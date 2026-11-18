По основному составу незаконного предпринимательства максимальный штраф вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Об увеличении штрафов за другие экономические преступления — в новости.
Эксперт рассказал, кому положено полное освобождение от налога на имущество и как выбрать льготный объект.
Минфин: предприниматели на патенте не становятся плательщиками НДС из-за превышения определенного уровня доходов.
Особый порядок расчета пеней для организаций после 90 дней просрочки налоговых платежей хотят продлить.
Что будет, если 1С перестанет работать за день до сдачи отчетности? Разобрали реальный случай и пять вопросов, которые стоит заранее задать своему ИТ-специалисту.
Эксперт ответила, в каком периоде учитывать доход, если УПД выписан в декабре, а принят заказчиком в новом году.
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Разборы законов
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 заполнить декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС
После поступления товаров и начисления ввозного НДС подготовьте декларацию по косвенным налогам. Пошагово покажем, как заполнить ее в 1С, сверить с заявлениями о ввозе и проверить расчеты с бюджетом. Отдельно разберем поставки через СПОТ с обеспечительным платежом.
— Что бизнесу сделать до конца 2026 года: чек-лист для организаций и ИП
Соберите план задач до конца 2026 года: проверьте налоговый режим и НДС, подготовьте учет к новым ФСБУ, организуйте инвентаризацию, оформите кадровые документы и запланируйте выплаты. В чек-листе — сроки, ответственные и результаты для организаций и ИП.
— Оптимальная налоговая нагрузка: среднеотраслевые показатели. Мини-курс
В этом мини-курсе узнаем, с чем сравнивать налоговую нагрузку, где взять среднеотраслевые значения и как учитывать региональные данные.
— Учет в управляющей компании МКД 2026: правила для бухучета, ОСНО и УСН
Управляющая компания получает деньги за содержание дома, коммунальные услуги и ремонт. У этих поступлений разный порядок учета. Разберем основные проводки, отличия ОСНО от УСН и условия освобождения от НДС.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 оформить поступление товаров из ЕАЭС и заявление о ввозе
При покупке товаров из ЕАЭС одного документа поступления недостаточно: ввозной НДС начисляют через «Заявление о ввозе товаров». Покажем, как связать эти документы в 1С, проверить расчет налога и подготовить заявление для отправки в ИФНС.
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Новости
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4 СФР назвал максимальную выплату по больничному в день
5 Петербургский бизнес просит повышать ставку УСН поэтапно
6 Производителям и импортерам расширят доступ к данным о движении маркированных товаров
7 Эксперимент по подтверждению ИТ-компетенций продлили до конца 2028 года
8 Минпромторг не ожидает, что новые требования повысят цены на российскую электронику
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11 Минприроды субсидирует ликвидацию «зеленых масел» в Ярославской области
12 Нулевые компании общепита смогут применять льготу по НДС
13 «Честный знак» заблокировал на кассах почти 3 млрд опасных товаров
14 Минфин: для ИП на ПСН нет отдельного лимита доходов для НДС
15 Льготную ставку пеней после 90 дней просрочки планируют сохранить
16 Объекты для борьбы с беспилотниками разрешат размещать без сервитутов
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21 В ЦБ предложили объединить усилия страховщиков в борьбе с мошенничеством
22 Работа или услуга: как формулировка меняет год признания дохода в налоговом учете
23 На сайтах 178 организаций нашли код для перехвата данных банковских карт
24 Число увольнений на крупных и средних предприятиях стало минимальным за шесть лет
25 Минфин предложил не передавать следствию материалы проверок при рассрочке
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Учет в строительстве: от договора и сметы до КС-2, себестоимости, НДС. ПБУ 2/2008 и ФСБУ 9/2025- что делать подрядчикам
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Удаленная и гибридная работа: оформление, контроль, налоговые нюансы
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Налоги 2026- 2027: изменения и частые вопросы бухгалтеров. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
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Статьи
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Сегодня 17 ноября отмечают День участковых уполномоченных полиции и Международный день студентов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 ноября.
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Многие предприниматели часто сталкиваются с финансовыми трудностями на старте. Однако государство предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на аренду помещений, закупку оборудования и обучение сотрудников. Рассказываем о доступных программах и даем практические советы по их получению.
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— Утренний бухгалтер № 6256. ФНС хочет создать реестр нарушителей кассовых правил с 1 февраля 2027 года
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— Прогрессивная шкала НДФЛ-2027: что проверить в программах уже сейчас
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С 1 января 2027 года единую предельную величину базы по страховым взносам поднимут с 2 979 000 до 3 311 000 рублей — рост примерно на 11%. Базовые ставки остаются прежними: 30% с выплат в пределах лимита и 15,1% с превышения.
— Общепиту улучшат условия льготы по НДС: поправки в НК-2027
Законопроект № 617-9 с поправками в НК меняет порядок расчета средней зарплаты для права на льготу по НДС в общепите. Компаниям и ИП без прошлогодних доходов разрешат льготу без всяких условий.
— Плавающий график, налог на имущество и воинский учёт: КУБ за 16 ноября
В выпуске: можно ли ввести неполный день с плавающим графиком и считать зарплату по часам, нужен ли налог на имущество при арендованных зданиях, как восстанавливать воинский учет и в каком порядке списывать пластик для 3D-печати оснастки.
— Эффект ИИ на 2,6 трлн, серверы ФТС и поддельные билеты: российский IT-дайджест #79
В выпуске: оценка годового эффекта ИИ, закупки ФТС и Минздрава, итоги конференции МСЭ для России, ИИ-агенты в атаках на компании, сбой банков США, рост наличных, поддельные билеты в театр и два материала Habr — про правки в Word и Rspamd.
— Самые важные письма Минфина и ФНС по страховым взносам в 2026 году: обзор для бухгалтера
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— КУБ дня. Про отсутствие чека по процентам на займ физлица
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— Богатым мужчинам уменьшат размер алиментов. 👨«Ночной бухгалтер» № 2307
Конституционный суд разрешил снижать долевые алименты при сверхдоходах родителя.
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Разработка веб-приложений в 2026 году: этапы, стоимость и примеры
Новые штрафы для экспедиторов: как изменилась ответственность в сфере ЭПД
Управленческий баланс в 1С: почему его не делают, почему он «почти сходится» и кто на самом деле его ломает
Главные нововведения в «Честном знаке» 2027: календарь маркировки для общепита
Как бухгалтеру на первичке стать главным бухгалтером: пошаговый карьерный путь
Обучение на налогового консультанта: курсы с дипломом для бухгалтеров и специалистов по налогам
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Как перестать зависеть от программиста 1С: 5 навыков, которые стоит освоить бухгалтеру
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Почему маркетплейсы «заморозили» более 9 млн карточек и как продавцу не потерять продажи
19 ноября Госдума рассмотрит поправки в НК РФ: какие налоговые изменения ждут бухгалтеров в 2027 году
Налоговая реформа 2027: как бухгалтеру закрыть 2026 год и подготовиться к новым правилам
Специальное предложение ко Дню московского бухгалтера: 18 месяцев подписки по цене года!
Как оценить реальную стоимость кадрового документооборота на бумаге?
Маркировка телефонов, смартфонов и ноутбуков: сроки и правила для продавцов
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МРОТ в 2027 году: размер с 1 января, расчет зарплаты, отпускных и больничных
Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Налог на проценты по вкладам: чек-лист проверки расчета ФНС за 2025 год, чтобы не переплатить до 1 декабря 2026-го
Увольнение за прогул в 2026 году: когда работника восстановят через суд и какие ошибки допускают работодатели
ИИ для бухгалтера: почему 90% советов не работают и с чего начать
💥Обзор новостей: ФНС и ЦБ будет отслеживать счета и электронные кошельки, бизнес защитят от уголовных дел при реструктуризации долгов, Ким включена в санкционный список
Блокировка банковского счета из-за совпадения ФИО: новые правила 115-ФЗ и как доказать ошибку банка
«Цивилизационный код» в законе: что готовят внести в Госдуму и что это меняет
Декларация по НДС сдана, а денег на первую треть нет: что посчитать до 28-го
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