Сегодня в выпуске:
При высоком доходе алименты могут быть в твердой сумме до 300 тыс. рублей.
Опубликованы поправки в НК ко второму чтению законопроекта № 617-9.
Минфин: на ПСН нет НДС.
Работающим пенсионерам хотят сохранить доплату до ПМП.
Ввели новый ГОСТ на новогодние салаты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Алименты
Если у отца очень высокий доход, размер алиментов не обязательно должен быть ¼. Ребенок, а также его мать не должны быть причастны к роскоши, в которой живет отец.
Конституционный суд принял решение, по которому суды смогут снижать долевые алименты при сверхдоходах родителя.
В такой ситуации алименты могут быть в твердой сумме. 300 тыс. рублей – вполне достаточно.
Поправки в НК-2027
К законопроекту № 617-9 опубликовали поправки ко второму чтению. В частности, будут такие изменения:
введут минимальную цену для расчета НДС при импорте из ЕАЭС;
нулевым компаниям и ИП разрешат применять льготу по НДС в общепите;
пониженные пени по налогам для организаций продлили на 2027 год;
пониженные ставки по УСН будут только для некоторых видов деятельности.
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НДС на ПСН
На ПСН в принципе нет НДС. Никакого НДС-лимита на ПСН не существует, напомнил Минфин.
Есть лимит дохода по ПСН – 20 млн. руб. При его превышении право на ПСН теряется. Если ИП ранее заявлял УСН и слетает на этот режим, то уже на упрощенке с доходом от 20 млн руб. будет НДС.
Доплата пенсионерам
Тем, у кого пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, доплачивают до прожиточного минимума (ПМП). Таким образом, ПМП = минимальная пенсия.
Но такая доплата положена не всем. Ее получают только неработающие пенсионеры. Если пенсионер работает, то он получает маленькую пенсию без доплаты.
В Думе предложили сохранить эту доплату работающим пенсионерам с низкими пенсиями.
Новогодние салаты
Установили состав салатов «Оливье», сельди под шубой, «Мимозы», «Москвы» и «Столичного».
В частности, оливье может быть в двух вариантах – исторический и современный.
Первый готовят из рябчиков с добавлением трюфелей и заправляют соусом провансаль, второй – из мяса или колбасы и заправляют майонезом.
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Мем дня
Ваша готовит оливье без рябчиков и трюфелей редакция