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Прошли парламентские слушания о пенсионной реформе. Что в итоге?

В Госдуме во вторник прошли общественные слушания о пенсионной реформе. О том, как они проходили, написала газета «Ведомости».

Автор законопроекта о повышении пенсионного возраста — правительство направило на слушания только министра труда Максима Топилина, явился также идеолог проекта, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Дискуссия состояла из двух частей: представители власти, околовластных структур и эксперты защищали повышение пенсионного возраста, хотя и указывали на недостатки реформы и плохую ее проработанность. А немногочисленные лидеры думской оппозиции требовали от реформы отказаться.

Министр Топилин сообщил, что сейчас оптимальное время: никогда не будет такого удачного соотношения лиц предпенсионного возраста и выходящей на рынок труда молодежи. Кудрин заявил, что государство подошло к черте, когда решение о пенсионной реформе нужно принять обязательно, хотя лучше было бы сделать это 10 лет назад, чтобы люди могли подготовиться.

Лидер фракции «Единая Россия» в Думе Сергей Неверов объяснил задачу реформы: эффективная, устойчивая, сбалансированная пенсионная система и индексация пенсий выше уровня инфляции. Оппозиционеры, по мнению Неверова, выступая за отсрочку реформы, стремятся повысить свой рейтинг, но понимают, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Затем Неверов защитил крупный бизнес: «Даже если переведем все это [активы миллиардеров] в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму — денег хватит максимум на два года выплаты пенсий».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прочитал стихи: «Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны...» — и назвал повышение пенсионного возраста женщин упреком, что они долго живут. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 91% россиян против реформы, и сказал, что министр Топилин принес пенсионеров в жертву. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не трогать стариков: «Люди живут дольше, если они отдыхают».

Официальные общественники покритиковали совсем чуть-чуть. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов следом за Кудриным признал: плохо, что не предупредили людей, но нет никакой возможности отложить реформу. Ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что его точка зрения мало отличается от сказанного экспертами: решение не то что назрело, а перезрело.

Руководитель объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов заявил, что люди в большинстве стран мира после войны стали жить дольше и лучше, а рожать стали меньше и те, кто на пенсии, получат прибавку и будут жить еще лучше.

Осторожную критику позволил себе председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков: 90% членов профсоюзов против законопроекта. Однако выступил против проведения референдума по этому вопросу.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев посетовал, что пенсионный возраст растет слишком быстро. А президент РСПП Александр Шохин выступил против того, чтобы административными и уголовными методами заставлять работодателей сохранять рабочие места для пожилых. Впрочем, если бы он эту идею поддержал, это выглядело бы странно.

О практических итогах четырехчасовых парламентских слушаний написал «КоммерсантЪ».

Будет создана рабочая группа в состав которой войдут представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, правительства, профсоюзов, бизнес-объединений работодателей, эксперты Общественной палаты, РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Уже известно, первое заседание пройдет в период с 30 августа по 2 сентября. Предельный срок представления поправок ко второму чтению законопроекта — 24 сентября.

Создание рабочей группы не означает появления возможности для пересмотра сути закона — как заявил во вторник на слушаниях глава Минтруда Максим Топилин, решение о повышении пенсионного возраста «давно назрело» и уже не изменится. Речь может идти о смягчении проекта.

По мнению источника “Ъ” в правительстве, наибольшие шансы на принятие среди уже названных способов смягчения есть у предложения единороссов о сохранении льгот (к примеру, по налогам) в границах нынешнего пенсионного возраста.

По словам источника из финансового блока правительства, перспектива также есть и у предложения отменить пенсионные преференции депутатам и сенаторам: «Вряд ли для кого-то из них это сильно снизит доходы, однако этот шаг может иметь большое символическое значение для населения».

Правительство в набирающую ход дискуссию (помимо подготовки предложений Минтруда) пока вмешиваться, похоже, не намерено — по данным “Ъ”, на ближайшее время совещаний по теме пенсионного возраста в Белом доме не запланировано. «Сейчас внимание будет сосредоточено на публичном обсуждении концепции индивидуального пенсионного капитала, там еще есть нерешенные вопросы — например, о назначении единого оператора или судьба пенсионных накоплений "молчунов"»,— пояснил “Ъ” источник в социальном блоке правительства.

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