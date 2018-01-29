А вы часто посещаете отделение банка?

На минувшей неделе мы рассказывали о проблемах бизнесменов из города Данилова Ярославской области, где недавно закрылся последний банк, обслуживающий юрлиц.

Отделение Сбербанка в этом городе есть, но оно обслуживает только физлиц. Представители Сбербанка после выхода этого материала прислали в редакцию «Клерка» свой комментарий.

Суть ответа: в городе действительно давно закрылось отделение «Сбера» по обслуживанию юрлиц. Но необходимость в нем была не так и велика, ибо более 99% операций совершается дистанционно.

Возможно, банкиры правы. Но тем не менее бизнесмены жалуются на неудобства, а значит потребность в посещении банковского офиса у них есть.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.