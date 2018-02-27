Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Как облагалась зарплата во времена СССР?

Участники нашей группы на Фейсбуке ностальгируют, обсуждая налоги с зарплаты во времена СССР.

Одна из наших читательниц напомнила, что в мае 1960 года Верховный совет СССР принял закон об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих.

Кроме того, наши читатели вспоминают о необлагаемом минимуме для подоходного налога.

А что сейчас? Зарплату обложили со всех сторон – НДФЛ с сотрудника, взносы с работодателя. Недавно глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 30% - это вполне комфортная ставка для взносов и снижать ее точно не планируется.

А вы застали те счастливые времена, когда деревья были большими, а зарплата необлагаемой?