Законодательное регулирование ИИ: что изменилось, что изменится с 1 марта 2027 года. Судебная практика.

Что остается нерешенным

Главный пробел 243-ФЗ состоит в применении ИИ, а не в разработке. Закон регулирует модели, но почти не касается того, как и где их используют. А практические механизмы на усмотрение еще не принятым подзаконным актам. Предлагаю взглянуть на нерешенные вопросы с трех точек зрения: не принятого, но уже объявленного законодательства; открытых вопросов; и сравнения с иностранным законодательством.

Закон прямо поручает Правительству не менее семи актов. 6 октября 2026 года замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил о шести постановлениях по утвержденному план-графику. Проекты на момент подготовки настоящего материала не опубликованы, сам план-график тоже. Но можно предположить состав, исходя из содержания 243-ФЗ.

Исходя из этих пунктов, можно сделать вывод, что отдельные нормы не заработают с 1 марта 2027 года без двух или трех постановления Правительства. Кроме того, не определен критерий «традиционных ценностей». Без перечня сфер для отечественных моделей нет определенности в вопросе вытеснения иностранных моделей из госсектора, финансов, образования.

В плане применения ИИ остаются открытыми следующие вопросы:

Авторство за результат генерации . Закон обязывает сообщать, кому принадлежат права, но не решает, кто автор.

Права авторов при обучении . Механизмов вознаграждения и запрета со стороны правообладателя нет. Обучение может стать легальным способом использования произведения.

Маркировка . Законопроект об обязательной маркировке пока еще внесен на обсуждение в Госдуму.

Дипфейки . Общего запрета нет. Также открытым остается вопрос о детекции синтетического контента.

Ответственность . Особых правил нет. Распределение ролей в законе отсутствует.

Решения человеком . Право на решение человеком и ограничения на автоматизированный отбор не включены в закон.

ИИ-агенты . Закон ничего не говорит об агентах, хотя агенты уже заключают сделки и отправляют сообщения от имени людей.

Иностранные модели и платформы. Формально не запрещены. Механизмов, обязывающих их соблюдать российские правила, нет, кроме будущего перечня сфер для отечественных моделей.

Есть вероятность, что некоторые вопросы будут закрыты Верховным судом.

А уж поскольку подобное законодательство принимается не только в РФ, есть интерес в том, чтобы посмотреть, что там у соседей.

Ось Россия (243-ФЗ) ЕС Открытый вопрос для России Подход Поддержка разработки БФМ; рамочный закон AI Act (Регламент 2024/1689): риск-ориентированное регулирование всех ИИ-систем Нет классификации систем по риску применения Высокорисковые системы Нет; правительство лишь вправе вводить отраслевые требования (ст. 5) Обязанности для найма, кредитного скоринга, образования и др. (Annex III) — с 02.12.2027; для ИИ в регулируемых продуктах (Annex I) — с 02.08.2028; для госорганов — до 02.08.2030 Кто, когда и для каких отраслей введет требования Запрещенные практики Перечня нет С 02.02.2025 запрещены социальный скоринг, манипулятивные техники и др.; запрет систем, создающих несогласованные интимные изображения и материалы сексуального насилия над детьми Нет запрета ни одной практики применения ИИ Маркировка контента Возможность поставить пометку; добровольно; формат по соглашению; только аудио и графика Ст. 50: с 02.08.2026 машиночитаемая маркировка вывода генеративных систем (для систем на рынке до 02.08.2026 — до 02.12.2026), раскрытие дипфейков и ИИ-текстов по общественно значимым темам; Кодекс практики от 10.06.2026 признан адекватным Нет обязанности маркировать и технического стандарта метки Модели общего назначения Обязанности только у статусных моделей: безопасность, правила эксплуатации, техдокументация (ст. 8) С 02.08.2025 для всех поставщиков GPAI: техдокументация, политика соблюдения авторского права, публичная сводка обучающих данных Иностранные и нестатусные модели без обязанностей; нет раскрытия обучающих данных Обучение на произведениях Исключение для статусных моделей без согласия и оплаты; защита — только технические ограничения Исключение для анализа текстов и данных (ст. 4 Директивы 2019/790) с правом правообладателя на машиночитаемую оговорку; поставщики GPAI обязаны ее соблюдать Нет механизма opt-out и вознаграждения; поправки в ГК — в проекте Персональные данные при обучении 243-ФЗ не регулирует; общие правила 152-ФЗ GDPR; правка о законном интересе как основании обучения ИИ в Data Omnibus — на переговорах в Совете; AI Omnibus добавил основание обработки особых данных для выявления предвзятости Правовое основание обучения на персональных данных не определено Решения о людях без участия человека В 243-ФЗ нет; право на решение человеком исключено из проекта; действует общая ст. 16 152-ФЗ Ст. 22 GDPR; для высокорисковых систем — человеческий надзор и право на объяснение Нет гарантий участия человека в значимых решениях ИИ Санкции Собственных нет; ст. 11 отсылает к общему законодательству Штрафы до 35 млн евро или 7% мирового оборота за запрещенные практики, до 15 млн евро или 3% за иные нарушения Нарушение 243-ФЗ ничем не грозит Надзор Минцифры: анализ, методическая поддержка, меры стимулирования; надзорного органа нет AI Office Еврокомиссии и национальные органы; Omnibus расширил полномочия AI Office Нет органа, который контролирует исполнение

Регулирование ЕС само меняется. Пакет Digital Omnibus по ИИ (Регламент (ЕС) 2026/1744) вступил в силу 27 июля 2026 года и перенес сроки для высокорисковых систем. Отдельный пакет правок GDPR (Data Omnibus) на дату документа еще обсуждается в Совете ЕС.

Отдельно отмечу, что самый наглядный контраст по маркировке можно увидеть в Китае. С 1 сентября 2025 года действуют «Меры по маркировке синтетического контента» и обязательный национальный стандарт GB 45438-2025. Сервисы обязаны ставить явные метки на текст, изображения, аудио, видео и виртуальные сцены и встраивать скрытые метки в метаданные. Платформы проверяют метаданные и показывают метку, а пользователи обязаны заявлять о сгенерированном контенте при публикации. По 243-ФЗ ни одна из этих обязанностей не установлена.

И поскольку сфера регулирования во всем мире очень молодая, речь в сравнении идет не об ошибках, а только об открытых вопросах.