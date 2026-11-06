Законодательное регулирование ИИ: что изменилось, что изменится с 1 марта 2027 года. Судебная практика.

Что меняется
Федеральный закон от 26.07.2026 N 243-ФЗ "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" стал, по сути, первым федеральным законом, который регулирует ИИ на постоянной основе. Определение ИИ не изменилось (унаследовано из закона от 24.04.2020 N 123-ФЗ и Указ Президента от 10.10.2019 N 490).
Что теперь нужно учитывать:
Предмет регулирования — большие фундаментальные модели (БФМ). То есть модели менее чем с 1 млрд параметров (модели для эмбеддингов, транскрибации аудио и т. д.), закон не регулирует.
Закон вводит понятия «суверенная модель» (ч. 2 ст. 6), «национальная модель» (ч. 3 ст. 6) и «российское юрлицо» (ч. 4 ст. 6). Модели с такими статусами получают меры господдержки и доступ к государственным данным для обучения.
Правительство определяет случаи, где допускаются исключительно суверенные и национальные модели, устанавливает требования по предотвращению рисков применения больших фундаментальных моделей в отдельных отраслях (ст. 5).
Обучение на чужих произведениях для суверенных и национальных моделей не считается нарушением авторских прав (ст. 10). Сервис должен сообщать пользователю, кому принадлежат права. Правда, кто автор, закон не решает.
Появляются правила маркировки (ст. 9) как возможность размещения предупреждения. То есть для пользователя пометка добровольна.
Закон не запрещает иностранные модели, дипфейки или иные практики. Нет ничего про право решения человеком или распределение ответственности между участниками. Обошлось без санкций и поправок в КоАП.
На кого распространяются требования
Основное внимание закона уделено разработчикам статусных моделей и сервисов на базе больших функциональных моделей. И все же в нем упоминаются и другие группы лиц:
Разработчики суверенных и национальных моделей. Должны соответствовать критериям к типу модели; обеспечивать меры безопасности модели; соблюдать правила эксплуатации; вести техническую документацию. Взамен получают господдержку и доступ к госданным.
Лица, предоставляющие доступ к большим фундаментальным моделям. Уведомлять пользователя о правах на результат и условиях доступа; обеспечивать возможность маркировки.
Площадки с аудиторией более 500 тыс. пользователей из России в сутки. Предоставлять пользователям возможность маркировки контента для публикации на персональных страницах.
Организации в сферах, которые определит правительство. Применять только суверенные или национальные модели.
Компании, которые просто пользуются нейросетями. Новых требований нет.
Граждане. Добровольная маркировка ИИ-контента.
Для бизнеса и пользователей реальные риски по-прежнему лежат вне рамок 243-ФЗ (Гражданский кодекс, 152-ФЗ, законодательство о рекламе).
Что изменится 1 марта 2027 года
Отдельные нормы 243-ФЗ вступают в силу с 1 марта 2027 года:
Возможность пометить ИИ-контент. Сервисам дается время для обеспечения возможности маркировать аудио- и видеоконтент, созданного нейросетью. Ставить или нет пометку, решает автор. При этом штраф за отсутствие пометки не предусмотрен.
Сведения о правах на результат. Сервис на базе больших функциональных моделей должен сообщать, кому принадлежат права и как ими можно пользоваться. Эти условия стоит читать, если в планах есть коммерческое использование.
Обучение отечественных моделей на открытом контенте. Суверенные и национальные модели смогут обучаться на общедоступных произведениях без согласия автора и без вознаграждения. Права потребовать исключения у автора нет.
Статусы моделей и сферы их применения. Появятся суверенные и национальные модели, вслед за ними — постановления правительства, касающиеся сфер, где разрешены только они.
Как устроена пометка ИИ-контента
Слово «маркировка» появляется только в названии статьи 9 и потому вводит в заблуждение. Потому что закон не вводит обязательной маркировки, но он обязывает дать возможность поставить предупреждение. Рассмотрим статью 9 подробнее:
Ч. 1 Фиксирует, что обеспечивается возможность разместить предупреждение.
Ч. 2 Определяет, что формат, содержание и порядок размещения предупреждения устанавливаются соглашением между пользователем и сервисом.
Ч. 3 Владельцы сайтов, платформ и приложений, содержащих персональные страницы пользователей и рекламу, с русскоязычной аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки обязаны дать возможность ставить такое предупреждение.
В законе нет обязанности выявлять сгенерированный контент, проверять его и ставить метки за пользователя. Такой вариант остался в обсуждениях и не попал в итоговый текст ФЗ. Однако после подписания закона в Госдуму внесен законопроект № 1317978-8, который переводит маркировку в обязанность владельцев ИИ-сервисов. Если его примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.
Также отмечу, что реклама маркируется по законодательству о рекламе независимо от 243-ФЗ.
Кто отвечает за вред от нейросетей
Распределение ответственности между разработчиком, оператором и пользователем не попало в итоговую редакцию закона. Статья 11 лишь отсылает к законодательству РФ. Отвечает человек или компания, применившие ИИ, по общим нормам Гражданского кодекса.
Таким образом, пока можно делать следующие выводы:
Вред по договору (условия использования / оферта сервиса). Разработчик модели отвечает перед оператором в пределах договора, в том числе в порядке регресса.
Вред вне договора (сбой, ошибочное решение системы). Глава 59 ГК. Отвечает владелец или оператор системы, то есть компания, которая ее применила.
Пользователь. Отвечает за то, что сам сгенерировал и распространил. Использование ИИ не освобождает от ответственности за достоверность сведений и нарушение чужих прав.
ИИ — не субъект права. Так что цепочка всегда заканчивается человеком.
Позиция Верховного суда пока формируется. В постановлении Пленума ВС от 21 мая 2026 года указано, что участники дела должны сообщать суду, если сведения о фактах получены с помощью ИИ.
Судебная практика до и после 26 июля 2026
До закона суды решали ИИ-споры по общим нормам с устойчивой позицией, что нейросеть — это инструмент, а не автор. А за содержание документа отвечает тот, кто его подал. Применялись Гражданский кодекс (ст. 152.1, 1228, 1259, 1301), нормы УК, статьи КоАП.
ИИ и авторское право: довод «это сгенерировано нейросетью» не работает
Дата
Суд и акт
Что решил суд
06.02.2024
13-й ААС, постановление № 13АП-37912/23, дело № А42-3966/2023
Ответчик утверждал, что спорное изображение сгенерировано нейросетью и не охраняется. Суд отклонил довод как необоснованный: истец доказал авторство.
08.04.2024
9-й ААС, постановление № 09АП-642/24, дело № А40-200471/2023
Видеоролик, обработанный технологией дипфейка, охраняется как произведение: технология — инструмент монтажа, исходный контент создан людьми. Иск о защите исключительных прав удовлетворен.
28.11.2024
15-й ААС, постановление № 15АП-15937/24, дело № А32-40085/2024
ИП разместил на маркетплейсе три чужих рисунка и ссылался на то, что это «продукт искусственного интеллекта». Довод отклонен, взыскано 30 000 руб.
Ответы чат-ботов как доказательства
Дата
Суд и акт
Что решил суд
25.02.2025
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, дело № 8Г-1706/2025
Переписка эксперта с чат-ботом сервисного центра не признана достоверным доказательством.
20.10.2025
11-й ААС, постановление № 11АП-7650/25, дело № А55-28080/2024
Ссылки истца на ответы чат-ботов отклонены как недопустимые доказательства.
Роботы-коллекторы
Дата
Суд и акт
Что решил суд
11.06.2024
7-й ААС, постановление № 07АП-2790/24, дело № А45-38245/2023
Звонки робота-коллектора, имитирующего разговор, — непосредственное взаимодействие с должником со всеми ограничениями закона № 230-ФЗ; довод банка об ином характере таких звонков отклонен.
14.06.2024
16-й ААС, постановление № 16АП-1672/24, дело № А61-4957/2023
Довод банка, что звонки робота — это «голосовые сообщения», отклонен: для должника неважно, говорит с ним человек или робот.
Выдуманная практика в процессуальных документах
Дата
Суд и акт
Что решил суд
14.05.2026
АС Западно-Сибирского округа, определение по делу № А27-7831/2025
ООО «ЦСС» оштрафовано на 50 000 руб. за кассационную жалобу со ссылками и цитатами из несуществующих судебных актов: заведомо ложные сведения и неуважение к суду.
27.08.2026
Суд по интеллектуальным правам, определение № С01-1025/2026, дело № А71-11377/2025
ИП оштрафован на 5 000 руб. за ссылки на несуществующую практику. Жалобу готовили с помощью ИИ-сервисом; суд указал, что ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, которое его использовало.
03.09.2026
Верховный суд, определение № 301-ЭС21-23756(4), дело № А82-22452/2018
Подготовка позиции с помощью программного обеспечения — на риск стороны, результаты надо проверять. Ссылки на несуществующие нормы и разъяснения — неуважение к суду (возможны штраф, расходы, частное определение).
Общая линия сохраняется: нейросеть — это инструмент, а не источник доказательств. Штрафуют не за использование ИИ, а за ложные сведения. Причем отвечает сторона, а не сервис.
Что остается нерешенным
Главный пробел 243-ФЗ состоит в применении ИИ, а не в разработке. Закон регулирует модели, но почти не касается того, как и где их используют. А практические механизмы на усмотрение еще не принятым подзаконным актам. Предлагаю взглянуть на нерешенные вопросы с трех точек зрения: не принятого, но уже объявленного законодательства; открытых вопросов; и сравнения с иностранным законодательством.
Закон прямо поручает Правительству не менее семи актов. 6 октября 2026 года замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил о шести постановлениях по утвержденному план-графику. Проекты на момент подготовки настоящего материала не опубликованы, сам план-график тоже. Но можно предположить состав, исходя из содержания 243-ФЗ.
Норма
Что должно быть установлено
Кто
Меры господдержки разработки и внедрения БФМ: финансовые, имущественные, гарантийные, информационные
Правительство
Случаи, когда допускаются только суверенные или национальные модели, и исключения из них
Правительство; фин. рынок по согласованию с ЦБ
Отраслевые требования по предотвращению рисков применения БФМ (право, не обязанность)
Правительство; фин. рынок по согласованию с ЦБ
Порядок доступа к данным федеральных информационных систем для обучения статусных моделей
Правительство по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Порядок доступа к региональным данным для обучения
Высший исполнительный орган субъекта РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Порядок подтверждения соответствия модели законодательству и традиционным ценностям
Правительство
Перечень существенных характеристик национальной модели
Правительство
Порядок учета и присвоения статуса суверенной и национальной модели
Правительство
Формат и порядок предупреждения об ИИ — не подзаконный акт, а соглашение пользователя и сервиса
Стороны договора самостоятельно
Исходя из этих пунктов, можно сделать вывод, что отдельные нормы не заработают с 1 марта 2027 года без двух или трех постановления Правительства. Кроме того, не определен критерий «традиционных ценностей». Без перечня сфер для отечественных моделей нет определенности в вопросе вытеснения иностранных моделей из госсектора, финансов, образования.
В плане применения ИИ остаются открытыми следующие вопросы:
Авторство за результат генерации. Закон обязывает сообщать, кому принадлежат права, но не решает, кто автор.
Права авторов при обучении. Механизмов вознаграждения и запрета со стороны правообладателя нет. Обучение может стать легальным способом использования произведения.
Маркировка. Законопроект об обязательной маркировке пока еще внесен на обсуждение в Госдуму.
Дипфейки. Общего запрета нет. Также открытым остается вопрос о детекции синтетического контента.
Ответственность. Особых правил нет. Распределение ролей в законе отсутствует.
Решения человеком. Право на решение человеком и ограничения на автоматизированный отбор не включены в закон.
ИИ-агенты. Закон ничего не говорит об агентах, хотя агенты уже заключают сделки и отправляют сообщения от имени людей.
Иностранные модели и платформы. Формально не запрещены. Механизмов, обязывающих их соблюдать российские правила, нет, кроме будущего перечня сфер для отечественных моделей.
Есть вероятность, что некоторые вопросы будут закрыты Верховным судом.
А уж поскольку подобное законодательство принимается не только в РФ, есть интерес в том, чтобы посмотреть, что там у соседей.
Ось
Россия (243-ФЗ)
ЕС
Открытый вопрос для России
Подход
Поддержка разработки БФМ; рамочный закон
AI Act (Регламент 2024/1689): риск-ориентированное регулирование всех ИИ-систем
Нет классификации систем по риску применения
Высокорисковые системы
Нет; правительство лишь вправе вводить отраслевые требования (ст. 5)
Обязанности для найма, кредитного скоринга, образования и др. (Annex III) — с 02.12.2027; для ИИ в регулируемых продуктах (Annex I) — с 02.08.2028; для госорганов — до 02.08.2030
Кто, когда и для каких отраслей введет требования
Запрещенные практики
Перечня нет
С 02.02.2025 запрещены социальный скоринг, манипулятивные техники и др.; запрет систем, создающих несогласованные интимные изображения и материалы сексуального насилия над детьми
Нет запрета ни одной практики применения ИИ
Маркировка контента
Возможность поставить пометку; добровольно; формат по соглашению; только аудио и графика
Ст. 50: с 02.08.2026 машиночитаемая маркировка вывода генеративных систем (для систем на рынке до 02.08.2026 — до 02.12.2026), раскрытие дипфейков и ИИ-текстов по общественно значимым темам; Кодекс практики от 10.06.2026 признан адекватным
Нет обязанности маркировать и технического стандарта метки
Модели общего назначения
Обязанности только у статусных моделей: безопасность, правила эксплуатации, техдокументация (ст. 8)
С 02.08.2025 для всех поставщиков GPAI: техдокументация, политика соблюдения авторского права, публичная сводка обучающих данных
Иностранные и нестатусные модели без обязанностей; нет раскрытия обучающих данных
Обучение на произведениях
Исключение для статусных моделей без согласия и оплаты; защита — только технические ограничения
Исключение для анализа текстов и данных (ст. 4 Директивы 2019/790) с правом правообладателя на машиночитаемую оговорку; поставщики GPAI обязаны ее соблюдать
Нет механизма opt-out и вознаграждения; поправки в ГК — в проекте
Персональные данные при обучении
GDPR; правка о законном интересе как основании обучения ИИ в Data Omnibus — на переговорах в Совете; AI Omnibus добавил основание обработки особых данных для выявления предвзятости
Правовое основание обучения на персональных данных не определено
Решения о людях без участия человека
В 243-ФЗ нет; право на решение человеком исключено из проекта; действует общая ст. 16 152-ФЗ
Ст. 22 GDPR; для высокорисковых систем — человеческий надзор и право на объяснение
Нет гарантий участия человека в значимых решениях ИИ
Санкции
Собственных нет; ст. 11 отсылает к общему законодательству
Штрафы до 35 млн евро или 7% мирового оборота за запрещенные практики, до 15 млн евро или 3% за иные нарушения
Нарушение 243-ФЗ ничем не грозит
Надзор
Минцифры: анализ, методическая поддержка, меры стимулирования; надзорного органа нет
AI Office Еврокомиссии и национальные органы; Omnibus расширил полномочия AI Office
Нет органа, который контролирует исполнение
Регулирование ЕС само меняется. Пакет Digital Omnibus по ИИ (Регламент (ЕС) 2026/1744) вступил в силу 27 июля 2026 года и перенес сроки для высокорисковых систем. Отдельный пакет правок GDPR (Data Omnibus) на дату документа еще обсуждается в Совете ЕС.
Отдельно отмечу, что самый наглядный контраст по маркировке можно увидеть в Китае. С 1 сентября 2025 года действуют «Меры по маркировке синтетического контента» и обязательный национальный стандарт GB 45438-2025. Сервисы обязаны ставить явные метки на текст, изображения, аудио, видео и виртуальные сцены и встраивать скрытые метки в метаданные. Платформы проверяют метаданные и показывают метку, а пользователи обязаны заявлять о сгенерированном контенте при публикации. По 243-ФЗ ни одна из этих обязанностей не установлена.
И поскольку сфера регулирования во всем мире очень молодая, речь в сравнении идет не об ошибках, а только об открытых вопросах.