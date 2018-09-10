Сообщество бухгалтеров в Фейсбуке переступило черту в 7000 участников

Какой ужас, как страшно жить в этой стране!
Кошмар, цирк настоящий, сплошные клоуны да уродивые....
Массово побегут ИП в самозанятые. Ой, вот не надейтесь. Список видов деятельности будет та...
Вбивают всякую чушь детям! Действительно, детей с детства надо приучать стоять по стойке см...
Пока по голове не стукнут чем то тяжелым и не отберут и кассу и "кассу". Кассы железные к черту, ...
От 100 руб отдали 4 рубля. Массово побегут ИП в самозанятые. Непонятно зачем это все. Сделайте ИП...
orlova76, Вы писали:Я просто разочарована в Вашей команде! А тем, что у каждого из кармана с...
orlova76, ничего не понял. Кто кому что вбивает. Это бухгалтерский сайт. Форум вот тут: http...
Стало быть сделал тортик и продал за 100р., заплатил 4р., потом от 96р., 5,1% (на ОМС) 4,9р., и о...
Это вообще бухгалтерский форум?????? Давайте только не про Навального здесь! Вы видели кого вытащ...
Закон поддерживает нелегальный бизнес. От этого выиграют только те .кто сдаёт жильё посуточно... ...
Похоже наше имущество не могут между собой поделить ФНС и ФССП.
Может и хорошо. что налоговая заставляет нас всех переходить на кассы. Нет смысла деньги гонять ч...
Зачем тогда нужны банки. ? Этот закон можно перевернуть в свою пользу. Особенно для взаиморасчёто...
"Люди знают, сколько они будут платить сегодня, завтра, через три, пять лет" Какие люди? Назови в...
"Никогда такого не было, и вот опять!"(с)
Вот именно! Что именно? Дурацкие СанПины что ли? По десятому кругу пойдем? Регионы могут ...
Над.К, Вы писали:glav=buh, я лично нет. Причем тут моя деятельность? Мы обсуждаем торт...
glav=buh, Вы писали:Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радост...
glav=buh, я лично нет. Причем тут моя деятельность? Мы обсуждаем тортики. Которые, в с...
glav=buh, Вы писали:4% - это что? Вот вопрос. Без минимального взноса, можно показать 10000...
Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула ...
4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула не упали - под са...
https://news.mail.ru/society/34692948/?frommail=14% - это что? Тоже грабеж? Кто-то выше писал о д...
IriEro, Вы писали:То есть Вам искренне нравятся те, кто, по Вашим же словам, должен Вам по гроб ж...
"Кто сказал что мне не нравятся вязальщицы кофточек и домашние кондитеры? Вы бредите?"То есть Вам...
Это же смешно. Зачем они так делают? :-)
АДИМ, Вы писали:А как, по-Вашему, следует распределять между гражданами ту часть бюджета, которая...
devasman, Вы писали:VikaV2193, Вы писали:Государство должно много чего, в том числе и бесплатную ...
ToT, Вы писали: где-нибудь под Саратовом. Может быть лучше в Калифорнии? Дорого больно
IriEro, Вы писали:devasman, Вы писали:Даже не о чем говорить.Бестолковые нытики.Вчера были митинг...
VikaV2193, Вы писали: Это экстремизм! В конституцию уже вносились правки, никакого экст...
IriEro, Вы писали:Почитайте историю, революции начинались именно с мирных митингов и демонстраций...
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