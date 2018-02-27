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Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Как облагалась зарплата во времена СССР?

Участники нашей группы на Фейсбуке ностальгируют, обсуждая налоги с зарплаты во времена СССР.

Одна из наших читательниц напомнила, что в мае 1960 года Верховный совет СССР принял закон об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих.

Кроме того, наши читатели вспоминают о необлагаемом минимуме для подоходного налога.

А что сейчас? Зарплату обложили со всех сторон – НДФЛ с сотрудника, взносы с работодателя. Недавно глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 30% - это вполне комфортная ставка для взносов и снижать ее точно не планируется.

А вы застали те счастливые времена, когда деревья были большими, а зарплата необлагаемой?

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
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Аноним
, Пенза
Застал то Благое время.
У меня стипендия была 45 руб. Бешеные деньги. И на заводе получал 260 чистыми, после армии.

<b>Модератор</b>
бух2007

 

Застал то Благое время.
У меня стипендия была 45 руб. Бешеные деньги.

 

Про стипендию интересно в "Хроники раздолбая" Павла Санаева (продолжение книги "Похороните меня за плинтусом"). Там он на стипендию хорошо жил, а потом поменялись времена и на нее пирожок только купить можно было.
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Аноним
, Москва

бух2007, Вы писали:

 

Застал то Благое время.

У меня стипендия была 45 руб. Бешеные деньги.

 

Про стипендию интересно в "Хроники раздолбая" Павла Санаева (продолжение книги "Похороните меня за плинтусом"). Там он на стипендию хорошо жил, а потом поменялись времена и на нее пирожок только купить можно было.

 О. какая большая целых 45 рублей! У меня в институте было 40

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Аноним
, Ульяновск
Застали. Подоходный налог был 12% , один процент шел в пенсионный фонд ( с зарплаты работника,  работодатель не платил). Какой -то процент в профсоюзы, партийные или комсомольские взносы , если состоял в  партии или комсомоле. Были партийные, профсоюзные  и комсомольские билеты, куда вклеивались марки об уплате взносов. Что удивительно , при отчислении одного процента в пенсионный фонд пенсии всем хватало. Он был неприкасаемый , его никто не грабил. Максимальная пенсия была 125 рублей. Минимальная -65.
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Аноним
, Пенза
 О. какая большая целых 45 рублей! У меня в институте было 40

 А повышенная стипендия у нас была 51 рубль.

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