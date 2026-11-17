Алименты

Если у отца очень высокий доход, размер алиментов не обязательно должен быть ¼. Ребенок, а также его мать не должны быть причастны к роскоши, в которой живет отец.

Конституционный суд принял решение, по которому суды смогут снижать долевые алименты при сверхдоходах родителя.

В такой ситуации алименты могут быть в твердой сумме. 300 тыс. рублей – вполне достаточно.