Судебный штраф: наказание без судимости

Какой вред необходимо загладить

Согласно ст. 76.2 УК заглаживанию подлежит вред, причиненный преступлением. Для применения этой нормы нужно установить, какие охраняемые законом интересы затронуты конкретным деянием и что сделано для устранения его последствий. Из п. 2.1 постановления Пленума № 19 и п. 1 Обзора Президиума Верховного Суда от 10.07.2019 следует, что суд оценивает меры с учетом объекта посягательства и обстоятельств дела. Если деяние затронуло два объекта охраны, оценка должна охватывать вред каждому из них.

Так, при краже посягательство направлено на отношения собственности. Если причиненный вред исчерпывается имущественным ущербом, его полное возмещение считается достаточным. В п. 4 Обзора от 10.07.2019 приведено постановление Ленинского районного суда г. Кирова от 14.12.2017. Суд прекратил дело о краже с назначением судебного штрафа, учитывая, что обвиняемая добровольно вернула похищенное имущество. В том же пункте Верховный Суд разграничил добровольный возврат и изъятие похищенного при задержании или следственных действиях. Во втором случае факт возвращения имущества владельцу еще не подтверждает, что обвиняемый принял меры к возмещению ущерба.

При нарушении правил дорожного движения, предусмотренном ст. 264 УК, деяние посягает на безопасность дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также на жизнь или здоровье человека. Значит, вред необходимо возместить и одному, и второму объекту, пострадавшему в результате совершения преступления. Суды при наличии второго объекта преступного посягательства признают недостаточными для признания вреда заглаженным оплату лечения и компенсацию морального вреда потерпевшему (постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.10.2025 № 77-3093/2025).

Кроме того, меры, принятые для заглаживания вреда, должны соответствовать характеру содеянного и быть направлены на устранение последствий конкретного преступления: «Приняв решение об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением штрафа, суд оставил без внимания то, что основным объектом преступления, предусмотренного ст. 318 УК, является нормальная деятельность органов власти, в связи с чем оказание благотворительной помощи в неустановленном судом размере само по себе не может устранить наступившие последствия и снизить степень общественной опасности совершенного преступления» (постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 02.03.2022 № 77-829/2022).