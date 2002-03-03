А вы бдите свои НДС-интересы при составлении договоров?

Аноним, Вы писали:отличии от карт влады застрахованы ,а с карт при банкратстве банка пропадут ,не...
Только все и можем писать втихомолку, то не то, это не то, а выразить в открытую .......Пока как ...
Пи-ц... Банк=налоговая ???
Alexej 2011, Вы писали:обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного листа док...
А как быть с федеральными министерствами которые общипывают своих сотрудников от лица государства...
Так проверяет-то из-за НДС как раз ))
Над.К, Вы писали:Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители мини...
Некорректен заголовок статьи,надо было написать на принадлежность к ип физлиц,а по вашему заголов...
Самое страшное то. что народ настолько оболваненный. что не хочет или нет сил думать и сравнивать...
Аноним, Народ за дураков считают. Миллер Газпром 3 миллион.в день получает, а президент так...
Смешно , вряд ли найдутся люди поверившие в этот доход президента РФ
Аноним, Вы писали:Хрен редьки не слаще, если не зарегистрируешь заявление на ЕНВД,то автоматом по...
ИП, который планирует, например, заниматься розничной торговлей и не планирует открывать расчетны...
Касссы по новому закону может обслуживать и ремонтировать сам предприниматель.
Аноним, Вы писали:Как всегда выиграют те, кто в черную работал-это их и сейчас не коснется. А дрю...
Во до чего демократы людей довели, что бы выжить, людям приходится пахать круглые сутки.При СССР ...
редкий ИП, который планирует работать на ЕНВД, открывает счет сразу после регистрации ИП, ...
Издевательство.. для ИП это существенные деньги, не 100 рублей, просто так из кармана не возьмешь...
У нас многие ИП используют ЕНВД.При регистрации ИП как правило в течение 30 дней(можно и одноврем...
Аноним, Вы писали:Стыдно, что Великая и Могущественная держава имеет нищих детей и стариков!!!!! ...
Не зря эти онлайн-кассы на всех повесили, скорее подумывают налог с продаж снова ввести, только к...
не было движений по расчетному счету или кассе. Знаете, редкий ИП, который планирует работ...
"черный кэш" и "чемоданы денег" вот что увеличится, пополнять бюджет они решили.....
Ну вообще-то вместо нулевой НДС по каналам связи можно сдавать единую (упрощенную) декларац...
Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители министерств?
Аноним, Вы писали:Анониму: А может "Сталин" первым расстрелял Вас и Ваших родных? У него ве...
Все коэффициенты начисляются на мрот, т.е на ваш оклад или тарифную ставку.
Над.К, Вы писали:то автоматом попадаешь на ОСН,значить ежеквартальное НДС с отправкой по каналам ...
Хочется перемен в экономике,будем расти,к нам будут относиться с уважением как к Китаю,а если всё...
Опять 25. Значит, в 255-ФЗ ограничения по числу дней оплаты б/л по уходу за детьми совокупно за г...
Да просто бабосы ребята зарабатывают, на али "принтеры для чеков" продаются от 2 т.р. до 6 т.р. и...
Все очень сложно. Нужно не только много денег иметь на все про все, но знания. Потому что без пер...
Не входит северный коэффициент в МРОТ
Намного удобнее когда все работе слажено, как один организм. А то бывает так что арендуешь склад,...
Выгоднее конечно все свое иметь, но на старте своего бизнеса это не реально воплотить в жизнь так...
аноним - он и в Африке - ТРОЛЛЬ !