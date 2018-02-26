Как банки будут контролировать вас и ваш НДС

На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.

Особый акцент сделан на НДС. Банки будут анализировать, какие суммы приходят вам на счет с НДС, какая сумма НДС фигурирует в ваших исходящих платежках, и сколько НДС вы платите в бюджет.

Если банк что-то не устроит – будьте добры представить документы. Не представили – распрощайтесь с интернет-банком.

Кроме того, в методичке приводится список подозрительных платежей клиентов и список операций и список видов деятельности, к которым банки будут присматриваться более пристально.