой бизнес от штрафов или как я заплатил за свою ошибку
Аудит стандартов франшизы по ст. 1031 ГК РФ: налоговый учет штрафов, расходы на тайного покупателя и риски ст. 54.1 НК РФ
«Уволюсь, честное слово»: что ждет бухгалтеров после введения ФСБУ 9 и 10 в 2027 году
Обход блокировки счетов ФНС, или как директору заработать статью 199.2 УК РФ
Новые правила игры на маркетплейсах: детальный разбор закона о платформенной экономике (№ 289-ФЗ)
Невидимый труд: почему работу бухгалтера замечают только тогда, когда она «не сделана»?
Уехал из России и стал налоговым нерезидентом. Можно ли дальше платить НПД?
Одностороннее изменение цены договора: какие формулировки больше не защищают бизнес в суде
Возврат онлайн-покупки любым способом: что готовит законопроект продавцам
Акт подписан, деньги перечислены, а работы выполнены с дефектами: что грозит бизнесу
Перекрыли М-5: чем это грозит поставкам на предприятия и маркетплейсы