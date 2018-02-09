Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо

В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма. За год было приостановлено более 500 тыс. операций.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил установить определенный количественный барьер для приостановки операций по счетам.

В частности, проверка данных о подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей может вестись без блокировки счета (в таком «безблокировочном» формате предлагается разрешить не более трех проверок в год, далее должна наступать блокировка в обычном режиме).

«Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности», – отметил Борис Титов.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена добавили, что 30 марта начнет работу межведомственная комиссия при ЦБ, которая будет рассматривать жалобы «отказников», считающих, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно. Предлагается включить в эту комиссию представителей бизнеса и Уполномоченного, что позволит подтверждать деловую репутацию предпринимателя и давать экспертную оценку обоснованности операций.