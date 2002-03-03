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А вы бдите свои НДС-интересы при составлении договоров?

На минувшей неделе мы рассказывали о решении Арбитражного суда, который не поддержал покупателя, требующего от поставщика выдачи счета-фактуры. Условиями договора прямой обязанности по передаче ответчиком счета-фактуры не было предусмотрено, а значит у него отсутствует гражданско-правовое обязательство по передаче счета-фактуры, говорится в решении суда.

Обсуждая эту темы, бухгалтеры делились своим опытом. Как выяснилось в ходе обсуждения, некоторые компании очень предусмотрительны и включают в договор пункт об обязательной выдаче счета-фактуры продавцом. А вы столь же предусмотрительны при составлении договоров?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Вы включаете в договор с поставщиками на ОСНО условия об обязательной выдаче им счета-фактуры?

Ключевые слова: счет-фактура, договор, опрос

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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