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А вы часто посещаете отделение банка?

На минувшей неделе мы рассказывали о проблемах бизнесменов из города Данилова Ярославской области, где недавно закрылся последний банк, обслуживающий юрлиц.

Отделение Сбербанка в этом городе есть, но оно обслуживает только физлиц. Представители Сбербанка после выхода этого материала прислали в редакцию «Клерка» свой комментарий.

Суть ответа: в городе действительно давно закрылось отделение «Сбера» по обслуживанию юрлиц. Но необходимость в нем была не так и велика, ибо более 99% операций совершается дистанционно.

Возможно, банкиры правы. Но тем не менее бизнесмены жалуются на неудобства, а значит потребность в посещении банковского офиса у них есть.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Как часто вы посещаете отделение банка, где у компании открыт расчетный счет?

Ключевые слова: расчетный счет, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Выбрала первый вариант.
Мы работаем только с юриками по безналу, поэтому обходимся без визитов в банк.
Но иногда банк хочет нас видеть, чтобы подписать какие-нибудь документы.

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