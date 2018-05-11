Аванс: сколько выплачивать работникам

Не для кого не секрет, что работодатель обязан выплачивать заработную плату каждые полмесяца. Но в какой сумме нужно делать так называемый аванс? В процентах от оклада? Или в твердой сумме?

Своим виденьем «правильного аванса» поделились участники «Красного уголка бухгалтера».

Подскажите, как сейчас считать сумму аванса? Мы платим 40% от оклада, это правильно? — Наташа Михайлова.

Клерки напомнили о существовании письма Минтруда № 14-1/В-725 от 10.08.2017 г. В нем ведомство высказало мнение о том, какие выплаты необходимо включить в расчет зарплаты за первую половину месяца. И хотя письмо не является законодательным актом, его можно использовать для определения методики расчета аванса.

Но такие вычисления могут быть достаточно трудоемкими, особенно если нет возможности полностью их автоматизировать. Поэтому бухгалтеры чаще всего проводят к выплате в аванс процент от оклада. От 40 до 50 процентов.

Некоторые участники сообщества признались, что выплачивают зарплату за первую половину месяца в твердой сумме.

Правил нет. Плачу 2-5-9 тысяч ровно и все. — Анастасия Ко

А как вы выплачиваете аванс? В процентах, твердой сумме, или может быть делаете полный расчет заработной платы за первую половину месяца?