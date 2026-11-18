Статьи

— 17 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 17 ноября отмечают День участковых уполномоченных полиции и Международный день студентов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 ноября.

— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.

— Господдержка бизнеса: какие субсидии доступны начинающим предпринимателям в 2027 году

Многие предприниматели часто сталкиваются с финансовыми трудностями на старте. Однако государство предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на аренду помещений, закупку оборудования и обучение сотрудников. Рассказываем о доступных программах и даем практические советы по их получению.

— Запрет на выезд за пределы РФ: как снять и взыскать деньги с приставов

Если должник не исполняет обязательство, то пристав может принять меры, в том числе запретить выезд за пределы РФ. Рассказываем, когда вводят запрет, можно ли его оспорить и взыскать убытки, если поездка не состоялась по вине приставов.

— Утренний бухгалтер № 6256. ФНС хочет создать реестр нарушителей кассовых правил с 1 февраля 2027 года

В качестве санкции нарушителям могут запретить размещать предложения о продаже товаров и услуг на своих сайтах с 1 июня 2027 года.

— УСН: признать доходы и расходы до 31 декабря

Последние две недели декабря — это не просто закрытие года, а последний шанс повлиять на сумму налога, который вы заплатите весной. На УСН все решает кассовый метод: доходом становится не подписанный акт, а зачисленные на счет деньги, расходом — не полученный счет, а фактическая оплата.

— Прогрессивная шкала НДФЛ-2027: что проверить в программах уже сейчас

Пятиступенчатая шкала НДФЛ отработала 2026 год без изменений ставок и порогов, но расслабляться рано. В конце октября 2026-го Госдума приняла в первом чтении законопроект № 617-9: с 2027 года прогрессивную шкалу 13–22% распространят на дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества — всего до двадцати видов налоговых баз.

— Страховые взносы-2027: новая предельная база и ставки

С 1 января 2027 года единую предельную величину базы по страховым взносам поднимут с 2 979 000 до 3 311 000 рублей — рост примерно на 11%. Базовые ставки остаются прежними: 30% с выплат в пределах лимита и 15,1% с превышения.

— Общепиту улучшат условия льготы по НДС: поправки в НК-2027

Законопроект № 617-9 с поправками в НК меняет порядок расчета средней зарплаты для права на льготу по НДС в общепите. Компаниям и ИП без прошлогодних доходов разрешат льготу без всяких условий.

— Плавающий график, налог на имущество и воинский учёт: КУБ за 16 ноября

В выпуске: можно ли ввести неполный день с плавающим графиком и считать зарплату по часам, нужен ли налог на имущество при арендованных зданиях, как восстанавливать воинский учет и в каком порядке списывать пластик для 3D-печати оснастки.

— Эффект ИИ на 2,6 трлн, серверы ФТС и поддельные билеты: российский IT-дайджест #79

В выпуске: оценка годового эффекта ИИ, закупки ФТС и Минздрава, итоги конференции МСЭ для России, ИИ-агенты в атаках на компании, сбой банков США, рост наличных, поддельные билеты в театр и два материала Habr — про правки в Word и Rspamd.

— Самые важные письма Минфина и ФНС по страховым взносам в 2026 году: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Самые важные письма Минфина и ФНС по НДС за 2026 год: обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

— КУБ дня. Про отсутствие чека по процентам на займ физлица

Организация выдала работнику процентный заем. Однако чек на проценты она не пробила.

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 16 ноября 2026

16 ноября в систему поступило 52 документа: восемь указов Президента и 44 постановления Правительства. Все они — новые редакции действующих актов, а не новые законы.

— ЭДО с «Лемана Про», проценты по займу и АУСН без зарплаты: КУБ за 17 ноября

В выпуске: документы не дошли по ЭДО и контрагент грозит расторжением, нужен ли чек с процентов по займу сотруднику, как закрыть требования СФР по нулевой ООО на АУСН перед ликвидацией и что нужно для выездной торговли молоком через «Меркурий».

— Богатым мужчинам уменьшат размер алиментов. 👨«Ночной бухгалтер» № 2307

Конституционный суд разрешил снижать долевые алименты при сверхдоходах родителя.