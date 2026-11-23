Если налоговая не учла льготу по налогу на имущество, ее нужно заявить самостоятельно.
Сколько часов и нервов отнимает оформление командировок: проверить уровень стресса, узнаете здесь.
Число выездных налоговых проверок крупнейших компаний выросло в два раза.
Эксперт рассказал, что налог на имущество могут пересчитать максимум за три последних года.
Уведомление об уменьшении патента подают не позже, чем за 20 дней до платежа.
Уведомление о выборе инспекции для учета подразделений будут сдавать по новой форме.
Когда переписка с поставщиком может стать поводом для проверки ФАС?
Просьба подготовить несколько коммерческих предложений, помощь с техническим заданием или обсуждение цены до закупки — привычные рабочие ситуации. Но некоторые договорённости могут создать антимонопольные риски для заказчика и поставщика.
26 ноября на вебинаре ТЭК-Торг разберут, как безопасно взаимодействовать при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, какие формулировки в переписке вызывают вопросы и как избежать признаков антиконкурентного соглашения.
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Налоговая реформа — 2027: что уже принято и как подготовиться заранее
Дата проведения: 24 ноября, вторник
Дата проведения: 25 ноября, среда
Подготовка к закрытию года: что бухгалтер обязан успеть до 31 декабря 2026 года
Дата проведения: 25 ноября, среда
Нейросети в работе бухгалтера: ФЗ, маркировка, штрафы, нейропомощники
Дата проведения: 26 ноября, четверг
Статьи
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