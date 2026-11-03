Работодатель не может на одной и той же должности платить разные оклады

Размер оклада должен быть одинаковым, но надбавки, доплаты и премии у сотрудников могут различаться. Система оплаты труда на это правило не влияет.

Устанавливать разные оклады работникам на одной и той же должности нельзя, разъяснил Роструд. При этом итоговая зарплата сотрудников может отличаться за счет дополнительных выплат.

Размер надбавок, доплат и других выплат может зависеть от квалификации работника, сложности работы, а также количества и качества труда. Дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена статьей 132 ТК.

Систему оплаты труда, включая оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты, работодатель закрепляет в коллективном договоре, соглашениях или локальных нормативных актах. Такое требование установлено частью 2 статьи 135 ТК.

Кроме того, статья 22 ТК обязывает работодателя обеспечивать равную плату за труд равной ценности. Оценить конкретную ситуацию Роструд сможет только после изучения трудового договора, других документов и фактических обстоятельств.