Россияне понемногу начинают свыкаться с неизбежностью введения электронных трудовых книжек

На нашем сайте завершился опрос на тему внедрения электронных рудовых книжек, большинство участников которого отнеслись к будущему нововведению положительно.

Правда, большинство опрошенных (51 %) хотя и саму идею считают хорошей, но не верят, что это будет реализовано должным образом.

11 % респондентов завили, что прогресс не стоит на месте и от бумажных трудовых пора избавляться.

А вот 38 % наших читателей против введения электронных трудовых книжек, так как считают их ненадежными.

Между тем подобный опрос мы проводили годом ранее. И тогда наши читатели были настроены против электронных трудовых более воинственно.

60 % опрощенных тогда проголосовали за старый добрый бумажный вариант, считая его более надежным.

Таким образом, за год в полку сторонников электронных трудовых книжек прибыло.

Напомним, проект о внедрении в России электронной трудовой книжки уже разработан и размещен для публичного обсуждения.

Вместо привычной бумажной трудовой книжки будут электронные сведения, которые работодателей обяжут передавать в ПФР сначала ежемесячно, а потом требования станут еще жестче – передавать данные надо будет после каждого приема/увольнения и прочих кадровых событий.