Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

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Аноним
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На Западе 2 пенсии 1 перечисляют себе на спец счёт. 2 -это государственная,вот её и получаю...
Аноним, Вы писали:
При СССР государство всем платило :-)
А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на него работать :-D
Да, ну!? Расчёты налогов по фирме вам государство считает?
И чего сделал бухгалтер, что бы мне не пришлось на государство работать?
Аноним, Вы писали:
Нарушение налогового законодательства может привести к весьма серьезным штрафам и взысканию недоимки. Если вы готовы на них попасть и многие годы оплачивать долги перед государством через судебных приставов, вас никто не заставляет нанимать бухгалтера - это ваша персональная ответственность.
И кто вам сказал, что расчет налогов по фирме проводит государство? Налоговые органы заранее знают, какая у вас налогооблагаемая база? С чего вы это взяли?