Переводы физлиц

Регулярные поступления на карты от физлиц свыше 2,4 млн руб. в год, похожие на бизнес-операции, попадут под контроль ФНС. С 2027 года банки будут оперативно передавать информацию о таких движениях по счету в ФНС.

Налоговики, в свою очередь, будут выяснять: кто, за что и зачем.

Переводы от близких родственников и иные личные операции не должны попасть под контроль. Критерии подозрительных операции определят ЦБ и ФНС.