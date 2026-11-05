Утренний бухгалтер № 6248. Если на новой кассе 60 дней не пробивали чеки, это может стать поводом для проверки

Региональное УФНС разъяснило, что может послужить основанием для внеплановой проверки ККТ.
ФНС собирается обновить форму декларации по туристическому налогу.
Последний год ПБУ 2/2008: что сохранится, что менять в учетной политике на 2027, узнать тут.
Роструд рассказал, что работодатель не вправе платить сотрудникам разные оклады, если они на одной и той же должности.
Как сохранить юридическую значимость электронных документов при долгосрочном хранении: «1С:Архив» и автоматизация проверки меток времени, узнаете из статьи.
Иностранцы вправе получить ИНН без личного обращения, если у них есть российский работодатель.
Какие налоговые изменения повлияют на работу бухгалтера в 2027 году?
На вебинаре эксперт по налогообложению Надежда Самкова разберёт принятые поправки и законопроекты.
В программе — НДС, НДФЛ, новые лимиты спецрежимов, страховые взносы, отчётность и штрафы.
Что учесть в договорах и учётной политике на следующий год, ответит на вопросы и даст практические рекомендации.
9 ноября, 11:00 (мск).
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJPoiA6
Разборы законов
— Налоговая реконструкция 2026 и позиция ВС РФ: как добиться снижения доначислений
Даже если ФНС доказала использование технических фирм, бизнес может сохранить расходы — через налоговую реконструкцию. Разбираем порядок ее применения и новую позицию Верховного суда.
— Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете
Компания должна переобуть свои автомобили на зимний период (с 1 декабря по конец февраля). Сроки могут двигаться в зависимости от климата региона, но если несколько дней температура не поднимается выше +5 градусов, они вступают в силу.
— Как учитывать импорт в 1С:Бухгалтерия 8. Выбор порядка действий при поставках из ЕАЭС и других стран
Сначала определите маршрут ввоза — ЕАЭС либо другие страны, условия оплаты и порядок учета НДС. Начинаем цикл из 12 материалов, где детально разбираем, какие документы и действия предпринять для правильного отражения в 1С.
— Как вернуть положительное сальдо по ЕНС: судебная практика и механизмы защиты
Даже если обратиться в суд, вернуть переплату по ЕНС не всегда удастся. Причины для отказа — признаки недобросовестности, включая внесение средств, не связанных с реальным бизнесом, или использование ЕНС в качестве транзитного счета. Но есть практика, в которой налогоплательщиков поддержали.
— АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима. Конспект вебинара с видео
Изучили специфику АУСН, учет товаров и зарплаты на этом режиме, источники сведений для расчета налогов и проблемы с их использованием.
Новости
1 Центробанк обновил курсы валют на 3 ноября 2026: рубль продолжает терять позиции
2 Семь из десяти россиян назвали распродажи реальным способом сэкономить бюджет
3 Доходы работающих пенсионеров выросли почти на 3 тысячи рублей за 2026 год
4 Главбухи и директора останутся без премий до полного погашения задолженностей перед рабочими
5 Путин утвердил порядок передачи бесхозных вкладов государству
6 Мосбиржа начнет торговать криптовалютой с 1 декабря 2026 года
7 Россиянам рассказали, какую зарплату нужно получать для пенсии в 50 тысяч рублей
8 Праздничный день не изменит график выплаты детских пособий
9 Новая форма декларации по ЕСХН не применяется к прежним периодам
10 СФР досрочно выплатит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 6 ноября
11 Отсутствие реального производства станет основанием для отказа в кодах маркировки
12 Работодатель обязан предоставить неиспользованный отпуск перед декретом
13 Многодетные матери могут выйти на пенсию на 3–10 лет раньше
14 Список нарушений для выдворения иностранцев из России вырос более чем в два раза
15 Пенсионеры получат льготу по налогу на имущество не за весь год
16 ФНС разъяснила порядок сдачи декларации по НДС после закрытия ИП
17 ВС объяснил, почему начисленная после смерти пенсия не достанется наследникам
18 Нужно ли иностранцам приезжать в Россию для получения ИНН
19 Молчание зарегистрированной ККТ в течение 60 дней может привести к проверке
20 Российские компании могут не платить налог на прибыль с услуг турецких экспедиторов
21 Бабушка не может работать по внутреннему совместительству в отпуске по уходу за внуком
22 Ювелиров и ломбарды предупредили о новых штрафах за ошибки в системе учета
23 ФНС рассказала, как исправить ошибки в налоговом уведомлении и избежать начисления пеней
24 Клерк дарит возможность возвращаться к пройденным материалам целый год!
25 Работодатель не может на одной и той же должности платить разные оклады
26 Как правильно перечислять коды госсистем в электронной транспортной накладной — инструкция от налоговой
27 ФНС обновит декларацию по туристическому налогу с 2027 года
28 Юрист объяснил, когда наследники могут забрать пенсию родственника, а когда деньги придется вернуть
29 Для крупных строек и заводов хотят выделить почти 383 тысячи иностранных работников в 2027 году
30 Налоговики проверяют домашних кондитеров и мастеров по ремонту через аккаунты в соцсетях
31 Новые надбавки к тарифам ЖКХ пока не утверждены — Минстрой
32 Эксперт: отсрочка платежей по СПОТ не спасает от сбоев и задержек на таможне
33 Россияне стали на 57% чаще жаловаться на микрофинансовые организации
34 Теперь на «Клерке» можно удалять черновики статей
35 Банкам могут разрешить снизить ипотечные ставки раньше ЦБ — мнение эксперта
36 Alta Banka лишился лицензии в Сербии и начал процедуру банкротства
37 «Клерк» запускает курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ»
38 Учитесь сейчас, возвращайтесь к знаниям целый год! «Клерк» предлагает супервозможность для профессионального роста
39 Основатель «Клерка» предсказал конец эпохи привычных сайтов из-за ИИ
40 Сахалин просит распространить на регион действие федерального закона о гостевых домах
Мероприятия
Топ претензий ФНС, с которыми обращаются к налоговому консультанту
Дата проведения: 5 ноября, четверг
Обзор последних изменений и судебная практика кадрового учета. Проекты изменений по воинскому учету. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 9 ноября, понедельник
Статьи
— 3 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 3 ноября отмечают Иларионов день, Международный день биосферных заповедников и День культуры в Японии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 ноября.
— Как будут считать накопительную пенсию в 2027 году
Чтобы забрать свои пенсионные накопления, понадобится 22,5 года.
— Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю
С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.
— Как изменится НДС в общепите в 2027 году
Временное послабление по НДС-льготе в общепите действует до конца 2026 года. В 2027 году надо будет соблюдать все условия, чтобы не платить НДС.
— Утренний бухгалтер № 6247. С 2027 года организации будут вести учет расходов по новому ФСБУ 10/2026
В ФСБУ 10/2026 установлены новые требования к признанию, оценке, классификации и раскрытию информации о расходах.
— Налоговые каникулы для ИП: до нулевой ставки остается два месяца
Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП действуют до 31 декабря 2026 года — это последняя дата, после которой нулевая ставка по УСН и патенту исчезает для всех, включая тех, чей двухлетний льготный период еще не истек. Продления в законопроектах пока нет.
— Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года
Декабрь — месяц годовых премий и новогодних отпусков, а значит, и пик «зарплатных» расчетов. В 2026 году считать их пришлось по обновленным правилам: малый бизнес лишился универсальной скидки по взносам, из отпускных и командировочных нужно выделять «северные» доли для НДФЛ, а предельная база взносов выросла до 2,979 млн рублей.
— Матпомощь и подарки в 2026 году: новые лимиты и что с ними делать
Материальная помощь на рождение ребенка в 2026 году перестала быть символической: подняли необлагаемый порог с 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Поправки из закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ работают по НДФЛ и страховым взносам; для взносов на травматизм освобождение вводит отдельный закон от 28.11.2025 № 431-ФЗ (правка в подп. 3 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ).
— Дивиденды до конца 2026 года: последняя возможность распределить прибыль по ставке 15%
У владельцев бизнеса и частных инвесторов остается меньше двух месяцев, чтобы провести дивидендные выплаты по действующим правилам. В конце октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 617-9: с 2027 года дивиденды переводятся с льготной шкалы 13–15% на общую прогрессию до 22%.
— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 3 ноября 2026
3 ноября в систему загрузили 35 документов. Собрали самые важные из поступлений.
— Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда
Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.
— ФСБУ откладывают: пять стандартов сдвинули на 2029–2031 годы
Минфин вынес на обсуждение проект программы разработки федеральных стандартов бухучета на 2027–2031 годы. Обязательное применение пяти новых ФСБУ предлагают перенести на два-три года, а в программе появились два новых стандарта — по отчетности и по регулируемым активам.
— Как отражать в бухгалтерском учете оказание услуг самозанятым
Организация оплатила услуги самозанятого. Рассказываем, по какому счету это отражать в бухгалтерском учете.
— ООО со штрафом 400 тысяч от МВД. Дайджест КУБа за 3 ноября 2026
Обсуждаем, как поступить с ООО, которое не ведет деятельность, но получило штраф 400 тыс. рублей, обязательно ли сдавать сведения о застрахованном лице при приеме, можно ли совмещать ИП на УСН и НПД и что подавать по директору без зарплаты на АУСН.
— Почему делегирование не работает, пока не изменился сам руководитель
Передали задачу сотруднику, ее сделали не так, и в итоге оказалось проще сделать самому. В данной статье рассмотрим, почему делегирование чаще всего ломается на самом руководителе и что нужно изменить, чтобы задачи перестали возвращаться к вам.
— Как «проблемное совещание» спасает топ-команду от выгорания: кейс внедрения матрицы Эйзенхауэра для приоритизации задач
Предпринимательская реальность сегодня — это бесконечный поток вызовов. Они прилетают каждую минуту, не давая выдохнуть. Но главный враг современного бизнеса — не сами проблемы, а накопленная усталость команды. Когда ты не можешь расслабиться ни на секунду, наступает точка кипения.
— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки
В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.
— Мошеннические кредиты, резерв ЦОДов и ИИ-самолечение: российский IT-дайджест #71
Главные новости российского айти за сутки.
— КУБ дня. Про сведения о застрахованном лице при приеме на работу
Организация не подавала сведения о застрахованном лице при приеме на работу. Будут ли санкции?
— Трудоустройство директора в ООО на АУСН: что с НДФЛ и страховыми взносами
Организация на АУСН собирается трудоустроить директора. Рассказываем, как это сделать.
— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
— Ответ на предписание Роспотребнадзора: как составить правильно в 2026 году
В результате проверки Роспотребнадзор может выдать организации предписание. Рассказываем, как на него отвечать.
Блоги компаний
Функциональная модель управленческого учета: 8 разделов, без которых автоматизация превратится в переделку
Автоматизация процессов финансового планирования и контроля: опыт Минтруда и соцзащиты Хакасии
Цифровой контур 2026: как Единый реестр воинского учета (ЕРВУ) меняет правила игры в 1С
Как получить решение по банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ за 1 рабочий день: пошаговая инструкция для бухгалтера
Как сохранить юридическую значимость электронных документов при долгосрочном хранении: «1С:Архив» и автоматизация проверки меток времени
«Ты же бухгалтер, делай для себя». Борис Мальцев о том, как вырос Клерк.ру
Выход из «Сколково» ради ИТ-льгот: почему за год выхода придется заплатить 25% налога на прибыль
Прошли курс на «Клерке»? Возвращайтесь к материалам еще целый год
Штрафы за нарушения правил применения ККТ в 2026 году: размеры и примеры из судебной практики
Как учитывать операции с цифровым рублем с сентября 2026 года: гайд для бухгалтера
Вакансий для бухгалтеров стало меньше на 32%: какие навыки помогут оставаться востребованным в 2026 году
Отчуждение исключительного права на товарный знак: договор, регистрация и стоимость
Уточненная налоговая декларация в 2026–2027 годах: когда подавать и как избежать штрафа
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Генеральный директор Зарплата от 50000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
IT-аутсорсинг в банках: кто ответит за утечку данных и что будет с договором, если Банк России запретит работу подрядчика?
Налоговой хотят разрешить блокировать продажи на маркетплейсах за неявку на допрос. Чек-лист для бухгалтера и селлера. Разбор законопроекта
💥Обзор новостей: поддержали перевод накопительной пенсии в ПДС, средняя пенсия превысила 24 тыс рублей, понедельник – самый популярный день для открытия вкладов
ФНС сможет остановить продажи на маркетплейсах: за что продавцам грозит блокировка
Бизнес защитили от фототроллей: массовые иски признаны злоупотреблением правом
Ликвидация должника и взыскание долга с поручителя: как кредитору сохранить деньги
Клиент открывает ИП и 15 счетов «под кредит» или просит справку покрасивее: что сказать ему до того, как станет поздно
Нет вывески - значит адрес недостоверный
Зачет встречных требований по договору: когда суд признает его законным и как избежать взыскания долга
Какой режим налогообложения выбрать при сдаче квартиры в аренду?
⚡️ Майнинг на УСН запрещен. А что делать, если налоговая решила, что вы майнер?
Красная Огненная Коза — животное 2027 года: что принесет, кому повезет
Учет расходов на запуск франшизы: сметный аудит CapEx, арендные каникулы, неотделимые улучшения и ст. 252 НК РФ
Вызвали на комиссию по налогу на прибыль после уточнения НДС: памятка бухгалтеру — что говорить и что подписывать
«Чек завтра донесу»: как главбух лично ответила перед судом за авансовый отчет «из будущего»
Неустойка по решению суда с 2026 года попадает в резерв по сомнительным долгам: как этим пользоваться
Как с помощью ИИ подготовить увольнение сотрудника по собственному желанию
Ограничены ли права налоговых органов в истребовании документов при камеральной проверке?
ИИ-ассистенты и 152-ФЗ: как автоматизировать бизнес и не получить штраф
Вывод активов из ООО через выплату действительной стоимости доли: как оспорить сделку бывшего директора
Документы
Ничего не найдено.