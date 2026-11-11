Судебный штраф: наказание без судимости

Штраф в соответствии со ст. 46 УК является наказанием. Его назначают обвинительным приговором, со вступлением которого в законную силу у осужденного возникает судимость. Судебный штраф, согласно ст. 104.4 УК, относится к иным мерам уголовно-правового характера. Суд назначает его одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования. Обвинительный приговор в этом случае не выносится и судимость не возникает.
Для применения судебного штрафа имеет значение, какой вред причинило преступление и что было сделано для его заглаживания. При краже может быть достаточно вернуть похищенное или возместить его стоимость. При нарушении правил дорожного движения или безопасности строительных работ суд оценивает и меры, направленные на заглаживание вреда общественным интересам.
Условия назначения судебного штрафа
В соответствии со ст. 76.2 УК суд может освободить лицо от уголовной ответственности, если оно впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести и возместило ущерб либо иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Согласно ч. 2 ст. 27 УПК требуется также согласие подозреваемого или обвиняемого. Прекращение дела по этому основанию не влечет реабилитации.
Условие о совершении преступления впервые оценивается с учетом правовых последствий прежнего привлечения к уголовной ответственности. В частности, оно может быть выполнено, если лицо ранее освобождалось от уголовной ответственности или если к моменту совершения нового деяния судимость была снята либо погашена. Несколько впервые совершенных преступлений небольшой или средней тяжести также не препятствуют назначению судебного штрафа (пп. 2 и 16.1 постановления Пленума Верховного Суда от 27.06.2013 № 19).
Какой вред необходимо загладить
Согласно ст. 76.2 УК заглаживанию подлежит вред, причиненный преступлением. Для применения этой нормы нужно установить, какие охраняемые законом интересы затронуты конкретным деянием и что сделано для устранения его последствий. Из п. 2.1 постановления Пленума № 19 и п. 1 Обзора Президиума Верховного Суда от 10.07.2019 следует, что суд оценивает меры с учетом объекта посягательства и обстоятельств дела. Если деяние затронуло два объекта охраны, оценка должна охватывать вред каждому из них.
Так, при краже посягательство направлено на отношения собственности. Если причиненный вред исчерпывается имущественным ущербом, его полное возмещение считается достаточным. В п. 4 Обзора от 10.07.2019 приведено постановление Ленинского районного суда г. Кирова от 14.12.2017. Суд прекратил дело о краже с назначением судебного штрафа, учитывая, что обвиняемая добровольно вернула похищенное имущество. В том же пункте Верховный Суд разграничил добровольный возврат и изъятие похищенного при задержании или следственных действиях. Во втором случае факт возвращения имущества владельцу еще не подтверждает, что обвиняемый принял меры к возмещению ущерба.
При нарушении правил дорожного движения, предусмотренном ст. 264 УК, деяние посягает на безопасность дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также на жизнь или здоровье человека. Значит, вред необходимо возместить и одному, и второму объекту, пострадавшему в результате совершения преступления. Суды при наличии второго объекта преступного посягательства признают недостаточными для признания вреда заглаженным оплату лечения и компенсацию морального вреда потерпевшему (постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.10.2025 № 77-3093/2025).
Кроме того, меры, принятые для заглаживания вреда, должны соответствовать характеру содеянного и быть направлены на устранение последствий конкретного преступления: «Приняв решение об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением штрафа, суд оставил без внимания то, что основным объектом преступления, предусмотренного ст. 318 УК, является нормальная деятельность органов власти, в связи с чем оказание благотворительной помощи в неустановленном судом размере само по себе не может устранить наступившие последствия и снизить степень общественной опасности совершенного преступления» (постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 02.03.2022 № 77-829/2022).
Когда вред причинен публичным интересам
Судебный штраф возможен и в делах, где деяние не причинило вреда конкретному потерпевшему. В таком случае меры по заглаживанию вреда оцениваются применительно к тому общественному интересу, который затронуло преступление. В п. 2 Обзора от 10.07.2019 приведено постановление Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 28.06.2017. Суд прекратил дело по ч. 1 ст. 228 УК, приняв во внимание добровольное выполнение общественных работ в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и пожертвование этому учреждению.
При выборе пожертвования или общественно полезной работы защите следует объяснить, почему именно эта мера отвечает характеру причиненного вреда. В ходатайстве стоит указать, какую помощь получило учреждение и как она связана с интересами, затронутыми преступлением. При этом необходимо учитывать, что суд оценивает достаточность возмещения с учетом фактических обстоятельств дела.
В делах о преступлениях, повлекших смерть человека, Верховный Суд последовательно отменяет решения о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, когда нижестоящие суды признавали вред заглаженным на основании выплат родственникам погибшего. Такая компенсация направлена на возмещение вреда, причиненного близким, тогда как гибель человека является необратимым последствием преступления. Согласие родственника, признанного потерпевшим, с размером выплаты не дает достаточных оснований считать заглаженным весь вред.
В деле о нарушении правил дорожного движения Верховный Суд также указал, что нижестоящий суд не объяснил, каким образом выплаты сестре погибшего и учреждению для детей-сирот снизили общественную опасность содеянного. Этот подход отражен в определениях по делам о причинении смерти по неосторожности, нарушении правил безопасности строительных работ и нарушении правил дорожного движения (определения СКУД Верховного Суда от 21.12.2021 № 18-УДП21-100-К4, от 02.05.2024 № 12-УДП24-2-К6, от 15.06.2023 № 31-УДП23-6-К6).
В деле об уклонении от призыва на военную службу Верховный Суд отменил решение о назначении судебного штрафа по другой причине. Пожертвование детскому дому не было связано с восстановлением интересов государства в сфере обороноспособности, которым причинен вред уклонением от призыва. Намерение пройти военную службу в будущем коллегия также не признала заглаживанием вреда. Для прекращения дела необходимо установить, какие действия уже совершены и как они заглаживают вред, причиненный конкретным преступлением (кассационное определение СКУД Верховного Суда от 01.08.2025 № 60-УДП25-8-К9).
При подготовке ходатайства о назначении судебного штрафа стороне защиты следует указать, какие последствия повлекло преступление, какие меры уже приняты и чем подтверждается их результат. Если деяние затронуло интересы потерпевшего и публичные интересы, в ходатайстве стоит отдельно обосновать, как принятые меры заглаживают вред в каждой из этих частей. Это особенно важно, когда защита ссылается на благотворительную помощь: документы о перечислении денег подтверждают факт пожертвования, а его связь с причиненным вредом требует отдельного обоснования.