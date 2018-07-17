Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

На нашем форуме коллеги-бухгалтеры нередко делятся историями своих взаимоотношений с работодателями (клиентами), в том числе по меркантильному вопросу оплаты труда.

Далеко не всегда бизнесмены готовы достойно оплачивать труд бухгалтера. Эта тема неиссякаема…

Бухгалтер – это не добытчик, посему зарплата у него не должна быть большой

Главбуху предлагают поработать за «спасибо»

Бухгалтеру добавят работы. А денег не добавят

Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

При этом некоторые предприниматели по бросовой цене желают получить весь спектр бухгалтерских услуг, совершенно не сопоставляя свои требования с размером зарплаты, которую они платят бухгалтеру.

Я долго пыталась одного спровадить, было жутко неудобно без причины выставить. Но, когда тебе за 2 000 рублей в месяц требуют предоставить мониторинг рабочего дня- что написала, куда позвонила и пр. по его ИП.. извините, возьми буха за 25 на полный день, офис предоставь оборудованный и требуй ежедневный рабочий отчёт. При чем ИП РД, с р/с, правда ЕНВД, но постоянные справки работникам, больничные, самому какую-то мелочь, а последние пару месяцев активно пытался взять кредиты и считал, что подготовки доков входит в сумму оплаты. Когда решил себя закрыть, а открыть на жену- очень я обрадовалась и сказала, что новое ИП вести не буду.

Расстались, через третьи руки услышала о своем непрофессионализме...

- БухПросто

Обсуждение происходит в теме форума «Конфликты с заказчиками».

Читайте ещё
Все в рубрике Обзоры для бухгалтера
Мнения
Написать свое мнение
4 мнения
Аватар
Аноним
, Пенза
Бухгалтер работает на государство, а платит работодатель.
Государство, это Халявщик, который не хочет платить бухам.
При СССР бухам платило государство, а нонче демократия.
Клерк
Alexander_Smirnov
, Москва

Аноним, Вы писали:

Бухгалтер работает на государство, а платит работодатель.
Государство, это Халявщик, который не хочет платить бухам.
При СССР бухам платило государство, а нонче демократия.

 При СССР государство всем платило :-)

А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на него работать :-D

Аватар
Аноним
, Пенза
А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на него работать :-D

 Да, ну!? Расчёты налогов по фирме  вам государство считает? 

И чего сделал бухгалтер, что бы мне не пришлось на государство работать?

Клерк
Alexander_Smirnov
, Москва

Аноним, Вы писали:

А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на него работать :-D

 Да, ну!? Расчёты налогов по фирме  вам государство считает? 

И чего сделал бухгалтер, что бы мне не пришлось на государство работать?

Нарушение налогового законодательства может привести к весьма серьезным штрафам и взысканию недоимки. Если вы готовы на них попасть и многие годы оплачивать долги перед государством через судебных приставов, вас никто не заставляет нанимать бухгалтера - это ваша персональная ответственность.

И кто вам сказал, что расчет налогов по фирме проводит государство? Налоговые органы заранее знают, какая у вас налогооблагаемая база?  С чего вы это взяли? 

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера