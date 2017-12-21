Как банковским клиентам не попасть в «черный список»: рекомендации ЦБ

Уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости разработки четкого механизма реабилитации клиентов, чьи счета были заблокированы банками необоснованно.

Бизнес-омбудсмен Забайкальского края Виктория Бессонова попросила представителей регионального отделения ЦБ дать рекомендации для предпринимателей, как им не попасть в список отказников.

«Пути решения этой проблемы сейчас прорабатываются на федеральном уровне, но это вопрос завтрашнего дня, а мы хотели бы обезопасить предпринимателей сегодня, подсказать им, как не попасть в эту неприятную ситуацию», – отметила бизнес-защитник.

Заместитель управляющего отделением Чита Евгений Овечкин дал бизнесу несколько рекомендаций. И прежде всего – соблюдать законодательство в своей деятельности. Предприниматель должен действовать в том правовом поле, которое очерчено его договором с банком. Каждый должен чувствовать свою ответственность перед деловыми партнерами и государством.

Второй важный момент – взаимодействовать с банком. Кредитные организации для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ запрашивают у предпринимателей обоснование операции. В этом случае бизнесу нужно идти с банком на контакт и дать объяснения. Иначе банк, чтобы самому не оказаться замешанным в «серые» схемы, вынужден будет пойти на крайние меры и отказать в проведении операции. Проблема в том, что банк не всегда может достучаться до предпринимателя и получить доказательства его благонадежности.

Предпринимателям, даже если они уверены в правильности своих действий и в законности операций, нужно обратить особое внимание на эту рекомендацию, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Потому что если клиент игнорирует запрос банка, он неминуемо попадает в список отказников, а вот выйти из него гораздо сложнее. При этом возможность исправиться и право на предупреждение, как при проверках надзорных органов, бизнесу не дается.

Порядок один: подозрение в отмывании доходов – игнорирование запроса банка – отказ в обслуживании.

Способ выйти из списка отказников все же существует. Если предприниматель предоставит доказательства своей благонадежности, банк может обратиться в уполномоченный орган, и компанию исключат из списка. Другой вопрос, станет ли банк рисковать своей репутацией, поскольку в этом случае ответственность за операцию он возьмет на себя. Если же спор не разрешим, поставить в нем точку сможет только суд.