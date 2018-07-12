Подарок с подвохом: квартира от свекрови

Представьте: свекровь дарит невестке квартиру. Чудесный сон.

А если и нет, то он не столь радужный, как может показаться. Потому что счастливой одаряемой придется заплатить НДФЛ в бюджет РФ с дохода в виде квартиры. Такие разъяснения дает Минфин своим письмом № 03-04-05/37543 от 01.06.2018 года.

При дарении недвижимого имущества доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ на основании пункта 18.1 статьи 217 НК только в случае, если даритель и одаряемый признаются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом.

В свою очередь, Семейный кодекс свекровь и невестку родственниками и членами семьи не признает, поэтому доход в виде недвижимого имущества, полученного невесткой в порядке дарения, подлежит обложению НДФЛ.