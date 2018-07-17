Нельзя применить вычет по НДС при покупке спецодежды за счет ФСС. Или можно?

Ежегодно организации и предприятия могут направить на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 20% страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

А как быть с НДС при покупке спецодежды и других СИЗ за счет взносов, подлежащих уплате в ФСС?



Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/42124 от 20.06.2018.

Чиновники напомнили, что в соответствии с пунктом 2.1 статьи 170 НК в случае приобретения товаров за счет субсидий и бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы РФ, суммы НДС вычету не подлежат.

К числу таких бюджетов относятся и бюджеты внебюджетных фондов РФ.



Таким образом, в случае приобретения работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ за счет страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, суммы НДС, предъявленные продавцами этих товаров, вычету не подлежат.

Свое мнение по поводу такой позиции Минфина высказал эксперт Максим Юзвак. По его мнению, данное разъяснение чиновников весьма спорно.