За сколько дней директор должен оповестить собственника бизнеса о своем увольнении

Согласно статьи 280 ТК руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за 1 месяц.

Вместе с тем согласно ч. 4 ст. 71 ТК если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 3 дня.

Так на какой же срок ориентироваться директору, который пожелал уволиться до окончания испытательного срока? Этот вопрос задали Роструду.

Ведомство в обзоре за март выразило мнение, что если директор организации увольняется по собственному желанию в период испытательного срока, то уведомить работодателя о таком увольнении он должен не позднее чем за 3 дня до прекращения трудовых отношений.