Утренний бухгалтер № 6251. Даже при отсутствии интернета, продавцы обязаны выдавать покупателям чеки

ФНС рассказала, что даже при отсутствии интернета необходимо выдавать покупателям чеки.
Как сократить в 8 раз процесс составления графика отпусков, приема на работу и другие кадровые процессы, узнаете здесь.
С 1 января 2027 года будет применяться новая форма выписки из лицевого счета СФР.
Налоговая рассказала, что ошибочное уведомление по НДФЛ и страховым взносам, необходимо исправлять в два этапа.
Если организация не выдала несколько чеков, то исправить их одним коррекционным нельзя.
МВД предлагает перевести заявления о правонарушениях в электронную форму.
Как изменится учёт доходов с применением ФСБУ 9/2025?
На вебинаре аудитор Ольга Бондаренко рассмотрит требования нового стандарта и правила признания выручки.
В программе – скидки, бонусы, возвраты, долгосрочные договоры и раскрытие доходов в отчётности.
Эксперт объяснит, что изменить в учётной политике и какие послабления доступны малому бизнесу. В конце вебинара – ответы на вопросы.
13 ноября, 11:00
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Разборы законов
— Туристический налог с 2027 года: что изменится для отельеров и как готовиться
Если законопроект № 617-9 примут, с 1 января 2027 года изменится порядок исчисления туристического налога. Четыре основных новации: особые условия для проживающих дольше 90 дней, привязка к факту оказания услуги, право на обнуление минимального налога, дифференциация ставок.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 отразить импорт, если валюты цены и платежа различаются
Допустим, поставщик выставил инвойс в долларах, а оплату принимает в юанях. В 1С такую поставку нельзя закрыть простой заменой валюты договора. Покажем, как разделить учет поступления и платежа, связать расчеты и проверить остатки.
— Налоговый контроль-2027. Маркетплейсы передают данные в ФНС: что именно они сообщат. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, какие сведения маркетплейсы передают в налоговую, на кого это распространяется и как продавцу избежать расхождений.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как настроить 1С:Бухгалтерия 8 для учета импортных товаров из ЕАЭС и других стран
До первой импортной поставки включите нужную функциональность, проверьте валюты и заполните справочники. Это поможет правильно оформить поступление и расчеты с поставщиком. Покажем порядок подготовки «1С:Бухгалтерии 8» 3.0 для ввоза товаров из-за рубежа.
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Новости
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12 Налоговики напомнили об условиях применения АУСН при расширении деятельности
13 Налоговая: ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам исправляют в два этапа
14 ФНС напомнила о налоговых льготах для благотворителей и некоммерческих организаций
15 Селлер хочет заплатить УСН сейчас, а не в 2027 году: эксперт рассказала, как обойти принудительную отсрочку от ФНС
16 Средства на накопительных счетах в российских банках превысят 11 трлн рублей — это 90% всего прироста банковских средств
17 Отсутствие интернета не освобождает бизнес от выдачи бумажного чека
18 Набиуллина: преждевременное снижение ключевой ставки может привести к росту цен
19 Росстат будет утверждать формы статистической отчетности по новому порядку
20 Экспортеры могут не платить экологический сбор за вывезенные из России товары
21 Депутат уточнил, какие продукты подпадут под госмониторинг цен
22 Минтруд меняет форму выписки из лицевого счета в СФР с 1 января 2027 года
23 Онлайнинспекция объяснила, когда замначальника вправе инструктировать персонал
24 Собрать доказательства по сложным спорам за 3 месяца нереально – эксперт
25 Суды возвращают заемщикам плату за снижение кредитных ставок
26 Льготникам предложили платить транспортный налог только с мощности сверх лимита
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28 Банк Bank of Maldives прекратил обработку переводов, связанных с Россией
29 Иллюзия уступок: почему новые правила досудебных споров с ФНС выгодны только налоговикам
30 СФР: военные пенсионеры могут оформить вторую страховую пенсию
31 Набиуллина: рост цен – это самый несправедливый налог
32 Мошенники используют проверку переадресации, чтобы получить доступ к деньгам россиян
33 Достаточно ли одного чека коррекции на несколько невыданных – ответ ФНС
34 Банки заплатили 553 млн рублей штрафов в 2026 году за ошибки при передаче данных ФНС
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Учет в общепите: специфика отрасли
Дата проведения: 10 ноября, вторник
Учет торговли на маркетплейсах: реестр платформ, отрицательные комиссии и НДС
Дата проведения: 13 ноября, пятница
1С и ИИ в работе бухгалтера. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 13 ноября, пятница
Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка
Дата проведения: 15 ноября, воскресенье
Статьи
— 9 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 9 ноября отмечают День СОБР, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 ноября.
— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить
С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.
— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов
Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.
— Переход с УСН на ОСНО в 2027 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2027 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.
— Утренний бухгалтер № 6250. Работник вправе получить отгул, даже если в выходной он работал час
Повышенную оплату за работу в выходной можно заменить на отгул.
— УСН и НДС: порог 20 млн рублей продлили до 2029 года. Что проверить бизнесу в 2026-м
Бизнес на упрощенке с выручкой до 20 млн рублей в год еще три года не будет платить НДС. Президент подписал закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 — он отменил плановое снижение порога до 15 млн в 2027-м и до 10 млн в 2028-м. Но решение о том, платить ли вам НДС в 2027 году, уже принято: оно зависит от выручки за 2026 год.
— Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов в 2026 году: новый размер, формула расчета и что готовят на 2027-й
С начала 2026 года аванс по НДФЛ за патент снова вырос: дефлятор подрос до 2,842, а регионы установили свои коэффициенты. Так как дефлятор вырос с 2,594 до 2,842 (почти на 10%), в большинстве субъектов, не менявших свой коэффициент, патент подорожал на 9,6%.
— Льготы по взносам для ИТ и НКО продлили — но сделали их «двухступенчатыми»
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ снял главный вопрос, которым тревожились ИТ-компании и некоммерческие организации: пониженные тарифы страховых взносов не отменяются. Но сделка вышла неоднородной. ИТ-сектор с 2026 года переходит на ставку 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее — причем у этой льготы закон вообще не устанавливает конечного срока.
— НДС при безвозмездной передаче имущества в казну: льготу расширяют и делают «задним числом» с 2026 года
С 2019 года НДС не облагается лишь одна операция — безвозмездная передача недвижимости в федеральную казну. Любое движимое имущество, которое компания дарит государству, до сих пор считается реализацией и облагается налогом — а входной НДС по нему приходится восстанавливать.
— Налоги при сдаче коммерческой недвижимости в 2026 году
В 2026 году налоги при сдаче коммерческой недвижимости зависят от статуса собственника, выбранного режима и совокупного дохода. Разберем, когда возникает НДС, кому подходит патент и какие платежи учитывать при расчете доходности помещения.
— ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев, но система его отклонила: что делать
ИП на УСН подал уведомление за 9 месяцев. Однако система отклонила его из-за льгот для пострадавших продавцов. Рассказываем, что делать и можно ли отказаться от льготы.
— Как оформить выдачу денег под отчет
Рассказываем, как выдать деньги под отчет и какими документами оформить выдачу денежных средств.
— Код ОКЗ: что это, как определить по должности и указать в ЕФС-1
Код ОКЗ — цифровой идентификатор, который присваивают конкретной трудовой функции сотрудника. Он нужен, чтобы единообразно отражать работу человека в отчетности — например, в форме ЕФС-1, подраздел 1.1. Разбираем, из чего состоит код, как найти его по должности и какие коды соответствуют популярным профессиям.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 6 ноября 2026
6 ноября в систему поступило 100 документов: 93 постановления Правительства, 6 указов и приказ Минфина об утверждении форм бюджетной отчетности.
— ИП как физлицо собирается приобрести автомобиль: что нужно учесть
ИП собирается приобрести автомобиль для личных нужд. Рассказываем, что учесть при покупке.
— Документы для приема иностранца с ВНЖ. Дайджест КУБа за 9 ноября 2026
Обсуждаем, какие документы оформить при приеме иностранца с ВНЖ, проверяет ли ФНС присоединение недействующей компании как ликвидацию, почему отсрочка по постановлению № 1074 не видна в ЛК ЕНС и откуда взялся исполнительский сбор при списании взносов.
— КУБ дня. Про дату увольнения при исключении ООО из ЕГРЮЛ
Организация собирается ликвидироваться. Как определить дату увольнения директора?
— Бухгалтерия в госучреждении: как устроена и где ошибаются
Бухгалтер, впервые попавший в государственное учреждение, быстро замечает: привычные вещи работают иначе. Здесь другой план счетов, другие правила расходов и отдельная логика движения денег через казначейство.
— Справка о составе семьи: где ее получить и кому ее выдают
Сейчас справка о составе семьи не считается обязательным документом. Однако иногда ее все же могут запросить. Рассказываем, что такое справка о составе семьи, зачем она нужна и как ее оформить.
— Самозапрет на зарубежные звонки, сбой ESTT и Zabbix 8.0: российский IT-дайджест #73
Главные новости российского айти за сутки.
— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами
Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.
— Спорить с налоговиками станет труднее. ⚖️«Ночной бухгалтер» № 2301
Срок для оспаривания решений ФНС сократят с 12 до 3 месяцев.
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Передача данных маркетплейсами в ФНС: что меняется с вступлением в силу закона о платформенной экономике
Разбор трех критических ошибок в воинском учете в 1С: как избежать проблем и штрафов
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Бренд на латинице до сих пор не зарегистрирован: что делать с названием, вывеской и сайтом после 1 марта 2026 года
Нейросеть для бухгалтера в 2026–2027 году: какую выбрать
Распродажа 11.11 на Клерке: большие знания по маленьким ценам
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💥Обзор новостей: выдачи семейной ипотеки сократились, россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, лишь 20% сотрудников по-настоящему увлечены своим делом
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