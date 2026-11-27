Статьи

— 26 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 ноября отмечают День Георгиевского креста, День борьбы с ожирением и память святителя Иоанна Златоуста. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 ноября.

— Завещание или дарственная — что лучше оформить в 2027 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2027 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.

— Сколько стажа и баллов надо для выхода на пенсию и что делать, если их не хватает

Если к моменту достижения пенсионного возраста вы не наберете нужное количество стажа и баллов, вовремя выйти на пенсию не получится.

— Утренний бухгалтер № 6263. Бумажная транспортная накладная сама по себе не может быть основанием для отказа в вычете НДС

Если компания вместо электронной накладной оформила бумажную, при проверке ФНС оценит, состоялась ли перевозка и достоверны ли сведения в документах.

— Налог на проценты по вкладам за 2026 и 2027 годы: с какой суммы платить и как рассчитать

Необлагаемая сумма процентов по вкладам за 2026 и 2027 годы — одинаковая, но ставки налога и правила его удержания — разные.

— Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется

Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.

— Убытки прошлых лет: перенос на 2026–2027 годы

Убыточный год — не приговор для налоговой нагрузки: накопленный минус закон позволяет «развернуть» в экономию будущих периодов. В 2026–2027 годах этот механизм работает по скорректированным правилам: лимит в 50% для налога на прибыль продлен до 2030 года, а для «упрощенцев» истекают сроки по самым старым убыткам.

— Труд мигрантов в 2027 году: новые документы и требования

Российская миграционная политика завершает двухлетний переход от «разрешений» к непрерывному контролю. 2026 год прошел под знаком цифровой перестройки: электронные экзамены, биометрия на границе, цифровой профиль иностранца, автоматический обмен данными между ФНС, СФР и МВД.

— Уведомления МВД о договорах с иностранцами: новые бланки, штрафы и дедлайны 2026 года

Работодатель, заключивший договор с иностранцем — хоть трудовой, хоть гражданско-правовой, — обязан сообщить об этом МВД в течение трех рабочих дней. Промедление или старый бланк обернутся штрафом до миллиона рублей за каждого работника.

— Цифровой трудовой договор и ПТД: как перевести кадры на «электронку» до конца года

Трудовой договор сегодня можно заключать, подписывать и хранить в электронном виде — полностью легально, с той же юридической силой, что и бумага. Такую цифровую форму договора, привязанную к конкретному работнику, в практике называют персонализированным трудовым договором (ПТД).

— НДС после АУСН, отчётность при присоединении и аванс в отпуске: КУБ за 26 ноября

В выпуске: платить ли НДС с оплаты за сентябрь после перехода с АУСН на УСН; кто сдаёт отчётность за присоединённую компанию; как выдать аванс сотруднице, которая заболела в отпуске; безопасны ли дивиденды через зарплатный проект или аккредитив.

— Прибыль «Астры», арест активов Google и Shirudo для Linux: российский IT-дайджест #84

В выпуске: финансовые результаты «Группы Астра», ИИ-консалтинг Т1, перестройка SMS-цепочек, кластер репозиториев Минцифры, арест активов французской «дочки» Google, macOS на iPad, Mir Pay на Galaxy Watch, гонка ИИ в кибербезопасности, Shirudo от Cisco и OpenAI и агент из браузерного чата.

— Как исправить неправильные записи в трудовой книжке: порядок и образец заполнения

Трудовая книжка — основной документ работника, в котором документально зафиксированы все изменения: переводы, увольнения и прием на работу. Рассказываем, как исправить некорректные записи в трудовой книжке в разных ситуациях.

— 7 бухгалтерских запросов, которые опасно решать с обычной нейросетью

Нейросеть может за минуту объяснить налоговое правило, сделать расчет и даже подготовить ответ инспекции. Проблема в том, что универсальный ИИ умеет одинаково убедительно формулировать и правильный, и ошибочный ответ. Он может использовать старую норму, пропустить исключение или сослаться на документ, который вообще не относится к ситуации.

— Трудовой договор в 2027 году: как заключается, что включает и когда расторгается + шаблон

Трудовой договор остается ключевым документом, определяющим отношения между работником и работодателем. Разбираемся, как правильно заключить договор, какие обязательные пункты он должен содержать, и в каких случаях его можно расторгнуть, чтобы обезопасить себя от возможных юридических проблем и конфликтов на рабочем месте.

— Выходное пособие при увольнении в 2027 году: когда и сколько платить

Выходное пособие — выплата, которая полагается при определенных основаниях увольнения. Рассказываем, как рассчитать сумму, нужно ли удерживать НДФЛ и страховые взносы.

— Самые важные письма Минфина и ФНС по НДФЛ в 2026 году: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Самые важные письма Минфина и ФНС по УСН и АУСН в 2026 году: обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по УСН и АУСН. Сохраняйте и пользуйтесь.

— КУБ дня. Про регистрацию обособленных подразделений

У организации есть обособленные подразделения внутри одного региона. Нужно ли их регистрировать?

— Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2027 году

Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.

— Сменный график работы в 2027 году: как внедрить и составить договор

Если специфика деятельности компании требует круглосуточного присутствия сотрудников, то на помощь придет сменный режим работы. Как его правильно установить, какие нюансы следует учесть при составлении сменного графика, расскажем далее в нашей статье.

— Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы

Выбор оптимального графика работы — важный аспект организации трудового процесса. Наиболее распространенные варианты — 5/2 и сменный график 2/2. У каждого есть свои преимущества и недостатки.