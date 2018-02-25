Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Чтобы банкам было проще выявлять клиентов-юрлиц и ИП, уклоняющихся от налогов и отмывающих преступные доходы, Центробанк разработал специальную методичку, согласовав ее с ФНС.

Вы попадете под подозрение, если в ваших платежках не будет фигурировать НДС, вы совершаете платежи в адрес Почты России и переводите деньги на карты физлиц.

Зарплата на карту физлица, да еще без НДС? Подозрительно…

Как банки будут анализировать операции по вашим счетам и кто попадет «в разработку»– расскажем.

Методичка – в помощь

ЦБ разработал Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма № 5-МР от 16.02.2018.

Цель методички – помочь банкам выявить клиентов с сомнительными операциями. Речь идет о тех, кто отмывает доходы, полученные преступным путем, не платит налоги и таможенные платежи, выводит средства из РФ.

Оценка деятельности клиентов будет производиться с использованием критерия признака уплаты налогов, в частности НДС.

Что это значит? Банкам необходимо выявлять клиентов, по счетам которых уплата налогов не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

Составляя методичку, ЦБ ориентировался как на результаты своей надзорной деятельности, так и на информацию, полученную в рамках информационного взаимодействия с ФНС.

Приход с НДС, расход без НДС

В результате анализа кредитными организациями операций по банковским счетам отдельных клиентов может быть выявлено, что преобладающая часть денежных средств зачисляется на банковские счета клиентов с выделением НДС, а списывается клиентами в пользу контрагентов без НДС.

Это плохо, отмечает ЦБ. По информации ФНС, указанные операции зачастую совершаются клиентами в целях реализации схем, направленных на уход от уплаты НДС, либо намеренное занижение размера таких налога, в том числе схем, предусматривающих получение налогоплательщиком оснований для вычета и последующего возмещения НДС.

Что делать банкам

ЦБ предписывает банкам еженедельно анализировать операции клиентов на предмет соотношения объема денежных средств, поступивших на банковский счет клиентов с учетом НДС, и денежных средств, списанных с банковского счета клиентов без учета НДС.

Если все поступления на счет клиента идут с НДС, а все списания без НДС, то сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет, должна составлять:

10% дебетового оборота по операциям, облагаемым по ставке НДС 10%;

18% дебетового оборота по операциям, облагаемым по ставке НДС 18%;

от 10% до 18% дебетового оборота по операциям, облагаемым по разным ставкам НДС.

Поступления на счет с НДС Списания со счета без НДС Ставка НДС Доля НДС, подлежащего уплате в бюджет (в % от оборота по счету) 100% 100% 10% 10% 18% 18% 10% и 18% от 10 до 18%

С кого начнут

На начальном этапе применения настоящих методических рекомендаций ЦБ предлагает банкам уделять повышенное внимание тем операциям по счету клиента, при совершении которых доля платежей, связанных с зачислением денежных средств с НДС, в общем объеме зачислений денежных средств на банковский счет клиента составляет более 70%, а доля платежей, связанных со списанием денежных средств с НДС, составляет менее 30% в общем объеме списания денежных средств с банковского счета клиента.

Поступления с НДС в общем объеме поступлений Списания с НДС в общем объеме списаний Когда вам гарантировано повышенное внимание банка 70% 30%

В дальнейшем при анализе платежей с учетом НДС и без учета НДС по банковским счетам клиента соотношение таких платежей кредитная организация может изменять с учетом оценки риска клиента, масштаба и характера его деятельности.

Подозрительные переводы

В методичке приводится список переводов со счета клиентов без НДС, которые вызывают подозрение. Предположительно, такие платежи преследуют цель – неуплату налогов.

В число таких платежей входят:

переводы денежных средств на счета филиалов ФГУП «Почта России»;

переводы денежных средств на счета платежных агентов и банковских платежных агентов;

переводы денежных средств юрлицами со своих банковских счетов на банковские счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт;

переводы денежных средств на счета лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и иную деятельность по организации путешествий (туристическая деятельность).

Кто наиболее подозрителен

Банки будут присматриваться ко всем клиентам, которые проводят платежи без НДС и платят в бюджет НДС в сумме, меньшей, чем указано в рекомендациях ЦБ. Но некоторые виды бизнеса больше других будут подозревать в уклонении от уплаты налога при вышеназванных условиях.

К кому у банков будет повышенное внимание:

сельскохозяйственная сфера и сферы торговли лесоматериалами, строительными материалами, в том числе при экспорте зерновых культур, растительных масел, рыбы (ракообразных и моллюсков), лесоматериалов, а также поступление сельскохозяйственного сырья, лесоматериалов во внутреннюю переработку, где клиенты, как правило, специализируются на перепродаже сельскохозяйственных культур, рыбы (ракообразных и моллюсков) лесоматериалов, строительных материалов и имеют основным либо дополнительным видом деятельности «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных» (ОКВЭД 46.21), «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков» (ОКВЭД 46.38), «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием» (ОКВЭД 46.73);

переводы денежных средств в сфере оказания грузовых транспортных услуг автомобильным транспортом (ОКВЭД 49.4);

переводы денежных средств в сфере строительства (раздел F по ОКВЭД);

переводы денежных средств в сфере оптовой торговли металлоломом, включая лом черных и цветных металлов;

переводы денежных средств в сфере предоставления персонала;

переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий.

Последствия

Итак, банк выяснил, что клиент платит слишком маленький НДС, либо не платит его вообще. Что дальше?

А дальше банк должен провести анализ взаимосвязей таких клиентов с другими своими клиентами, в адрес которых производятся перечисления.

Банк будет запрашивать у перечисленных клиентов документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие уплату клиентом НДС либо подтверждающие отсутствие оснований для уплаты НДС за налоговый период, в отношении которого запрошена информация.

Что будет, если клиент запрошенные банком документы не представит или у банка появится подозрение в их достоверности? В этом случае рекомендуется отказывать в приеме от клиента платежек через интернет-банк, в случае, если такое право предусмотрено в договоре кредитной организации с клиентом.

Кроме того, такие же действия банка предусмотрены для клиентов, по которым в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юрлице.

Вместе с тем ЦБ рекомендует возобновлять обслуживание клиента с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) при условии предоставления клиентом запрошенных кредитной организацией документов, на основании которых банк сможет сделать вывод об отсутствии у него подозрений в том, что целью совершения операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогообложения, а также отсутствия в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений о данном клиенте.

P.S.

В методичке ЦБ пояснил банкам, что уплата налогов и иных обязательных платежей в размере ниже обозначенного Банком России уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.