Утренний бухгалтер № 6249. Налоговая напомнила, что приостановление операций по счетам проводят в пределах задолженности

Статьи

— 5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 5 ноября отмечают День военного разведчика и День осведомленности о стрессе. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 ноября.

— Инвентаризация МПЗ в 2026 году: как бухгалтеру провести проверку по новым правилам

С 1 января 2026 года методические указания № 49 окончательно уступили место ФСБУ 28/2023. Кворум снижен до 80%, излишки оцениваются по справедливой стоимости, а для труднодоступных объектов разрешен дистанционный осмотр. Разберем весь алгоритм — от приказа до проводок, с примерами и разбором типичных ошибок.

— Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры

С 1 января 2026 года в России завершен переход на новые стандарты инвентаризации. Коммерческие организации работают по ФСБУ 28/2023, государственные — по электронным формам приказа Минфина № 61н. Изменились требования к документам, кворуму комиссии и оценке излишков. Разберемся, как оформить инвентаризационную ведомость без ошибок.

— Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года

Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который подтверждает состояние расчетов между контрагентами. В 2026 году для бюджетной сферы ввели унифицированную форму 0510477, а все компании обязали проводить инвентаризацию расчетов по ФСБУ 28/2023. Разбираемся, как оформить акт и когда он нужен.

— Утренний бухгалтер № 6248. Если на новой кассе 60 дней не пробивали чеки, это может стать поводом для проверки

Неиспользование кассы не считается нарушением, однако длительное отсутствие чеков может привлечь дополнительное внимание ФНС.

— Платить раньше, а не позже: как в России переписывают правила переноса налоговых сроков

Если крайний день уплаты налога выпадает на выходной, налогоплательщик пока может спокойно перевести деньги в первый рабочий день после праздников. Этому «плюсу» скоро может прийти конец: Госдума рассматривает поправки, по которым налоги, пришедшиеся на выходные, придется платить до них, а не после.

— Налоговые споры в ноябре 2026-го: суды «по новым правилам», реконструкция на нуле и земля дороже, чем думали

Начало ноября 2026 года подводит итог необычайно плотному октябрю: Президиум Верховного Суда утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026) с 51 правовой позицией, из которых как минимум две напрямую касаются налогов.

— ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому

С 1 января 2027 года уходит целая эпоха российского бухучета: ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, по которым бухгалтеры работали четверть века, официально отменяются. Их место занимают два новых стандарта — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы».

— НДС на УСН в 2026 году: как упрощенцу на 5% и 7% сдать декларацию и не подарить налоговой штраф

Два года назад «упрощенка» была синонимом фразы «НДС не платим». Сегодня это давно не так: спецставки 5% и 7% стали привычной реальностью для тысяч малых компаний, а вместе с ними в жизнь предпринимателей вошла и ежеквартальная декларация по НДС. В 2026 году ее форму обновили, лимиты доходов проиндексировали, а правила заполнения ужесточили.

— Штрафы за отсутствие ЭТрН с 1 сентября 2026: что реально грозит

С 1 сентября 2026 года перевозочные документы оформляются электронно, и бизнес ждет штрафов. Отдельного штрафа именно за отсутствие ЭТрН в КоАП нет: до 1 марта 2027 года инспекторы ограничиваются замечанием. Реальные потери приходят с другой стороны — налоговая может снять расходы и вычеты.

— Штраф до 500 000 рублей за бывшего чиновника в штате: что изменит новая отметка в трудовой книжке и как уведомлять о найме бывшего госслужащего сейчас

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает делать в трудовой книжке бывшего чиновника отметку о том, что его последняя должность входила в «антикоррупционный» перечень. Цель простая: новый работодатель должен сразу видеть, что о найме такого человека нужно сообщить по прежнему месту службы.

— Клиент хочет заплатить цифровыми рублями: может ли бизнес отказаться

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перешел из статуса эксперимента в категорию официального способа приема платежей для большинства российских компаний. Кого коснулась новая обязанность и как поступить, если технически бизнес еще не готов предложить клиенту данную услугу.

— Как трудоустроить визового иностранца

Организация собирается нанять на работу иностранца, которому нужна виза. Рассказываем, как это сделать.

— Как оформить заграничную командировку и какие документы нужны для учета расходов

Организация собирается направить сотрудника в командировку. Рассказываем, какие особенности учесть.

— Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) введен для тех, кто производит продукцию сельского хозяйства. Разбираем, кто имеет право им пользоваться, как его считают, как ведут учет и какую отчетность сдают компании и предприниматели, которые применяют этот налоговый режим

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 4 ноября 2026

4 ноября в систему поступило 398 документов: 326 постановлений Правительства, 63 указа и 6 федеральных законов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

— Достижение лимита 20 млн на УСН. Дайджест КУБа за 5 ноября 2026

Обсуждаем, придет ли требование из-за ошибки в УПД на 21 рубль, почему личный кабинет ФНС не открывается с 3 ноября, что значит вызов в инспекцию с «иным НДС» и как считать лимит 20 млн на УСН.

— Данные банков на аутсорсинг, 948 уязвимостей Linux и Kandinsky в открытом коде: российский IT-дайджест #72

Главные новости российского айти за сутки.

— КУБ дня. Про требование на незначительную сумму

Организация обнаружила неверное внесение суммы УПД. Из-за нее завысилась сумма НДС вычета и расходы по налогу на прибыль.

— Налоговые споры без суда: что изменит квазисудебная реформа ФНС

Минфин вынес на общественное обсуждение проект поправок в первую часть Налогового кодекса: досудебное обжалование решений налоговой хотят приблизить к судебному разбирательству.

— Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Исправить ДОПП нельзя. Если ошиблись, надо создать новый и снова заплатить обеспечительный платеж.