Утренний бухгалтер № 6248. Если на новой кассе 60 дней не пробивали чеки, это может стать поводом для проверки

Статьи

— 3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 3 ноября отмечают Иларионов день, Международный день биосферных заповедников и День культуры в Японии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 ноября.

— Как будут считать накопительную пенсию в 2027 году

Чтобы забрать свои пенсионные накопления, понадобится 22,5 года.

— Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.

— Как изменится НДС в общепите в 2027 году

Временное послабление по НДС-льготе в общепите действует до конца 2026 года. В 2027 году надо будет соблюдать все условия, чтобы не платить НДС.

— Утренний бухгалтер № 6247. С 2027 года организации будут вести учет расходов по новому ФСБУ 10/2026

В ФСБУ 10/2026 установлены новые требования к признанию, оценке, классификации и раскрытию информации о расходах.

— Налоговые каникулы для ИП: до нулевой ставки остается два месяца

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП действуют до 31 декабря 2026 года — это последняя дата, после которой нулевая ставка по УСН и патенту исчезает для всех, включая тех, чей двухлетний льготный период еще не истек. Продления в законопроектах пока нет.

— Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года

Декабрь — месяц годовых премий и новогодних отпусков, а значит, и пик «зарплатных» расчетов. В 2026 году считать их пришлось по обновленным правилам: малый бизнес лишился универсальной скидки по взносам, из отпускных и командировочных нужно выделять «северные» доли для НДФЛ, а предельная база взносов выросла до 2,979 млн рублей.

— Матпомощь и подарки в 2026 году: новые лимиты и что с ними делать

Материальная помощь на рождение ребенка в 2026 году перестала быть символической: подняли необлагаемый порог с 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Поправки из закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ работают по НДФЛ и страховым взносам; для взносов на травматизм освобождение вводит отдельный закон от 28.11.2025 № 431-ФЗ (правка в подп. 3 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ).

— Дивиденды до конца 2026 года: последняя возможность распределить прибыль по ставке 15%

У владельцев бизнеса и частных инвесторов остается меньше двух месяцев, чтобы провести дивидендные выплаты по действующим правилам. В конце октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 617-9: с 2027 года дивиденды переводятся с льготной шкалы 13–15% на общую прогрессию до 22%.

— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 3 ноября 2026

3 ноября в систему загрузили 35 документов. Собрали самые важные из поступлений.

— Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.

— ФСБУ откладывают: пять стандартов сдвинули на 2029–2031 годы

Минфин вынес на обсуждение проект программы разработки федеральных стандартов бухучета на 2027–2031 годы. Обязательное применение пяти новых ФСБУ предлагают перенести на два-три года, а в программе появились два новых стандарта — по отчетности и по регулируемым активам.

— Как отражать в бухгалтерском учете оказание услуг самозанятым

Организация оплатила услуги самозанятого. Рассказываем, по какому счету это отражать в бухгалтерском учете.

— ООО со штрафом 400 тысяч от МВД. Дайджест КУБа за 3 ноября 2026

Обсуждаем, как поступить с ООО, которое не ведет деятельность, но получило штраф 400 тыс. рублей, обязательно ли сдавать сведения о застрахованном лице при приеме, можно ли совмещать ИП на УСН и НПД и что подавать по директору без зарплаты на АУСН.

— Почему делегирование не работает, пока не изменился сам руководитель

Передали задачу сотруднику, ее сделали не так, и в итоге оказалось проще сделать самому. В данной статье рассмотрим, почему делегирование чаще всего ломается на самом руководителе и что нужно изменить, чтобы задачи перестали возвращаться к вам.

— Как «проблемное совещание» спасает топ-команду от выгорания: кейс внедрения матрицы Эйзенхауэра для приоритизации задач

Предпринимательская реальность сегодня — это бесконечный поток вызовов. Они прилетают каждую минуту, не давая выдохнуть. Но главный враг современного бизнеса — не сами проблемы, а накопленная усталость команды. Когда ты не можешь расслабиться ни на секунду, наступает точка кипения.

— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки

В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.

— Мошеннические кредиты, резерв ЦОДов и ИИ-самолечение: российский IT-дайджест #71

Главные новости российского айти за сутки.

— КУБ дня. Про сведения о застрахованном лице при приеме на работу

Организация не подавала сведения о застрахованном лице при приеме на работу. Будут ли санкции?

— Трудоустройство директора в ООО на АУСН: что с НДФЛ и страховыми взносами

Организация на АУСН собирается трудоустроить директора. Рассказываем, как это сделать.

— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

— Ответ на предписание Роспотребнадзора: как составить правильно в 2026 году

В результате проверки Роспотребнадзор может выдать организации предписание. Рассказываем, как на него отвечать.