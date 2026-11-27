Госпошлина за регистрацию права собственности компании на объект с кадастровой стоимостью до 30 млн рублей составит 60 тыс. рублей.
ФНС: снижение порогов выручки по НДС сопровождается сокращением числа юрлиц примерно на 100 тысяч за год.
С 2027 года компании, которые разрабатывают ПО и оказывают другие ИТ-услуги, могут лишиться региональных льгот.
С 1 марта 2027 года изменится порядок направления водителей на внеочередное медицинское освидетельствование.
МВД изменило порядок подачи уведомлений о заключении и прекращении ГПД и трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства.
Егоров: погашение разрыва по НДС при работе с технической компанией не означает автоматического снятия расходов по налогу на прибыль.
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Разборы законов
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В мини-курсе расскажем, что считается налоговой льготой, по каким налогам льготы установлены и как управлять ими, чтобы они работали на снижение нагрузки.
— Налог на вклады в 2027 году: как платить НДФЛ с процентов и что меняется
Налогом облагается не сумма вклада, а проценты сверх необлагаемого минимума. Сейчас НДФЛ считает ФНС, а с 2027 года часть этой работы передадут банкам. Разбираем действующий порядок, вычеты и сроки уплаты, а планируемые изменения рассматриваем отдельно.
— Учет в общепите: специфика отрасли. Конспект вебинара с видео
Разобрали всю специфику общепита от технологической карты и себестоимости блюда до кассы, инвентаризации и интеграции с 1С.
— Продажа авто ниже рынка 2026: судебная практика и налоговые риски
Свобода договора позволяет продать корпоративный автомобиль дешевле рынка. Но налоговая может доначислить налог на прибыль, НДС и НДФЛ — даже если покупатель не директор или другое взаимозависимое лицо. Разбираем судебную практику и возможность обосновать цену.
— Счет 84 бухгалтерского учета: как с ним работать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе расскажем, в каких операциях бухучета используется счет 84 и разберем примеры проводок.
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