Как «проблемное совещание» спасает топ-команду от выгорания: кейс внедрения матрицы Эйзенхауэра для приоритизации задач

В этот момент единственное, что спасает — структурирование. Не просто задач, а именно проблем, которые обнажают слабые места в процессах, оргструктуре и людях. Часто выясняется, что в компании есть «лишние» должности или люди, чей уход в административный отпуск на два месяца вообще не сказывается на результате.
Компании проходят очищение, и это накладывает новые требования на руководителей: умение приоритизировать в условиях тотальной нехватки ресурсов.
Базарный шум вместо оркестра
Классическая ошибка малого и среднего бизнеса — совещание топ-менеджмента, которое превращается в базар. Каждый топ «повернут лицом» к своему подразделению и пытается продавить свою проблему. Кто-то давит авторитетом, кто-то жалуется, кто-то кричит.
В итоге решение принимается не на основе логики, а на основе того, кому собственник больше верит или кто громче заявил о себе. Справедливость в команде рушится, начинается внутреннее разрушение.
Чтобы остановить этот хаос и выйти из операционки, я внедрила в своей группе компаний авторскую методику — «Проблемное совещание».
Фокус на деталях: как это работает
Многие читают о чужих методиках по диагонали: «А, ну да, приоритизация, матрица, понятно». И делают это формально. Результат — нулевой. Важно каждое микродействие.
Шаг 1. Подготовка и эксперимент
Раз в квартал я собираю всех топов. Условие: принести все накопленные проблемы, с которыми они мужественно бьются в своих подразделениях.
Деталь: одна проблема — один большой стикер.
Деталь: Мы выделяем переговорную, где есть большая пустая стена.
На первом же совещании я провела эксперимент, чтобы снять саботаж. Я попросила топов оценить каждую свою проблему по двум шкалам от 1 до 10: важность (для их отдела); срочность (для их отдела).
Шаг 2. Крах иллюзий
Мы наклеили стикеры на стену по матрице Эйзенхауэра. Результат предсказуем и катастрофичен: все проблемы оказались в квадрате «важно и срочно».
Топы — люди результата. Когда они видят, что при ограниченности времени и денег у них 50 критических задач, наступает выгорание.
Тревога, бессонница, давление — это не просто слова, это физиология, которая убивает эффективность.
Я задала команде один вопрос: «Почему так получилось?» Повисла тишина.
Шаг 3. Смена оптики (ключевой момент)
Я перевела фокус с подразделений на компанию в целом.
— Что такое «Важное» для компании прямо сейчас? — спросила я.
Ответ: то, что максимально быстро продвигает нас к выполнению годового финансового плана.
— Что такое «Срочное»?
Ответ: то, что после определенной даты делать бесполезно (просроченная декларация, улетевший самолет).
Шаг 4. Переранжирование
Топы взяли свои стикеры в руки. Никаких новых проблем, те же бумажки.
Но критерий оценки изменился. Мы отклеили все со стены и начали клеить заново, но уже относительно финансового плана компании.
Картина изменилась кардинально. На первое место вышла проблема, которую каждый топ-менеджер в отдельности не считал главной — тормозящая база 1С. Да, менеджеры продаж и склад страдали, но для директора по маркетингу или юриста это было фоновым шумом. Оказалось, что именно 1С съедала часы отгрузок и блокировала деньги.
Результат: от выживания к управлению
Когда мы сняли эту «шумовую» проблему, произошло несколько изменений:
Появились аргументы. Руководитель склада теперь не оправдывается перед своими людьми за то, что не чинят стулья. Он говорит: «Мы не чиним стулья, потому что чиним 1С, чтобы вы могли отгружать в два раза быстрее и больше зарабатывать». У него появилась уверенность.
Исчезла конкуренция. Ко мне перестали приходить с требованием «дай ресурсы на мой проект, он самый важный». Приоритеты стали прозрачными и объективными.
Освободилась голова. Как только ушел основной стресс-фактор, команда буквально задышала легче. Многие мелкие проблемы начали решаться на нижних уровнях сами собой, потому что у людей появились силы.
Чек-лист для внедрения «Проблемного совещания»
Если вы хотите повторить этот кейс, помните о деталях, которые делают магию:
Периодичность: раз в квартал. Чаще — замыливает глаз, реже — накопится критическая масса.
Формат стикера: одна проблема — один стикер. Никакого списка из десяти пунктов на одной бумажке.
Смена метрики: оценка всегда должна быть относительно главной цели компании на текущий момент (финансовый план, запуск завода, получение лицензии), а не относительно удобства отдела.
Мониторинг состояния: я всегда смотрю на физическое состояние топов. Если у человека зашкаливает давление или болит живот от «кучи задач» — пора проводить такое совещание.
Топ — это ваш самый дорогой ресурс, его нельзя доводить до истощения.
Эта методика позволила мне, как эксперту по выходу из операционки, сделать реальный шаг к тому, чтобы бизнес работал без моего ежечасного вмешательства. Попробуйте. Выключите «знайку» и сделайте это по шагам.