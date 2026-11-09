Налоги при сдаче коммерческой недвижимости в 2026 году

Статус собственника и НДФЛ

Систематическая сдача офиса, магазина или склада ради прибыли может быть признана предпринимательской деятельностью. Поэтому уплата НДФЛ сама по себе не снимает вопрос о регистрации ИП. Режим самозанятости для такой аренды не подходит: НПД разрешен для сдачи жилых помещений, но не коммерческих.

Если доход облагается НДФЛ у физлица — налогового резидента России — применяется прогрессивная шкала:

13% — с части годовой налоговой базы до 2,4 млн рублей;

15% — с части свыше 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — с части свыше 5 млн до 20 млн рублей;

20% — с части свыше 20 млн до 50 млн рублей;

22% — с части свыше 50 млн рублей.

Повышенная ставка действует только на превышение. Арендный доход суммируется с другими доходами, относящимися к той же совокупности налоговых баз, в том числе с обычной зарплатой. Российское ООО или ИП, выплачивающее арендную плату физлицу без статуса ИП, как правило, удерживает НДФЛ как налоговый агент.