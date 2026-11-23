Статьи

— 20 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 20 ноября отмечают День работника транспорта, Всемирный день ребенка и Всероссийский день правовой помощи детям. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 ноября.

— Инвестиционные вычеты и ИИС: финальная версия — что успеть до 31 декабря 2026 года

До конца года инвестору стоит сделать три вещи: открыть ИИС-3, пополнить его и провести продажи «долгих» бумаг. Дальше — только дороже: с 2027 года минимальный срок владения для новых счетов начнет расти с пяти до десяти лет.

— ФСБУ 9/2025: новая логика учета доходов в 2027 году

Разбираем, как перейти на новый стандарт и что изменить в учетной политике организации.

— ФСБУ 10/2026: новая логика учета расходов в 2027 году

Разбираем как применять новый стандарт и что нужно учесть.

— Когда платить зарплату, НДФЛ и страховые взносы за декабрь 2026 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 11 дней подряд.

— Утренний бухгалтер № 6259. Фиксированные страховые взносы ИП в 2027 году превысят 61 тыс. рублей

При неполном периоде взносы пересчитают за время нахождения в статусе ИП.

— Налог на рекламу в интернете: как сдать отчетность за 2026 год и к чему готовиться в 2027-м

С 1 апреля 2025 года в России действует «налог на рекламу в интернете». На деле это не налог из Налогового кодекса, а обязательные отчисления в федеральный бюджет — 3% от квартального дохода от распространения онлайн-рекламы.

— Какие пенсионные права получит директор за взносы с МРОТ

У директора без зарплаты будут пенсионные баллы, но не будет пенсионного стажа.

— Как помочь клиенту быстрее дозвониться до компании

Неудобное голосовое меню бьет по обеим сторонам звонка. Бизнес получает рост нагрузки, повторные обращения и клиентов, которые бросают трубку, не дождавшись оператора. Клиент теряет время, путается в меню и не понимает, как быстрее переключиться на человека. Разберем две стороны: какие настройки проверить компаниям и какие приемы помогут быстрее дозвониться.

— Стратегии и инструменты хеджирования рисков: профессиональный подход к управлению финансовой неопределенностью

Неудачная стратегия хеджирования может обойтись компании или инвестору дороже, чем сам риск, от которого она должна защищать.

— НДС на маркетплейсах в 2026 году: что изменилось и сколько теперь платить селлеру

С 1 января 2026 года продавать на маркетплейсах стало дороже. Ставка НДС выросла с 20 до 22%, а упрощенцы теряют освобождение от налога уже при доходе 20 млн рублей за год — порог снизился втрое.

— Реквизиты платежей и КБК-2027: что обновить в платежках до конца года

В 2026 году платежки в бюджет изменились дважды. С 1 апреля действуют новые правила заполнения по приказу Минфина № 58н. С 1 декабря стартует технологический сбор — по нему уже есть отдельный приказ № 55н с кодами бюджетной классификации. А Минфин тем временем утвердил КБК на 2027 год — приказом № 74н.

— Аванс новому работнику: когда платить

Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?

— Организация сменила ИФНС в пределах города: куда подавать уведомления по НДФЛ и 6-НДФЛ

Организация сменила ИФНС внутри одного города. Как сдавать отчетность по НДФЛ?

— Декларацию СОУТ перевели на «Госуслуги»: Минтруд утвердил новый порядок подачи

С 1 марта 2027 года подать декларацию соответствия условий труда можно будет только одним способом — электронно, через личный кабинет на «Госуслугах».

— Что указывать в учетной политике-2027 по контролируемым сделкам

Организация составляет учетную политику на 2027 год. Рассказываем, что в нее включить, если планируется совершение контролируемых сделок.

— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 19 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 19 ноября.

— КИИ на отечественном ПО, мошеннические операции и PHP2Shell: российский IT-дайджест #82

В выпуске: переход КИИ на российское ПО, статистика ЦБ по мошенническим операциям, цена ИИ-ускорения для разработчиков, тарифы на связь, удаление эмулятора Android из App Store, проверка SIM в Telegram, ИИ-помощник в КНДР, смена главы MX в Samsung, PHP2Shell и ИИ-дашборд из Jira.

— КУБ дня. Про отклонение заявления о переходе на АУСН

ИП направил заявление о переходе на АУСН, но ФНС отказала.

— Экосбор без требования, отказ в АУСН и цена услуг бухгалтера: КУБ за 20 ноября

В выпуске: сдавать ли экосбор за 2025 год, если требование не пришло; почему ИП на УСН отказали в переходе на АУСН; как самозанятому бухгалтеру считать цену и что делать при торге; чем подтверждать нулевой НДС по СВХ в международной перевозке.

— Температура в квартире: какая должна быть по нормам, как измерить и что делать, если холодно

В отопительный сезон многие сталкиваются с тем, что в квартире холодно. Разберем, какая температура должна быть в квартире по действующим документам, как правильно провести замер и что делать, если управляющая компания не реагирует.

— Кризис-менеджмент в девелопменте: как CPM/IBP-система защищает маржу и превращает хаос в управляемый портфель

Российский рынок недвижимости инвесторы традиционно воспринимали как «тихую гавань» для капитала. Но реальность последних лет внесла коррективы: эпоха дешевых денег и непрерывного роста завершилась.

— Штрафы ГИБДД после продажи машины: вернуть деньги и снять с учета

Машина продана, деньги получены — а через две недели в личном кабинете появляется штраф с камеры за нарушение, которого вы не совершали. Разбираем по шагам: как снять авто с учета, обжаловать штрафы за нарушения после передачи машины и как вернуть уже уплаченное.

— В 2027 году можно будет купить пенсионные баллы по старой цене. 👵«Ночной бухгалтер» № 2310

Если вам не хватает баллов для пенсии, можно их купить. Цена на них ежегодно растет. Но в 2027 году предложили цену не поднимать.