А вы бдите свои НДС-интересы при составлении договоров?

На минувшей неделе мы рассказывали о решении Арбитражного суда, который не поддержал покупателя, требующего от поставщика выдачи счета-фактуры. Условиями договора прямой обязанности по передаче ответчиком счета-фактуры не было предусмотрено, а значит у него отсутствует гражданско-правовое обязательство по передаче счета-фактуры, говорится в решении суда.

Обсуждая эту темы, бухгалтеры делились своим опытом. Как выяснилось в ходе обсуждения, некоторые компании очень предусмотрительны и включают в договор пункт об обязательной выдаче счета-фактуры продавцом. А вы столь же предусмотрительны при составлении договоров?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.