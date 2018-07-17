Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

На нашем форуме коллеги-бухгалтеры нередко делятся историями своих взаимоотношений с работодателями (клиентами), в том числе по меркантильному вопросу оплаты труда.

Далеко не всегда бизнесмены готовы достойно оплачивать труд бухгалтера. Эта тема неиссякаема…

При этом некоторые предприниматели по бросовой цене желают получить весь спектр бухгалтерских услуг, совершенно не сопоставляя свои требования с размером зарплаты, которую они платят бухгалтеру.

Я долго пыталась одного спровадить, было жутко неудобно без причины выставить. Но, когда тебе за 2 000 рублей в месяц требуют предоставить мониторинг рабочего дня- что написала, куда позвонила и пр. по его ИП.. извините, возьми буха за 25 на полный день, офис предоставь оборудованный и требуй ежедневный рабочий отчёт. При чем ИП РД, с р/с, правда ЕНВД, но постоянные справки работникам, больничные, самому какую-то мелочь, а последние пару месяцев активно пытался взять кредиты и считал, что подготовки доков входит в сумму оплаты. Когда решил себя закрыть, а открыть на жену- очень я обрадовалась и сказала, что новое ИП вести не буду. Расстались, через третьи руки услышала о своем непрофессионализме... - БухПросто

Обсуждение происходит в теме форума «Конфликты с заказчиками».