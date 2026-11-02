Как «проблемное совещание» спасает топ-команду от выгорания: кейс внедрения матрицы Эйзенхауэра для приоритизации задач

В этот момент единственное, что спасает — структурирование. Не просто задач, а именно проблем, которые обнажают слабые места в процессах, оргструктуре и людях. Часто выясняется, что в компании есть «лишние» должности или люди, чей уход в административный отпуск на два месяца вообще не сказывается на результате.

Компании проходят очищение, и это накладывает новые требования на руководителей: умение приоритизировать в условиях тотальной нехватки ресурсов.