Сегодня в выпуске:
В 2027 году будет двухэтапная индексация пенсий.
Для таксистов и курьеров хотят ввести пенсионное страхование, больничные и отпуска.
С 2027 года ФНС будет внимательно мониторить переводы физлиц, похожие на бизнес.
Банки не хотят платить по 50 рублей за проверку паспортов клиентов.
Опасно пользоваться одним телефонным номером много лет.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Индексация пенсий
Страховая пенсия состоит из двух частей: Пенсионные баллы (ИПК) + фиксированная выплата (ФВ).
В 2027 году индексация пенсий пройдет дважды. Но фиксированную выплату проиндексируют только один раз.
Индексация будет такая:
с 01.02.2027 ФВ и ИПК — на 6,8%;
с 01.04.2027 ИПК — на 3,3%.
Вот какую пенсию получит человек, у которого 100 баллов:
в 2026 году: 100 х 156,76 + 9 584,69 = 25 260,69 руб.
с 01.02.2027: 100 х 167,42 + 10 236,45 = 26 978,45 руб.
с 01.04.2027: 100 х 172,94 + 10 236,45 = 27 530,45 руб.
Платформенная занятость
Для россиян, работающих через цифровые платформы, предложили разработать особый юридический статус.
Цель – обеспечить трудовые права таким работникам: пенсионное страхование, больничные, отпуска и нормированный рабочий день с повышенной оплатой переработок.
В том числе, предлагается разработать типовые договоры, чтобы платформы-работодатели не навязывали работникам несправедливые условия.
Новые вопросы у бухгалтеров и предпринимателей появляются регулярно: сегодня отчетность, завтра нововведения по налогам, послезавтра новый ФСБУ. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.
Переводы физлиц
Регулярные поступления на карты от физлиц свыше 2,4 млн руб. в год, похожие на бизнес-операции, попадут под контроль ФНС. С 2027 года банки будут оперативно передавать информацию о таких движениях по счету в ФНС.
Налоговики, в свою очередь, будут выяснять: кто, за что и зачем.
Переводы от близких родственников и иные личные операции не должны попасть под контроль. Критерии подозрительных операции определят ЦБ и ФНС.
Проверка паспортов
Сейчас банки и иные организации бесплатно пользуются сервисом МВД по проверки паспортов.
Но скоро эта услуга станет платной – 50 руб. за каждый документ. Это новшество принесет в бюджет 120 млрд руб. в год.
Однако банки не рады такой перспективе и просят оставить для них бесплатный доступ. Соответствующее письмо направлено в Госдуму.
Номер телефона
Если у вас много лет один и тот же номер телефона, это высокий риск мошенничества против вас, пояснили в Госдуме.
За все эти годы номер засветился в объявлениях, анкетах, интернет-магазинах. При утечке данных у мошенников будет ваш номер и адрес. Все это позволяет сделать звонок или сообщение от них гораздо убедительнее.
В Думе призывают периодически проверять привязанные аккаунты, удалять номер из ненужных сервисов.
Если вы меняете номер, нужно предварительно изменить его в интернет-банке, почте, Госуслугах, соцсетях и т. д.
Главред рекомендует
Сколько часов и нервов отнимает оформление командировок? Пройдите короткий тест и узнайте, какие процессы можно упростить.
Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма.
Как сократить расходы на командировки без ущерба для бизнеса: 11 рабочих способов.
Продажа авто ниже рынка 2026: судебная практика и налоговые риски.
Должны ли малые предприятия создавать резерв по сомнительным долгам в бухучете?
Обязательные ЭТрН — вебинар 25.11.2026, в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша много лет не меняет номер телефона редакция