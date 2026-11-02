При переносе отпуска из-за больничного нельзя удержать отпускные без согласия работника

Если сотрудник заболел во время отпуска, отпуск нужно продлить или перенести. При переносе переплату можно вернуть добровольно или зачесть в будущие выплаты с письменного согласия работника.

Работодатель не вправе самостоятельно удержать из зарплаты отпускные при переносе части отпуска из-за больничного, следует из разъяснения. Временная нетрудоспособность во время ежегодного оплачиваемого отпуска дает сотруднику право продлить отдых или перенести его на другой срок с учетом своих пожеланий.

Если отпуск продлевают на дни болезни, пересчитывать отпускные не нужно. Общая продолжительность отдыха не меняется, поэтому ранее выплаченная сумма сохраняется. Об этом сказано на портале «Онлайнинспекция.рф».

При переносе дней отпуска на другой срок отпускные пересчитывают исходя из фактического количества использованных дней. Переплату сотрудник может вернуть добровольно. Также с его письменного согласия сумму можно зачесть в счет будущей зарплаты, отпускных или других выплат.

Статья 137 ТК разрешает удержания из зарплаты только в установленных законом случаях. Излишне выплаченную зарплату можно взыскать, в частности, при счетной ошибке, установленной вине работника в невыполнении норм труда или простое либо при подтвержденных судом неправомерных действиях сотрудника.