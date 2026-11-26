Даже при выявлении разрыва по НДС компания может сохранить расходы по налогу на прибыль, если раскроет реальное движение товара и подтвердит факт поставки по статье 252 НК.

Компании почти перестали рисовать вычеты самостоятельно и перешли к профессиональным организаторам бумажного НДС, но налоговая научилась выявлять такие схемы вместе со всем списком пользователей. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Технологический контроль ФНС вырос настолько, что теперь мало кто пытается формировать фиктивный НДС в одиночку. Бизнес обращается к профессиональным площадкам, однако налоговики научились вскрывать их целиком и получать полный перечень клиентов. При этом вместо повального возбуждения уголовных дел служба предлагает компаниям выйти из ситуации через подачу уточненной декларации и уплату налогового разрыва.

Погашение разрыва по НДС при работе с технической компанией не означает автоматического снятия расходов по налогу на прибыль. Если налогоплательщик раскроет реальное движение товара и докажет, что поставка действительно была, инспекция проведет налоговую реконструкцию по статье 252 НК и учтет затраты.

Для поиска схем автоматизированная система анализирует цепочки и выявляет признаки технических компаний: отсутствие активов и персонала, транзитные платежи по принципу «рубль пришел, рубль ушел», мизерную зарплату руководителя или его участие в сотне других организаций.

«И для этого есть институт досудебного обжалования, где мы внимательно проверяем, чтобы не было поведения какого-то инспектора, который ищет только под фонарем и говорит: "Вот у тебя активы, ты и плати". Если вдруг, не дай бог, мы увидим такой аргумент в акте или в решении, это будет основание не только, чтобы его отменить, а гораздо для большего количества выводов», — заявил Даниил Егоров.

В то же время глава ФНС подчеркнул, что алгоритм не всегда отличает техническую фирму от реального бизнеса без активов, а претензии нельзя предъявлять по принципу «у кого есть активы, тот и платит».