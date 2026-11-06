Утренний бухгалтер № 6249. Налоговая напомнила, что приостановление операций по счетам проводят в пределах задолженности

Налоговая напомнила нюансы приостановления операций по счетам при задолженности на ЕНС.
Работодатели вправе подать заявление о возмещении расходов на охрану труда до 16 ноября.
ИП на УСН, которые превысили лимит для освобождения от НДС, вправе перейти на АУСН со следующего месяца.
Самозанятым фермерам хотят разрешить продажу маркированной продукции.
Правительство обновило список товаров, при производстве которой обязательно использовать вторсырье.
💥 Полный цикл учета в одном курсе!
На курсе профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научим вести учет: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. Практические задачи можно отработать в симуляторе 1С, а применению ИИ в работе бухгалтера посвящен отдельный модуль.
После обучения выдадим диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 руб. вместо
75 000 руб.
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— ВЭД-контракты с Китаем: особенности заключения и разрешение споров. Конспект вебинара с видео
При заключении контрактов с китайскими контрагентами важно проверить компанию, ее учредительные документы, правильность наименования сторон, язык договора, сертификаты качества. Отдельного внимания требуют применимое право и выбор суда для разрешения споров.
— Налоговый контроль-2027. Платформенная занятость: лимит 60 часов и что он меняет. Мини-курс
В этом мини-курсе расскажем, как работает ограничение по часам на платформах, кого оно касается и что это значит для самозанятых и заказчиков.
— АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима. Конспект вебинара с видео
Изучили специфику АУСН, учет товаров и зарплаты на этом режиме, источники сведений для расчета налогов и проблемы с их использованием.
— «Честный ЗНАК» не работает: как действовать бизнесу, чтобы не потерять документы
Читайте алгоритм действий и скачивайте чек-лист для сотрудников. Сначала выясните, где возникла проблема: на информационном сайте, в системе маркировки или в вашей программе. От этого зависит, можно ли продолжать операции и когда передать сведения.
Новости
1 ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 5 ноября 2026
2 Мошенники выманивают коды под предлогом досрочной выплаты пенсий из-за праздника
3 Псковскую область хотят включить в эксперимент по гостевым домам
4 Самозанятым фермерам могут разрешить продажу маркированной продукции
5 СФР рассказал, кто выходит на пенсию в 2027 году
6 Можно ли оформлять работу в выходные без указания точного времени в приказе? Ответ Роструда
7 ФНС утвердила новые форматы фискальных данных. В список спецрежимов добавили АУСН
8 Налогоплательщики смогут лично отстаивать позицию на заседаниях по досудебным спорам
9 Расходы на личный автомобиль в бизнесе ИП: когда можно учесть затраты, а когда налоговая откажет
10 «Клерк» запустил бесплатный сервис онлайн-диагностики для бухгалтеров
11 Компании и ИП должны сдать отчеты по зарубежным счетам за 3 квартал до 12 ноября
12 Импортеры из стран ЕАЭС вынуждены дважды вносить обеспечительный платеж из-за сбоев и правок в СПОТ
13 Налог с процентов по вкладам хотят забирать сразу, это уменьшит капитализацию — эксперт
14 Основной работник переходит на полную ставку: можно ли из-за этого уволить совместителя?
15 Депутат рассказала, у кого будет повышенная пенсия в январе
16 В Томской области с 1 марта 2027 года запретят продажу вейпов
17 Продажи российских товаров на Ozon выросли на 70%
18 ИП на УСН превысил лимит в 20 млн рублей: можно ли со следующего месяца уйти на АУСН
19 Сменить номер телефона в «Моем налоге» просто так не получится: ФНС назвала единственный способ
20 Роструд ответил, считается ли опозданием приход на работу на несколько секунд позже срока
21 Возврат или коррекция: как исправлять ошибки в чеках в зависимости от формата ФФД
22 Кабмин расширил список платежей, информацию о которых нужно размещать в ГИС ГМП
23 ФНС усиливает контроль за самозанятыми: как избежать налоговых ошибок в 2026 году
24 Можно ли гражданскому сотруднику системы МВД открыть самозанятость? Ответ Роструда
25 С 1 марта 2027 года для клиентов Почты России изменится порядок получения отправлений
26 Крипта на балансе: эксперт объяснила, как компании смогут учитывать цифровые активы до разъяснений Минфина
27 Бизнесу в Севастополе разъяснили порядок отражения сниженных ставок по УСН
28 Налоговики напомнили о правилах приостановки операций по счетам при долгах по ЕНС
29 Об открытии и закрытии зарубежных счетов нужно сообщать в налоговую за один месяц
30 Социальные вклады могут сохранить только в системно значимых банках
31 Налог на вклады вырастет из-за прогрессивной шкалы НДФЛ: эксперт объяснил новые правила с 2027 года
32 Налоговики назвали частые ошибки в новой декларации по косвенным налогам
33 Проценты по вкладам под 15% и 18%: эксперт посчитала налог для вкладчиков с высокими доходами
34 Штрафы за выброшенных питомцев предложили увеличить в 10 раз
35 Доставка может подорожать из-за новых требований к курьерам
36 Проекты горят: можно ли с согласия сотрудника вызывать его на работу каждые выходные?
37 Работодатели должны подать заявление на возмещение расходов на охрану труда до 16 ноября
38 Где искать клиентов и как развивать юридический и бухгалтерский бизнес
39 Производителей еще восьми видов товаров обяжут использовать вторсырье
40 Минэкономразвития предложило продлить действие казначейских инфраструктурных кредитов
41 Сотрудник подписал договор, пропал и год не выходит на связь: Онлайнинспекция подсказала, как от него избавиться
42 Российский бизнес тратит до 150 млн рублей в месяц на серый доступ к ChatGPT и Claude
Мероприятия
Обзор последних изменений и судебная практика кадрового учета. Проекты изменений по воинскому учету. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 9 ноября, понедельник
Учет в общепите: специфика отрасли
Дата проведения: 10 ноября, вторник
Статьи
— 5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 5 ноября отмечают День военного разведчика и День осведомленности о стрессе. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 ноября.
— Инвентаризация МПЗ в 2026 году: как бухгалтеру провести проверку по новым правилам
С 1 января 2026 года методические указания № 49 окончательно уступили место ФСБУ 28/2023. Кворум снижен до 80%, излишки оцениваются по справедливой стоимости, а для труднодоступных объектов разрешен дистанционный осмотр. Разберем весь алгоритм — от приказа до проводок, с примерами и разбором типичных ошибок.
— Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры
С 1 января 2026 года в России завершен переход на новые стандарты инвентаризации. Коммерческие организации работают по ФСБУ 28/2023, государственные — по электронным формам приказа Минфина № 61н. Изменились требования к документам, кворуму комиссии и оценке излишков. Разберемся, как оформить инвентаризационную ведомость без ошибок.
— Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который подтверждает состояние расчетов между контрагентами. В 2026 году для бюджетной сферы ввели унифицированную форму 0510477, а все компании обязали проводить инвентаризацию расчетов по ФСБУ 28/2023. Разбираемся, как оформить акт и когда он нужен.
— Утренний бухгалтер № 6248. Если на новой кассе 60 дней не пробивали чеки, это может стать поводом для проверки
Неиспользование кассы не считается нарушением, однако длительное отсутствие чеков может привлечь дополнительное внимание ФНС.
— Платить раньше, а не позже: как в России переписывают правила переноса налоговых сроков
Если крайний день уплаты налога выпадает на выходной, налогоплательщик пока может спокойно перевести деньги в первый рабочий день после праздников. Этому «плюсу» скоро может прийти конец: Госдума рассматривает поправки, по которым налоги, пришедшиеся на выходные, придется платить до них, а не после.
— Налоговые споры в ноябре 2026-го: суды «по новым правилам», реконструкция на нуле и земля дороже, чем думали
Начало ноября 2026 года подводит итог необычайно плотному октябрю: Президиум Верховного Суда утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026) с 51 правовой позицией, из которых как минимум две напрямую касаются налогов.
— ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому
С 1 января 2027 года уходит целая эпоха российского бухучета: ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, по которым бухгалтеры работали четверть века, официально отменяются. Их место занимают два новых стандарта — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы».
— НДС на УСН в 2026 году: как упрощенцу на 5% и 7% сдать декларацию и не подарить налоговой штраф
Два года назад «упрощенка» была синонимом фразы «НДС не платим». Сегодня это давно не так: спецставки 5% и 7% стали привычной реальностью для тысяч малых компаний, а вместе с ними в жизнь предпринимателей вошла и ежеквартальная декларация по НДС. В 2026 году ее форму обновили, лимиты доходов проиндексировали, а правила заполнения ужесточили.
— Штрафы за отсутствие ЭТрН с 1 сентября 2026: что реально грозит
С 1 сентября 2026 года перевозочные документы оформляются электронно, и бизнес ждет штрафов. Отдельного штрафа именно за отсутствие ЭТрН в КоАП нет: до 1 марта 2027 года инспекторы ограничиваются замечанием. Реальные потери приходят с другой стороны — налоговая может снять расходы и вычеты.
— Штраф до 500 000 рублей за бывшего чиновника в штате: что изменит новая отметка в трудовой книжке и как уведомлять о найме бывшего госслужащего сейчас
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает делать в трудовой книжке бывшего чиновника отметку о том, что его последняя должность входила в «антикоррупционный» перечень. Цель простая: новый работодатель должен сразу видеть, что о найме такого человека нужно сообщить по прежнему месту службы.
— Клиент хочет заплатить цифровыми рублями: может ли бизнес отказаться
С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перешел из статуса эксперимента в категорию официального способа приема платежей для большинства российских компаний. Кого коснулась новая обязанность и как поступить, если технически бизнес еще не готов предложить клиенту данную услугу.
— Как трудоустроить визового иностранца
Организация собирается нанять на работу иностранца, которому нужна виза. Рассказываем, как это сделать.
— Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов
Организация собирается направить сотрудника в командировку. Рассказываем, какие особенности учесть.
— Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) введен для тех, кто производит продукцию сельского хозяйства. Разбираем, кто имеет право им пользоваться, как его считают, как ведут учет и какую отчетность сдают компании и предприниматели, которые применяют этот налоговый режим
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 4 ноября 2026
4 ноября в систему поступило 398 документов: 326 постановлений Правительства, 63 указа и 6 федеральных законов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.
— Достижение лимита 20 млн на УСН. Дайджест КУБа за 5 ноября 2026
Обсуждаем, придет ли требование из-за ошибки в УПД на 21 рубль, почему личный кабинет ФНС не открывается с 3 ноября, что значит вызов в инспекцию с «иным НДС» и как считать лимит 20 млн на УСН.
— Данные банков на аутсорсинг, 948 уязвимостей Linux и Kandinsky в открытом коде: российский IT-дайджест #72
Главные новости российского айти за сутки.
— КУБ дня. Про требование на незначительную сумму
Организация обнаружила неверное внесение суммы УПД. Из-за нее завысилась сумма НДС вычета и расходы по налогу на прибыль.
— Налоговые споры без суда: что изменит квазисудебная реформа ФНС
Минфин вынес на общественное обсуждение проект поправок в первую часть Налогового кодекса: досудебное обжалование решений налоговой хотят приблизить к судебному разбирательству.
— Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299
Исправить ДОПП нельзя. Если ошиблись, надо создать новый и снова заплатить обеспечительный платеж.
Блоги компаний
Искусство быть предпринимателем: Банк «Санкт-Петербург» подарит бизнес-клиентам билеты на «Щелкунчика» в Мариинский театр
Учет выплат мобилизованным и сохранение среднего заработка: налоги, взносы и проводки
Как посмотреть и проверить электронный больничный лист: полное руководство
Подотчетные суммы под прицелом ФНС: как выдача денег сотрудникам приводит к доначислениям на миллионы
Можно ли начинать автоматизацию управленческого учета без готовой методологии?
Включение товарного знака в ТРОИС: кому подходит, какие документы нужны и как проходит процедура
Как выбрать выгодный эквайринг
Пошаговый алгоритм: настройка воинского учета в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) с нуля
Самозанятые в 2026 году: налоговые риски, проверки ФНС и работа с маркетплейсами
Зарплаты, самозанятые и охрана труда: три зоны внимания ГИТ в 2026 году
Инвентаризация за 2026 год по ФСБУ 28/2023: как оформить результаты и отразить в учете
Списание дебиторской задолженности без резерва: проводки и условия
Попробуйте бесплатно перед покупкой: обновленные демо-уроки курсов Клерка
Стратегия салона на 2027–2028 годы: патент сокращается вдвое, порог НДС – пока остается
Консультации
Льготная ставка по УСН (ДОХОДЫ) Калмыкия
Взаимозачет и его отражение в налоговом учете
Вредные условия труда для сотрудника
Пропорциональный расчет за отопление без счетчика
Физ лицо купило в прошлом году стройматериалы, в этом году эти стройматериалы продаёт юр.лицу так как не пригодились. Как будет рассчитываться НДФЛ?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Сняли вычет НДС из-за «технического» поставщика: что такое налоговая реконструкция. Алгоритм из 5 шагов, как сохранить вычет и расходы
Директор без зарплаты и трудового договора: как автоматизировать начисление взносов в «1С:Бухгалтерии 8»
Черная пятница для главбуха: как пиковые нагрузки на кассы приводят к штрафам до 100% выручки по 54-ФЗ и налоговому хаосу с возвратами
Как выиграть налоговый спор с ФНС: 7 способов оспорить доначисления и защитить бизнес в суде
«Несформированный источник» НДС: отказ в вычетах должен опираться на совокупность доказательств
💥Обзор новостей: повысили пошлины на алкоголь из недружественных стран, повышение НДС названо «временным», но механизма отмены нет, Трамп и Маск потеряли Техас
Платите ниже рынка? ФНС связывает низкие зарплаты с «бумажным» НДС. Как объяснить отклонение в 20% и не попасть на проверку
Как оспорить начисления на ЕНС: жалоба в вышестоящую ФНС и обращение в арбитражный суд
ФНС разъяснила, как и когда платить налоги, пострадавшим продавцам с Ozon и WB
Отчет о движении денег: как перестать путать прибыль с реальными деньгами
Возрастная дискриминация при приеме на работу: штрафы для работодателей и советы соискателям 50+
Клиент-ИП получил помещение в подарок от родственника: памятка бухгалтеру
На какой стадии уголовное преследование прекратить легче всего?
Перенесли базу 1С — получили требование на 2 миллиона. Оборотно-сальдовая ведомость при этом сошлась
Конвейер ФНС и МВД: как российский бизнес превращают в источник «добровольных» взносов
Вызывают в налоговую: что делать директору, ИП и сотруднику, как подготовиться к допросу ФНС
Как построить отдел продаж с нуля: этапы и ошибки
Изъятие недвижимости для государственных нужд: как арендатору получить компенсацию и взыскать убытки
Платформенная экономика: что это такое и ее главные признаки
Сводный реестр после 1 сентября 2026: как исполнителю попасть в реестр через заказчика