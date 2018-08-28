59-летние женщины уже не пенсионерки?

В рамках борьбы за трудовые права предпенсионеров, трудинспекции во всех регионах стали проявлять особую бдительность.

Организован прием жалоб от возрастных сотрудников. Жаловаться можно на специальную горячую линию, причем кое-где она работает круглосуточно.

Вести такую работу обязывает письмо Роструда от 03.07.2018 № 368 «Об организации работы «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста».

Как правило, под термином «предпенсионер» подразумеваются женщины старше 50 лет и мужчин старше 55 лет. Законодательного определения этого понятия нет, поэтому каждый трактует кто во что горазд.

Однако трудинспекторы из Алтайского края накануне разместили на своем сайте объявление, из которого следует, что граждане предпенсионного возраста – это женщины от 58 лет и мужчины от 63 лет.

Между тем напомним, что на данный момент эти люди находятся на пенсии и потому препенсионерами быть никак не могут.

Закон о повышении пенсионного возраста пока не принят. И даже в случае его принятия женщины, которым сейчас уже 58, и мужчины, которым 63, в категорию предпенсионеров не перейдут никогда.