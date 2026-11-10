Утренний бухгалтер № 6251. Даже при отсутствии интернета, продавцы обязаны выдавать покупателям чеки

Статьи

— 9 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 ноября отмечают День СОБР, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 ноября.

— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить

С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.

— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

— Переход с УСН на ОСНО в 2027 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2027 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

— Утренний бухгалтер № 6250. Работник вправе получить отгул, даже если в выходной он работал час

Повышенную оплату за работу в выходной можно заменить на отгул.

— УСН и НДС: порог 20 млн рублей продлили до 2029 года. Что проверить бизнесу в 2026-м

Бизнес на упрощенке с выручкой до 20 млн рублей в год еще три года не будет платить НДС. Президент подписал закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 — он отменил плановое снижение порога до 15 млн в 2027-м и до 10 млн в 2028-м. Но решение о том, платить ли вам НДС в 2027 году, уже принято: оно зависит от выручки за 2026 год.

— Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов в 2026 году: новый размер, формула расчета и что готовят на 2027-й

С начала 2026 года аванс по НДФЛ за патент снова вырос: дефлятор подрос до 2,842, а регионы установили свои коэффициенты. Так как дефлятор вырос с 2,594 до 2,842 (почти на 10%), в большинстве субъектов, не менявших свой коэффициент, патент подорожал на 9,6%.

— Льготы по взносам для ИТ и НКО продлили — но сделали их «двухступенчатыми»

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ снял главный вопрос, которым тревожились ИТ-компании и некоммерческие организации: пониженные тарифы страховых взносов не отменяются. Но сделка вышла неоднородной. ИТ-сектор с 2026 года переходит на ставку 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее — причем у этой льготы закон вообще не устанавливает конечного срока.

— НДС при безвозмездной передаче имущества в казну: льготу расширяют и делают «задним числом» с 2026 года

С 2019 года НДС не облагается лишь одна операция — безвозмездная передача недвижимости в федеральную казну. Любое движимое имущество, которое компания дарит государству, до сих пор считается реализацией и облагается налогом — а входной НДС по нему приходится восстанавливать.

— Налоги при сдаче коммерческой недвижимости в 2026 году

В 2026 году налоги при сдаче коммерческой недвижимости зависят от статуса собственника, выбранного режима и совокупного дохода. Разберем, когда возникает НДС, кому подходит патент и какие платежи учитывать при расчете доходности помещения.

— ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев, но система его отклонила: что делать

ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев. Однако система отклонила его из-за льгот для пострадавших продавцов. Рассказываем, что делать и можно ли отказаться от льготы.

— Как оформить выдачу денег под отчет

Рассказываем, как выдать деньги под отчет и какими документами оформить выдачу денежных средств.

— Код ОКЗ: что это, как определить по должности и указать в ЕФС-1

Код ОКЗ — цифровой идентификатор, который присваивают конкретной трудовой функции сотрудника. Он нужен, чтобы единообразно отражать работу человека в отчетности — например, в форме ЕФС-1, подраздел 1.1. Разбираем, из чего состоит код, как найти его по должности и какие коды соответствуют популярным профессиям.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 6 ноября 2026

6 ноября в систему поступило 100 документов: 93 постановления Правительства, 6 указов и приказ Минфина об утверждении форм бюджетной отчетности.

— ИП как физлицо собирается приобрести автомобиль: что нужно учесть

ИП собирается приобрести автомобиль для личных нужд. Рассказываем, что учесть при покупке.

— Документы для приема иностранца с ВНЖ. Дайджест КУБа за 9 ноября 2026

Обсуждаем, какие документы оформить при приеме иностранца с ВНЖ, проверяет ли ФНС присоединение недействующей компании как ликвидацию, почему отсрочка по постановлению № 1074 не видна в ЛК ЕНС и откуда взялся исполнительский сбор при списании взносов.

— КУБ дня. Про дату увольнения при исключении ООО из ЕГРЮЛ

Организация собирается ликвидироваться. Как определить дату увольнения директора?

— Бухгалтерия в госучреждении: как устроена и где ошибаются

Бухгалтер, впервые попавший в государственное учреждение, быстро замечает: привычные вещи работают иначе. Здесь другой план счетов, другие правила расходов и отдельная логика движения денег через казначейство.

— Справка о составе семьи: где ее получить и кому ее выдают

Сейчас справка о составе семьи не считается обязательным документом. Однако иногда ее все же могут запросить. Рассказываем, что такое справка о составе семьи, зачем она нужна и как ее оформить.

— Самозапрет на зарубежные звонки, сбой ESTT и Zabbix 8.0: российский IT-дайджест #73

Главные новости российского айти за сутки.

— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.

— Спорить с налоговиками станет труднее. ⚖️«Ночной бухгалтер» № 2301

Срок для оспаривания решений ФНС сократят с 12 до 3 месяцев.