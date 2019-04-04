«Клерк» поможет вам выбрать и купить онлайн-кассу

Зачем эти бредовые статейки тут печатают? Кому интересно мнение какого-то неизвестного канала и к...
Честно говоря, страшно становится.
Какая то война с ведьмами... Безнал - это круто, кричат на каждом углу. При этом статистику по у...
Даты ну никак не должны влиять на начисление пени при наличии переплаты на л/с.Смотришь карточку,...
и много лет все писали неправильно? Не все... ;-)А на приход в ФНС пенсфондовских "программ...
Угу, и много лет все писали неправильно? И только какой-то "гениальный" писака программы АИС Нало...
Я тоже считаю, что приказ 107н предписывает в авансах по прибыли, усн, земле указывать даты из НК...
Жалобу надо сразу писать. Чтобы руками правили
Спасибо за мнение, я пока заняла выжидательную позицию - налоговики обещали выдать мне ответ посл...
а "по-существу"И по существу. ИП имеет выбор - платить НДФЛ или перейти на спецрежим. Его никто с...
Не получается. У вас нет конкретной даты. У Вас есть дата, до которой вы должны уплатить авансы п...
Через СБИС заказывала недавно выбираешь формат файла в pdf и все приходит в нормальном удобно чит...
У меня ситуация один в один, только появились пени по платежам по УСН, которые сделаны были ранее...
да ладно врать-то! действительно, в прошлом году многие предпочли Европу, чем наш недоделанный ту...
каких прав? Вычет дается по НДФЛ. Если НДФЛ не платится, то о каком вычете может идти речь?..."по...
У нас займы практикуются. Это выгодно для бизнеса. К примеру наёмный водитель который отлично спр...
в общем,такой молодец Такском, что знает про Меркурий и ЭДО. Что ж других операторов не пригласи...
Странный текст. Во-первых, почему только два основания? А как же физики на ГПХ? Автор считает так...
три раза ха, примут закон и не будет налички, а с ней и взяток и откатов и пр! утопия!...
Теперь нет бумажных сертификатов, они электронные. Еще скажите, что про Меркурий ничего не слышал...
Каждому сыночку - по системе Платон
Договорняк был, думаю, с топ-10 банков - типа - мы убираем 1000 ваших мелких конкурентов с рынка ...
Бросай курить, вставай на лыжи!Стою на асфальте я в лыжи обутый Курить то я бросил, а всё ж #*ану...
Так вы жаловались? И если - да, то куда? И что вам ответили?...
AAMihaylova, а вы почему не жаловалось-то?!
На днях закончила читать книгу Либби Уивер "Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сбер...
toi rat vui khi ban chia se thong tin moi nhat tai day de chung toi co the hieu them nhe https://...
massovik напишите пожалуйста как у вас решился вопрос?
Два раза прочитала, но не поняла, хоть режьте меня. Что такое "электронная ветеринарная сертифика...
Бросай курить, вставай на лыжи! и вместо рака будет грыжа :)))))...
У моей знакомой декларация годовая по налогу на прибыль прошла с кодом 46,вместо 34.Теперь от не...
Такое было в ПФР, когда их программа переплату восприняла как недоимку и насчитала пени...А если ...
Нас тоже вызывали в налоговую, за 2й квартал потребовали 250 тыс., т.к. один наш поставщик оказал...