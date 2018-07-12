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Подарок с подвохом: квартира от свекрови

Представьте: свекровь дарит невестке квартиру. Чудесный сон.

А если и нет, то он не столь радужный, как может показаться. Потому что счастливой одаряемой придется заплатить НДФЛ в бюджет РФ с дохода в виде квартиры. Такие разъяснения дает Минфин своим письмом № 03-04-05/37543 от 01.06.2018 года.

При дарении недвижимого имущества доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ на основании пункта 18.1 статьи 217 НК только в случае, если даритель и одаряемый признаются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом. 

В свою очередь, Семейный кодекс свекровь и невестку родственниками и членами семьи не признает, поэтому доход в виде недвижимого имущества, полученного невесткой в порядке дарения, подлежит обложению НДФЛ.

Подробнее о выводах ведомства читайте здесь.

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Мнения
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4 мнения
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Аноним
, Москва
А почему свекровь дарит снохе, а не сыну или внукам? Они близкие родственники и налога не возникнет. А если уж свекрови очень хочется переписать квартиру на сноху, то лучше это сделать через договор купли-продажи.  
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Аноним
, Москва
А если уж свекрови очень хочется переписать квартиру на сноху, то лучше это сделать через договор купли-продажи.  

 Тогда у свекрови возможен налогооблагаемый доход... Смотря сколько у нее эта квартира в собственности была

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Аноним
, Москва

Да налогооблагаемый доход возможно и будет, но он будет меньше чем при дарении. При дарении они налог исчисляют с кадастровой стоимости. Поэтому подари сыну, а сын пусть подарит жене. 

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Аноним
, Пенза
В свою очередь, Семейный кодекс свекровь и невестку родственниками и членами семьи не признает,

Надо морду набить семейному кодексу, что начал понимать, что такое РОД. А если не поймёт, то повесть семейный кодекс на чем угодно, хоть на берёзе, он же ТУПОЙ. 

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