Клерк.Ру

Сообщество бухгалтеров в Фейсбуке переступило черту в 7000 участников

Сообщество бухгалтеров в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» переступило черту в 7 тысяч участников.

Это отличная площадка для того, чтобы посоветоветоваться, поделиться опытом и пообщаться с профессионалами.

Одна голова хорошо, а 7 тысяч голов лучше. Присоединяйтесь!

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера